Stabilizacja w kamerach Sony może być jeszcze lepsza. Catalyst Browse [Recenzja]

30.12.2023 21:34, aktualizacja: 01.01.2024 17:55

Dawno na blogu dobrychprogramów nie spotkałem się z recenzją oprogramowania, więc postanowiłem z końcem roku popełnić takowy wpis. Od kilku lat czynnie zajmuję się filmowaniem. Początkowo operowałem w sferze prywatnej, później hobby to stało się moim głównym zawodem. Przez lata doskonaliłem warsztat na wielu systemach sprzętowych, by ostatecznie oddać duszę Japończykom.

Filmowe początki

Markę Sony polubiłem przede wszystkim za jakość i możliwości, przy - niestety - dość wysokiej cenie. Ich puszki foto-wideo są świetne, ale budowa odpowiedniej do potrzeb szklarni to istny koszmar. Ja rozpocząłem swoją przygodę od bezlusterkowców Sony a6300 oraz a6600, z których miałem i mam (wciąż) przyjemność korzystać w pracy. System APS-C oferowany przez te modele, świetnie współgra z większością dostępnych na rynku obiektywów, choć pod względem stabilizacji owe modele sobie nie radzą. Podobnie a6400, który po swojej premierze zagościł u mnie na bardzo krótki okres. Gdy poważnie zdecydowałem się na sprzęt nagrywający, zainwestowałem w kompaktową pełną klatkę producenta, dopiero co wydany Sony A7c pierwszej generacji. Urządzenie jest już ze mną ponad rok, a ja wciąż odkrywam coś nowego.

Problem ze stabilizacją? Rozwiązanie!

Wybór pełnej klatki w wersji kompaktowej był świadomym wyborem, gdyż jako fan minimalizmu, celowałem w małe rozmiary i większą mobilność. Również pod względem obiektywów filmowych, stawiam na stałki lub małe zoomy (choć i z większym zoomem miałem do czynienia). Większość obiektywów z których korzystam została wyposażona w OSS, stabilizację producenta znacząco redukujących drgania. Lepszy efekt można otrzymać, gdy korzystamy z dobrze wyważonego gimbala a idealny, gdy kamera spoczywa na dobrym statywie. Dla mnie jednak najważniejsze jest nagrywanie "z ręki" by otrzymać jednocześnie najbardziej interesujący, naturalny obrazek. Gdy korzystamy z kamery / aparatu posiadającego wydajną stabilizację, a do tego wysokiej klasy obiektyw również ze stabilizacją, materiał w ten sposób nagrany powinien cechować się bardzo niskim nakładem drgań, a co za tym idzie, prostszą edycją drgań w postprodukcji. Co jednak gdy puszka foto-wideo którą posiadamy, ma wbudowaną stabilizację, a obiektyw nie?

Jeśli należymy do właścicieli produktów Sony, a nasz bazowy model znajduje się wśród wspieranych urządzeń, to możemy skorzystać z dedykowanego oprogramowania producenta jakim jest Catalyst Browse. Główne założenie programu to stabilizacja roztrzęsionych kadrów, ale i korekcja kolorystyczna nagranego materiału. Program ten wykorzystuje informacje zaczytywane z wewnętrznego żyroskopu kamer Sony i obiektywu z mocowaniem Sony E, zapewniając kontrolę nad poziomem kompensacji drgań i jakości materiału. Możemy więc wywnioskować, że aplikacja ta wspomoże nas w wyważeniu drgań lub ich całkowitemu usunięciu.

Catalyst Browse ustabilizuje kadry

Z programu producenta może skorzystać każdy. Jego licencja jest darmowa, wymaga zaakceptowania licencji i założenia aktywnego konta Sony. Wewnątrz aplikacji możemy dokonać diagnostyki statystycznej nagranego materiału, zredukować flary świetlne na ujęciach lub dokonać poprawy kolorystycznej kadrów. Gdy jednak nasz materiał został nagrany za pomocą urządzenia Sony, wyposażonego w żyroskopową stabilizację, obok ujęcia ukaże nam się stosowna ikonka. To informacja, że dany materiał możemy poddać obróbce redukującej drgania.

Klikając prawym przyciskiem na materiale i wybierając funkcję stabilizacji, naszym oczom ukaże się ekran podglądowy. Po lewej stronie dostępny będzie nasz surowy materiał, a po prawej - ustabilizowany. By móc jednak uzyskać do niego dostęp, musimy przeprowadzić jego analizę. Po jej zakończeniu zapewne program automatycznie użyje jak największego kadrowania, celem najlepszej stabilizacji. Użytkownik może skorzystać z ustawień automatycznych lub manualnie użyć kadrowania ze stabilizacją. Gdy kadrowanie przypadnie nam do gustu, a podgląd filmu nie pozostawia złudzeń co do stabilizacji, gotowy materiał możemy szybko wyeksportować. Zresztą poniższy materiał dobitnie pokazuje jak taki program działa.

Zapomniałem jednak w filmie wspomnieć, że ustabilizowany w ten sposób materiał domyślnie zapisywany jest w mniejszej rozdzielczości i sztucznie rozciągany do bazowej. Drugą istotną informacją jest fakt, że program Catalyst Browse świetnie sobie radzi ze stabilizacją, ale tylko materiałów filmowych nagranych w rozdzielczości 4K. Przy niższych wartościach, musimy obejść się smakiem ;(

Przydatne linki:

Jak już wcześniej wspominałem, program jest darmowy, łatwy w obsłudze a przede wszystkim pomocny, szczególnie gdy stabilizacja w programach do montażu filmów więcej psują niż naprawiają. Program możemy ściągnąć z bazy programowej portalu, ale tam aktualnie znajduje się wersja sprzed 5 lat, więc polecam bezpośredniego linka do stale aktualizowanej wersji na stronie producenta. Niech stabilizacja będzie z wami w tym i nowym roku 2024!