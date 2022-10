Wiadomość SMS o energii elektrycznej. Jak się zachować?

W samym smartfonie można dodatkowo poczynić dwa kroki. Pierwsza opcja to dodanie danego nadawcy do tzw. czarnej listy. Dzięki temu z danego numeru w przyszłości nie będzie już opcji kontaktu. Jest to co prawda tylko częściowa ochrona, bowiem oszuści stale rejestrują nowe numery telefonów, ale warto z niej skorzystać. Kolejny krok to przekazanie SMS-a do specjalistów z CERT Polska. Tam zostanie przeanalizowany pod kątem bezpieczeństwa.