@CarlitoNeo Szybsze i wygodniejsze ładowanie? Porsche Charging Service już w Polsce Szybsze i wygodniejsze ładowanie? Porsche Charging Service już w Polsce

16.05.2023 23:19, aktualizacja: 17.05.2023 10:41

Dość często zdarza mi się testować auta elektryczne, w tym Porsche, więc wszelkie informacje o rozwoju infrastruktury i poprawie komfortu korzystania z ładowarek jest dla mnie jak woda na młyn! Ostatnio w naszym kraju wystartowała kolejna usługa polegająca na integracji usług wielu operatorów pod jednym szyldem – Porsche Charging Service. Na czym to polega?

Korzystanie z auta elektrycznego nie zawsze jest wygodne, a operowanie kilkoma (w niektórych krajach – kilkunastoma) kontami różnych operatorów ładowarek jest irytujące. Często testuję auta elektryczne, również w trasie (da się!) i żonglowanie kilkoma aplikacjami, kontami, kartami do różnych operatorów mnie męczy. Czasami jednak testuję auta marki Audi i tam funkcjonuje już usługa Audi charging – jedna karta, jedno konto, dostęp niemal do wszystkich ładowarek. Szybko, prosto i bez kombinowania. Teraz do grona producentów, którzy oferują taką możliwość dołączyło Porsche.

Porsche Charging Service umożliwia wygodny dostęp do ponad 360 tysięcy publicznych punktów ładowania w Europie za pośrednictwem jednej aplikacji. Od 17 kwietnia br. usługa jest oficjalnie dostępna także w Polsce. PCS umożliwia korzystanie z różnych stacji ładowania, takich jak Porsche Turbo Charger, sieć Ionity oraz Greenway. Punkty ładowania są widoczne w aplikacji My Porsche. Ta inicjatywa stanowi kolejny krok w strategii rozwoju infrastruktury dla samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in, mającej na celu jeszcze większe ułatwienie korzystania z tych pojazdów.

– Rozwój naszej infrastruktury jest równie ważny, jak rozwój samochodów – mówi Wojciech Grzegorski, dyrektor marki Porsche w Polsce. – W 2030 r. 80 proc. wszystkich produkowanych przez Porsche aut będzie wyposażonych w napęd elektryczny. Oznacza to, że polscy klienci muszą mieć bezproblemowy dostęp do punktów ładowania w każdym miejscu, w którym się znajdują. Dzięki stałemu rozwojowi infrastruktury i usłudze Porsche Charging Service będzie to możliwe – dodaje.

Jak to działa w praktyce?

Porsche Charging Service, we współpracy z aplikacją My Porsche, oferuje liczne możliwości i znacznie upraszcza cały proces ładowania samochodu elektrycznego. Dzięki aplikacji można łatwo znaleźć wszystkie dostępne punkty ładowania w okolicy, w miejscu docelowym lub wzdłuż zaplanowanej trasy.

Proces rozpoczęcia ładowania może się różnić w zależności od typu stacji. Najbardziej tradycyjnym sposobem jest przyłożenie karty Porsche Charging Card do czytnika RFID na stacji ładowania. Równie wygodną opcją jest uwierzytelnienie za pomocą aplikacji My Porsche. Jednak najbardziej bezproblemową metodą dostępną w Porsche Charging Service jest Plug & Charge. Dzięki tej funkcji proces ładowania uruchamia się automatycznie po podłączeniu kabla, bez konieczności dodatkowego uwierzytelnienia. W aplikacji My Porsche można filtrować stacje ładowania obsługujące Plug & Charge, aby łatwiej znaleźć odpowiednie miejsce do ładowania. Możemy zatem wybrać tylko te stacje ładowania, które obsługują najprostszy sposób podłączenia. Wszystko oczywiście z poziomu aplikacji, a następnie możemy zaplanować trasę, która uwzględnia tylko szybkie ładowarki.

Wszystkie transakcje ładowania są rozliczane w cyklu miesięcznym, a płatność odbywa się za pośrednictwem karty kredytowej przypisanej do konta My Porsche. Proste? Proste!

A jak z ładowaniem w Polsce?

Wbrew pozorom – nie jest tak źle. Oczywiście w mniejszych miastach lub na trasach, szczególnie w okolicach województwa Podkarpackiego, nie jest zbyt dobrze, ale rozwój stacji ładowania postępuje. W Polsce Porsche Charging Service oferuje stacje ładowania Porsche Turbo Charger, które umożliwiają ładowanie z maksymalną mocą 320 kilowatów. Jest to wystarczająca moc, aby szybko naładować model Porsche Taycan, który posiada maksymalną moc ładowania wynoszącą 270 kW. Możliwe jest również jednoczesne ładowanie dwóch samochodów, z których każdy otrzymuje moc ładowania równą 160 kW. Dzięki temu, na przykład naładowanie modelu Porsche Taycan o poziomie naładowania baterii od 5% do 80% zajmuje jedynie 22,5 minuty. Stacje Porsche Turbo Charger znajdują się przy Porsche Centrach w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Sopocie i Warszawie.

W Polsce istnieje również ponad 70 partnerów Porsche Charging Service z siecią ładowarek Porsche Destination Charging. Te punkty ładowania są zlokalizowane w hotelach, restauracjach i innych miejscach często odwiedzanych przez kierowców. Właściciele samochodów Porsche mogą korzystać z tych ładowarek bezpłatnie, ale stacje Porsche Destination Charging są także dostępne dla innych użytkowników. Sieć ta stale się rozwija, a kolejni partnerzy dołączają do programu. W Polsce rośnie również sieć Ionity, tworzona przez konsorcjum różnych marek motoryzacyjnych, w tym Porsche. Obecnie w Polsce istnieje sześć stacji ładowania Ionity, głównie przy autostradach, a w okolicy Opola są planowane dwie kolejne.

– Porsche Taycan to dopiero pierwszy z całkowicie elektrycznych modeli w naszej gamie – zauważa Wojciech Grzegorski. – Już w przyszłym roku swoją premierę będzie miał elektryczny następca naszego szalenie popularnego SUV-a Macana. W kolejnych latach elektryfikowane będą kolejne modele, najpierw 718, potem Cayenne. Później z kolei pojawi się jeszcze trzeci SUV, który pozycjonowany będzie powyżej Cayenne. Idą ekscytujące czasy i musimy zadbać o to, żeby infrastruktura i usługi ładowania nadążały za elementami czysto motoryzacyjnymi – zapowiada dyrektor Porsche w Polsce.

Poniżej mój test Taycana GTS, a gdy tylko nadarzy się okazja, postaram się bliżej pokazać działanie systemu i kilku gadżetów. W przyszłości postaram się również publikować więcej testów i materiałów o autach. Nie tylko elektrycznych!