Krótki test kamery Arenti Dome 1: Sprzęt prawie idealny?
13.04.2022 22:31

Jakiś czas temu szukałem kilku kamer do domowego monitoringu i w ręce wpadła mi kamerka Arenti Dome 1 z obrazem 2K i kilkoma przydatnymi funkcjami. W sumie gdyby nie jeden szkopuł (a w zasadzie mój wymysł), to byłby moim zdaniem idealny sprzęt w tej cenie i klasie. Poznajmy ją bliżej.

Po co mi monitoring mieszkania? W sumie każdy ma swoje indywidualne potrzeby, ale w moim przypadku częste wyjazdy służbowe stworzyły potrzebę możliwości zerknięcia, co dzieje się w mieszkaniu pod moją nieobecność. To również chęć choć podstawowej pieczy nad najbliższymi i możliwość szybkiej reakcji w razie problemów. Jakiś czas temu kompletny i sprawnie działający system kosztował kilka tysięcy złotych, dziś wystarczy prosta kamerka z WiFi i sieć domowa, aby mieć dostęp do obrazu niemal z każdego miejsca na ziemi.

Krótka charakterystyka Arenti Dome 1

Arenti Dome 1 to niewielka i bardzo estetyczna kamerka, którą możemy ustawić lub powiesić praktycznie wszędzie, gdzie nam pasuje. Może stać na półce pomiędzy książkami, aby była dyskretna, na biurku, może wisieć podwieszona pod sufitem lub półką w salonie – wystarczy doprowadzić jej zasilanie. Pod względem wyglądu, większość kamerek ma tradycyjna konstrukcję w kolorze białym, a tutaj producent postawił na połączenie koloru czarnego i grafitowego. Mnie się to podoba, ale jeśli ktoś chce umieścić kamerkę na ścianie lub suficie i zachować choć odrobinę estetyki, Dome 1 raczej nie wtopi się w tło. Coś za coś.

Jeśli chodzi o konkrety, kamerka oczywiście wykrywa ruch lub dźwięki (po aktywacji takiej funkcji) i jest w stanie śledzić obiekt oraz nagrać film (o tym za chwilę). Tymczasem warto wspomnieć o całkiem przyzwoitej rozdzielczości 2K / 3MP, co w odpowiednim oświetleniu daje bardzo zadowalającą jakość obrazu. Ponadto dzięki technologii noktowizyjnej można uzyskać czytelny i wyraźny obraz nawet w całkowitych ciemnościach. Rzecz jasna w ciemności zasięg „widzenia” kamery ogranicza się do kilku metrów, ale w przypadku kamery domowej, jest to w zupełności wystarczające.

Kamerka obraca się o 350 stopni w poziomie i około 110 stopni w pionie, co przy odpowiednim ustawieniu kamery, pozwala objąć praktycznie całe pomieszczenie. Trochę brakuje zasięgu w pionie i jeśli ktoś zamontuje kamerę na suficie i chce zobaczyć co dzieje się niemal pod kamerką, może być z tym problem. Warto o tym pamiętać podczas wybierania lokalizacji dla urządzenia. To, co bardzo doceniam w tego typu urządzeniach, to dwukierunkowy dźwięk. Możemy nie tylko słyszeć co dzieje się w mieszkaniu, ale również komunikować się np. z domownikami lub pupilem. Przydatny dodatek.

Arenti Dome 1 oferuje nagrywanie 60-sekundowych klipów np. po wykryciu ruchu lub na żądanie użytkownika za pośrednictwem aplikacji. 60-sekundowe przechowywanie klipów wideo, które jest dłuższe niż większość innych kamer dostępnych obecnie na rynku. Nagrania mogą być przechowywane w chmurze (można wybrać jeden z kilku dostępnych planów abonamentowych) lub na karcie pamięci o pojemności od 8 do 128 GB. W moim przypadku, do zestawu została dołączona karta pamięci SanDisk o pojemności 32 GB. To tyle z suchych danych, a jak kamerka spisuje się w praktyce?

Aplikacja, sterowanie, jakość obrazu

Zacznijmy od dedykowanej aplikacji Arenti, która jest bardzo estetyczna, intuicyjna, działa bardzo sprawnie i jest w pełni przetłumaczona, co nie jest tak oczywiste. Początkowo może przytłoczyć ilość funkcji i możliwości, ale po chwili wszystko staje się jasne, poza tym nie korzystamy z wszystkiego co chwilę. Rejestracja przebiega bardzo szybko, aplikacja sprawnie wyszukuje urządzenie (swoją drogą na liście jest mnóstwo urządzeń tej marki), poza tym w moim przypadku trwało to chwilę dłużej, bo od razu zainstalowano aktualizację.

Jeśli chodzi o sterowanie samą kamerką, jest bardzo przyzwoite i trochę przypomina to, jakie zastosowano w aplikacji Xiaomi Home. Posiadam kamerki Imilab A1 i sterowanie nimi jest proste i bezproblemowe, ale przyznam, że w aplikacji Arenti jest jeszcze lepiej, bowiem więcej funkcji jest „na wierzchu” np. czujnik ruchu. W aplikacji Xiaomi trzeba wejść głębiej w menu, aby to aktywować. Teoretycznym plusem kamerki Arenti Dome 1 jest zgodność z Google Home. Teoretycznym, bowiem mnie nie udało się połączyć z Google Home. Mogę wyszukać aplikację na liście, zalogować się na konto, ale potem pojawia się błąd. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy to jest szerszy problem, ale nie zadziałało, więc minus.

Podsumowanie

Przyznam, że Arenti Dome 1 przypadła mi do gustu. Pod względem jakości, jest porównywalna do wspomnianej Imilab A1. Pod względem funkcjonalności i aplikacji, jest nawet lepiej, choć nie udało się połączyć z Google Home. Do tego ciekawa stylistyka i spory wybór innych modeli tej marki. Urządzenie kosztuje obecnie około 190 złotych. Z kodem PLARENTI można je dorwać nieco taniej (ważność kodu do 17 kwietnia).