5 kluczowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci

Kiedy tworzysz hasła do swoich kont internetowych, upewnij się, że są one wystarczająco trudne do odgadnięcia. Unikaj oczywistych kombinacji, takich jak "123456" czy "password". Zamiast tego, wybierz kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych, aby stworzyć silne hasło, które będzie trudne do złamania. Pamiętaj, że każde konto powinno mieć unikalne hasło, aby minimalizować ryzyko w przypadku naruszenia bezpieczeństwa jednego z nich.