720p przestało być HD. YouTube wprowadza niezrozumiałą zmianę w serwisie

Filmy o rozdzielczości 720p nie mają już oznaczenia HD w serwisie YouTube. Minimalna jakość dla high definition to teraz 1080p. 720p zostało zdegradowane i utraciło tytuł HD na rzecz 1440p. Przynajmniej według YouTube'a.

Technicznie rzec biorąc, przy 720p rozpoczyna się jakość, którą określamy mianem high definition. Wyższym standardem HD jest FHD, czyli 1080p. YouTube dotychczas obie te rozdzielczości uznawał za HD. Dalej mamy QHD, czyli 1440p i UHD, znane bliżej jako 4K.

Dzisiaj jest inaczej. Rozdzielczość QHD (1440p) otrzymała oznaczenie HD, wraz ze wspomnianym wcześniej 1080p. YouTube jako jedyny dokonał takiej rewolucji w nazewnictwie i nikt nie wie o co właściwie chodzi. Sprawę nagłośnił jeden z youtuberów, a przedstawiciele serwisu milczą. Decyzja jest dosyć dziwna i niezrozumiała. Szczególnie, że w serwisie nadal możemy oglądać nagrania w jakości 144p i 240p, które są całkowitym archaizmem.

Fun fact YouTube no longer clarifies 720p as HD. Only 1080p and up now. I completely agree 🤓 pic.twitter.com/QjaeZyfGAH