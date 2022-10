Numer 799448084 został uruchomiony przez CERT Polska specjalnie na potrzeby zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Każdy, kto dostanie podejrzaną wiadomość SMS (na przykład taką z wezwaniem do uregulowania rachunku za energię elektryczną) może ją przesłać do analizy. SMS wystarczy przekazać w niezmienionej formie właśnie na numer +48799448084, a trafi do specjalistów.

W CERT Polska wiadomość zostanie sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa, co docelowo może poskutkować wydaniem dodatkowych komunikatów. W praktyce wysłanie podejrzanego SMS-a na numer 799448084 może więc przełożyć się na stworzenie ostrzeżenia dla innych użytkowników, którzy w danej chwili nie są świadomi, że ma miejsce atak SMS-owy. W ostatnim czasie najpopularniejsze są głównie te związane z energetyką i podszywaniem się oszustów pod dostawców prądu.

799 448 084 - jak przekazać wiadomość?

Aby przesłać podejrzaną wiadomość SMS do analizy CERT Polska, wystarczy po jej otrzymaniu przekazać ją na wspomniany numer 799448084. Najłatwiej to zrobić, jeśli ten został wcześniej zapisany w kontaktach. Co ważne, treść nie może zostać w żaden sposób zmieniona. Należy po prostu użyć funkcji "przekaż dalej", którą można znaleźć w opcjach wiadomości SMS w każdym telefonie.

Warto podkreślić, że co do zasady do analizy można przekazywać podejrzane SMS-y na przykład z nieznanymi linkami lub zachęcające do instalacji nieznanych aplikacji. Wiadomości SMS Premium nie zaliczają się do tych kategorii. CERT Polska podaje, z jednego numeru można przesłać do analizy maksymalnie 3 SMS-y w ciągu 4 godzin.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl