30 mln Polaków korzysta z internetu, 83 proc. badanych minimum przez 3 godziny dziennie

Coraz więcej Polaków korzysta z internetu, a więcej niż co czwarty spędza w nim przynajmniej 6 godzin dziennie. To dane, które opublikowała w swoim raporcie firma Nexera, zwracając uwagę na znaczenie dostępu do sieci szczególnie w dobie pandemii koronawirusa.

Aby sprawdzić, jak zmienia się czas, który Polacy spędzają w przeglądarkach, przebadano mieszkańców kilku regionów głównie w centralnej Polsce, gdzie firma Nexera świadczy swoje usługi i jest hurtowym operatorem telekomunikacyjnym. Obszary te nazywane są w raporcie Regionami Nexery, a zalicza się do nich między innymi okolice Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka i Olsztyna.

Czas spędzany przez Polaków w sieci, źródło: raport Regiony Nexery 2020.

Jak wynika z udostępnionych wykresów, 28 proc. badanych spędza w internecie co najmniej 6 godzin dziennie, 29 proc. od 4 do 5 godzin, a 26 proc. – średnio 3 godziny na dobę. 13 proc. ankietowanych przyznaje, że poświęca internetowi 2 godziny dziennie, a łącznie tylko 4 proc. podaje, że w internecie spędza na dobę maksymalnie 1 godzinę.

Z danych DataReportal wynika tymczasem, że w styczniu 2020 roku w Polsce z internetu korzystało 30,63 mln osób (to 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej), co oznacza, że ponad 8,5 mln Polaków spędza w sieci co najmniej 6 godzin dziennie. Rośnie przy tym znaczenie szybkości połączenia, które obecnie jest kluczem do zapewnienia efektywnej pracy zdalnej.

"Epidemia koronawirusa oraz związana z nią izolacja społeczna niespodziewanie postawiły wielu Polaków, ale także firmy, instytucje publiczne i szkoły w zupełnie nowej sytuacji" – tłumaczy w raporcie Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Nexera. "Z dnia na dzień okazało się, że część aspektów życia codziennego powinniśmy przenieść do internetu (...) Choć tak dynamiczny wzrost eksploatacji internetu wynika z ograniczeń wywołanych tymczasową, miejmy nadzieję, pandemią, to jednak możemy liczyć na to, że pewne nawyki nabyte w tym czasie zostaną z nami również po jej zakończeniu. To oznacza, że mieszkańcy Regionów [Nexery – przyp. aut.] będą coraz bardziej otwarci na nowe, wirtualne doświadczenia, a ich kompetencje cyfrowe wzrosną".

Jak wynika ze statystyk, w firmach internet wykorzystywany jest na co dzień między innymi do płatności (96 proc. ankietowanych), e-fakturowania (70 proc.), prowadzenia własnej strony internetowej (59 proc.) czy profilów w mediach społecznościowych (51 proc.).