350 tys. zł kary za wyciek danych. Wyłączyli antywirusa

Firma twierdzi, że jej pracownik wyłączył program antywirusowy, co mogło doprowadzić do ataku typu ransomware. Jak czytamy na stronie UODO, firmie udało się odzyskać dostęp do danych. Uznano, że celem ataku nie były dane, ale szantaż firmy. Firma, jako administrator danych, poinformowała o fakcie wycieku osoby, których dane dotyczyły. Zrobiła to w sposób niewłaściwy i nie zareagowała na uwagi PUODO.