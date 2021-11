No nie wiem, ale wiem jedno – chętnie z tego skorzystasz. Uwierz. I nie chodzi o główne zastosowanie tego sprzętu, czyli… usuwanie zaskórników z nosa i okolic. Tak, do tego służy ten tajemniczo wyglądający „tenteges”. Uwielbiam testować nietypowe, ciekawe i nietuzinkowe gadżety, ale ten przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. A czemu Wy, przedstawiciele płci brzydszej, mielibyście się bawić tym ustrojstwem? Otóż jest to świetny… peryskop!

Co to w ogóle jest?! Komu to potrzebne?!

Wiem, że po tym wstępie macie mętlik w głowie, ale sam trochę się skołowałem, gdy dostałem InFace X20 Zoomin do testów. Pierwsze wrażenie po otworzeniu pudełka? Ktoś pomylił adres! Jestem otwarty na nowe doświadczenia, ale bez przesady! Gdy sprawdziłem do czego to służy, a potem spojrzałem w lustro, zrozumiałem aluzję. Przyda mi się! A tak na serio, InFace X20 Zoomin służy do oczyszczania porów i usuwania zaskórników z nosa i okolic. Wiem, brzmi obleśnie, ale czasami trzeba zadbać o własny wygląd, żeby nie straszyć dzieci na ulicy. Ale co ciekawego jest w tym konkretnym urządzeniu? Otóż, możemy nim sterować za pomocą dedykowanej aplikacji – a jakże! – która oferuje… podgląd z wbudowanej kamery. Od razu pomyślałem, że może to służyć jako peryskop! Idealny pomysł!

Garść technicznych aspektów

Wybaczcie, ale tekst będzie pełen podtekstów, bowiem mówimy o czymś, czego głównym zadaniem jest ssanie. A ssie jak zły, a na deser poświeci ultrafioletem i podgrzeje bolące miejsce. Tak, ostrzegałem o tych podtekstach. Poniżej lista najważniejszych parametrów, danych technicznych itp.

Pojemność baterii: 800 mAh

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 5W

Napięcie znamionowe: 3.7 V



Moc znamionowa: 6 W



Prąd czuwania: około 30uA



Tryb ładowania: USB DC 5V



Czas ładowania: około 2 godzin



Prąd ładowania: 600mA



Rozmiar 160 x 31.5 x 31.5mm



Waga netto: około 120g



Ciągły czas pracy: około 60 minut



Zakres temperatur pracy: 0°C~40°C

Urządzenie wygląda estetycznie, jest wykonane z bardzo dobrych materiałów, w zestawie posiada dedykowaną magnetyczną podstawkę oraz cztery końcówki dopasowane do różnych zadań i preferencji. Ładowanie odbywa się poprzez port USB-C, więc można korzystać z tej samej ładowarki, którą ładujemy smartfona. Za to należy się plus.

Dedykowana aplikacja i sposób działania

Tak, to zadziwiające, że teraz każde urządzenie ma swoją aplikację. Ja rozumiem, odkurzacz, oświetlenie, monitoring, ale przyrząd do oczyszczania nosa? Ale jak widać, ma to pewien sens. Otóż za pomocą aplikacji możemy zobaczyć z bliska (nawet 20-krotne powiększenie) niedoskonałości i skuteczniej je usunąć dobierając odpowiednią moc oraz końcówkę. Dodatkowo aplikacja dba o to, aby urządzenie nie pozostawało w jednym miejscu zbyt długo i w razie potrzeby atakuje nas odpowiednim komunikatem.

Najciekawszy jest oczywiście podgląd z kamerki makro, która oferuje naprawdę niezły obraz z bliska. Z tym peryskopem oczywiście przesadziłem, ale na początku zabawa jest naprawdę świetna! A samo działanie? Nie będę Was raczył szczegółami, a tym samym zdjęciami, ale działa, oczyszcza, potem łagodzi za pomocą ciepłego kompresu (ta metalowa, polerowana część na dole) i jest skuteczne. Oprócz ciepłego kompresu, który pomaga zmiękczyć skórę i otworzyć pory, możemy użyć niebieskiego światła, które odżywia skórę. Żona też jest zadowolona. Tylko bez skojarzeń!





Czy warto?

Moim zdaniem – tak. Urządzenie InFace X20 Zoomin nie jest drogie – około 300 złotych – a przynosi wiele korzyści tym, którzy dbają o swój wygląd. Czy to dobry kandydat na prezent? Jeśli ktoś jest bardzo drażliwy, może się obrazić i pomyśleć, że obdarowujący coś sugeruje. To tak, jakby żonie na prezent kupić odkurzacz. No dobrze, trochę przesadzam, ale jeśli komuś zależy na wyglądzie, a wśród przedstawicielek płci pięknej takich nie brakuje, taki ciekawy i przydatny gadżet może być strzałem w dziesiątkę. Ja polecam!