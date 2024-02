@lordjahu Kieszonkowy dysk zewnętrzny SSD. ADATA External SD810 1TB [Recenzja] Kieszonkowy dysk zewnętrzny SSD. ADATA External SD810 1TB [Recenzja]

01.02.2024 07:43, aktualizacja: 01.02.2024 09:24

Nie tak dawno miałem możliwość przetestowania na blogu dysku zewnętrznego marki ADATA, model Elite SE880 o pojemności 1TB. Dysk pozytywnie zaskoczył mnie swoimi możliwościami, skrytymi w miniaturowej obudowie. Dziś chciałbym wam zaprezentować kolejne urządzenie z linii zewnętrznych dysków SSD producenta, a konkretniej tytułowy ADATA External SD810 1TB. Względem poprzednika, dysk charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uderzenia, a dzięki zastosowaniu zwartej konstrukcji oraz uszczelnień, urządzenie zyskuje odporność na wodę i pył IP68.

Urządzenie miałem możliwość testować przez kilka dni, więc postanowiłem sprawdzić jego możliwości w terenie. Zabrałem go więc na plener filmowo-fotograficzny, by wycisnąć z niego pełne spektrum możliwości, przy okazji odsłaniając jego wady ... o ile takowe by się ukazały. Dysk posłużył mi jako mobilny dysk danych, ale i kopia zapasowa do bezlusterkowców i drona.

Skromny zestaw startowy

Urządzenie otrzymujemy w plastikowej obejmie zabezpieczającej dysk w transporcie, dodatkowo zapakowaną w cienkie tekturowe pudełeczko. Tuż pod tacką z tworzywa sztucznego, znajdziemy instrukcję obsługi wraz z poradnikiem użytkowania oraz dwa kable przesyłające USB‑A na USB‑C oraz USB‑C na USB‑c, wspierające interfejs 3.2 Gen2 x2.

Mały a wariat

Dysk dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych oraz czterech pojemnościowych. Na czas testów otrzymałem wersję czarną o pojemności 1TB. Pamięć zamknięto w metalowej obudowie, zamkniętej z obu stron zaślepkami z tworzywa sztucznego. Na jednej ze ścianek znajduje się odstający fragment, umożliwiający dostęp do portu przesyłowego USB‑C. Został on specjalnie uszczelniony przed czynnikami zewnętrznymi, chroniąc go przed kurzem jak i płynami.

Niech was nie zwiedzie ten róż

Urządzenie wykorzystuje interfejs USB 3.2 Gen2 ×2 20 Gb/s. Oznacza to, że pełnię możliwości uzyskamy tylko na płytach głównych wspierających dedykowaną technologię. W przypadku starszych portów liczyć się musimy z pewnymi ograniczeniami transferu. Dysk ADATA External SD810 1TB swój minimalizm zawdzięcza kompaktowej budowie, dzięki której dysk możemy przenosić choćby w kieszeni.

Zestaw skromniutki, ale wystarczający

Specyfikacja techniczna

Interfejs USB 3.2 Gen2 x2 (USB 20 Gb/s) Odczyt sekwencyjny do 2000 MB/s Zapis sekwencyjny do 2000 MB/s Pojemność 1000 GB Temperatury od 5°C do 50°C Robocze napięcie prąd stały 5 V, 900mA Kompatybilność Windows 10+

MacOS 13+

Linux Kernel 6+

Android 13+ Wymiary 72,4 x 44 x 12,24 mm Waga 41,7 g

Wydajność na dobrym poziomie

Testy wydajnościowe przeprowadzałem na płycie głównej Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4 posiadającej złącze USB‑C 3.2 Gen. 2 x 2, oraz USB‑A 3.2. Po zapełnieniu w 10‑15% dysku danymi z planu filmowego i zdjęciami z realizacji, przystąpiłem do testów praktycznych. Dla fanów cyferek przygotowałem krótkie zestawienie:

AS SSD Benchmark

ATTO Disk Benchmark

HD Tune Pro

CrystalDiskMark

Mobilny towarzysz twórcy

Względem poprzednika, dysk ADATA External SD810 spełnił się podczas pracy w terenie wzorowo. Dysk nie miał żadnych problemów podczas pracy w trudnych warunkach. Podczas testów kilka razy upozorowałem upadek z około 2 metrów i poddałem dysk kilku zanurzeniom w rwących prądach Kamiennej i Szklarki, ale po odpowiednim wysuszeniu i ogrzaniu dysku, ten pracował bardzo dobrze. Pamiętam dobrze te czasy, gdy podczas jednego z HotZlotów (zapomnianej już imprezie dobrychprogramów) rzucano dyskami w ramach jakiegoś konkursu. Także odporność mają bardzo dobrą, za co należy pochwalić.

Małe rozmiary dysku to jego drugoplanowa zaleta. Dzięki temu możemy szybko dysk schować pod kamerą lub za pomocą specjalnych portów, zamontować do gimbala. Praca na bezlusterkowcach Sony lub kamerach pokroju Ursy / RED, da nam pewność, że wykonane w ten sposób kopie zapasowe na dysku przenośnym przetrwają i będą do odczytu, nawet przy skrajnych warunkach zewnętrznych.

Zaślepka chroniąca port USB-C

Uzyskane podczas testu prędkości przesyłu danych uważam za bardzo dobre. Kilka razy zdarzało mi się również uzyskać nieco lepsze wyniki, a czasami nieco gorsze. Duży wpływ na otrzymane prędkości ma na pewno rodzaj pliku i jego waga. Podczas testów na dysku przeważały materiały filmowe w jakościach 4K oraz 8K, materiały surowe z drona oraz realizacja filmowa z Wielkiej Sowy i Międzygórza. Myślę, że gdyby postawić na mniejsze, bardziej skompresowane pliki, wydajność w programach typu benchmark byłaby zdecydowanie lepsza.

Kabel mógłby być giętszy

Podsumowanie

Ultramobilny, wytrzymały dysk zewnętrzny SSD, jakim niewątpliwie jest ADATA External SD810 1TB spełnił swoje zadanie celująco. Podczas testów ani razu mnie nie zawiódł, co oczywiście bardzo dobrze świadczy o jego możliwościach. Minimalistyczna budowa ze świetnej klasy wykończeniem i parametrami, świetnie sprawdzi się w terenie jak i pracy domowej, jako dodatkowy dysk zapasowy. Odporność na uderzenia czy upadek z ponad 1 metra, przy odporności na kurz i wodę, okazjonalne zamoczenie do 1 metra przez 60 sekund, to laboratoryjne zapewnienia producenta, które ładnie wyglądają na papierze.

Mieści się w kieszeni spodni

Realna wydajność, jaką możemy uzyskać, różni się pod względem rodzaju przechowywanych danych oraz oczywiście - płyty głównej urządzenia, do którego chcemy przenosić dane. Niemniej jednak urządzenie bardzo przypadło mi do gustu swoimi możliwościami, oraz ceną, która w mojej opinii bardzo dobrze wyraża stosunek ceny do jakości urządzenia. Dysk ADATA External SD810 w wersji 1 TB to koszt około ~399 zł. Jeśli więc poszukujesz taniego dysku zewnętrznego z bardzo dobrymi prędkościami przesyłu jak i zapisu danych, to mogę go polecić ... szczególnie gdy pracujemy w terenie ;)