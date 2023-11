Czym jest VPN? Prosty sposób na prywatność i bezpieczeństwo w sieci

Trzecią z podstawowych korzyści jest możliwość zmiany lokalizacji. Możesz udawać, że łączysz się z internetem z innego miejsca, co pozwala na dostęp do treści dostępnych tylko w określonych regionach geograficznych. Pozwala to np. obejrzeć treści dostępne tylko w USA, nawet będąc w innym kraju. Daje też możliwość omijania cenzury. W niektórych krajach lub sieciach blokowane są pewne strony internetowe i usługi. VPN może pomóc w omijaniu takiej cenzury, pozwalając na swobodny dostęp do internetu.