Blokada dostępu do pornografii w internecie. Rząd pracuje nad ustawą

Projekt przedłożony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma stworzyć "ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich".

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że "w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie".