@CarlitoNeo System MBUX na Hyperscreen w Mercedesie EQS SUV. Jak to działa? System MBUX na Hyperscreen w Mercedesie EQS SUV. Jak to działa?

03.07.2023 20:11, aktualizacja: 04.07.2023 09:27

Ja wiem, że jest mnóstwo przeciwników ekranów dotykowych w samochodach. Ja też nie lubię przesady i wolę od czasu do czasu do czasu przesiąść się do jakiegoś „normalnego” auta z przyciskami, przełącznikami i pokrętłami. Ale z drugiej strony, dla miłośnika gadżetów i elektroniki, ekran Hyperscreen z Mercedesa to nie lada gratka. Jak to działa i czy sprawdza się podczas podrózy? Sprawdziłem to przy okazji testu Mercedesa EQS SUV. Zapraszam do lektury i obejrzenia filmu z obsługi systemu.

Czy taki ekran to przesada? Czy Mercedes stworzył to tylko dla zabawy lub by pokazać swoje możliwości? Być może pierwotnie tak miało być, ale jak powiedział sam Markus Schäfer, CTO (Chief Technology Officer) Mercedesa podczas targów CES 2023: „Zapotrzebowanie na Hyperscreen jest przytłaczające na wszystkich rynkach. Jesteśmy całkowicie zdumieni popularnością Hyperscreen. To bardzo droga rzecz, kosztuje tysiące euro, ale ludzie tego chcą”. Czy ludzie kupują to z ciekawości, a może są świadomi możliwości tego zaawansowanego systemu?

Czym jest Hyperscreen i jak działa system MBUX?

Przy szerokości 141 cm, z technicznie trzema ekranami pod jednym masywnym, zakrzywionym panelem szklanym — Hyperscreen może pochwalić się imponującymi parametrami technicznymi. W środku pracuje ośmiordzeniowy procesor i 24 GB pamięci RAM, co jest porównywalne z niektórymi wysokiej klasy komputerami domowymi, a ponadto dostępne są siłowniki pod ekranem do reakcji haptycznych, pojawiających się po każdym naciśnięciu ekranu i wybraniu opcji. Główną innowacją Hyperscreen jest znacznie rozbudowany ekosystem cyfrowy. W prostym języku oznacza to, że ta wersja MBUX to coś więcej niż tylko odtwarzacz multimedialny i system nawigacji. System ma zaimplementowaną sztuczną inteligencję (AI), która „uczy się” nawyków użytkownika. Przykładowo, jeśli codziennie dojeżdżasz do tego samego miejsca, po jakimś czasie system samodzielnie wstępnie załaduje trasę i ostrzeże o utrudnieniach w ruchu. Jeśli masz zwyczaj dzwonić do kogoś o określonej godzinie, zasugeruje wykonanie tego połączenia ponownie o tej porze następnym razem. Możesz też wstępnie załadować wszystkie te drobne szczegóły o sobie do innych samochodów z tym samym systemem MBUX. Tak, zdaniem wielu będzie to kolejny poziom inwigilacji, ale skoro ktoś wydaje fortunę na ten system, chyba mu to nie przeszkadza, nie jest tego świadomy lub wręcz przeciwnie – świadomie się na to godzi.

To wszystko działa na wzór systemu w smartfonie. Oczywiście większość funkcji będzie nieaktywna, jeśli nie mamy aktywnego konta Mercedes Me. Po uruchomieniu auta wystarczy wpisać kod PIN, zalogować się odciskiem palca lub pozwolić, aby kamera samochodu rozpoznała twarz, a następnie załaduje wszystkie preferencje. Nie brakuje ciekawych gadżetów. Możemy przykładowo powiedzieć mu swój wzrost, a natychmiast zmieni pozycję siedzenia, lusterek i kierownicy. Próbowałem, było poprawnie, ale dla mnie niewygodnie – wolę niższą pozycję za kierownicą, ale każdy ma swoje preferencje. Co jeszcze?

Do unikalnych funkcji Hyperscreen należy wyświetlacz dla pasażera. Pozostaje uśpiony za wygaszaczem ekranu, gdy siedzenie jest puste, ale ma całkowicie oddzielny system, z którego pasażer siedzący z przodu może korzystać bez rozpraszania uwagi kierowcy. Istnieje przeglądarka internetowa, która pozwala im nawet odtwarzać filmy z YouTube. Nie, spokojnie, nie jest tak łatwo, bo jeśli samochód „zobaczy”, że oglądasz wideo z siedzenia kierowcy podczas jazdy, przyciemni jasność, aby powstrzymać potencjalne rozproszenie uwagi.

Czy to jest wygodne?

To będzie chyba najmniej lubiana odpowiedź: To zależy. Jeśli ktoś lubi nowinki technologiczne, to tak, będzie to zaskakująco wygodne. Ekran jest ogromny, ale bardzo czytelny i rewelacyjnie responsywny. System i menu są bardzo rozbudowane i potrzeba dłuższego treningu, aby zapamiętać co gdzie jest ukryte, ale potem ustawianie wszystkich opcji jest zaskakująco wygodne. Sterowanie klimatyzacją, dzięki dużym dotykowym przyciskom widocznym cały czas na ekranie, jest dość wygodne. Jasne, wolałbym, aby były do tego celu osobne przyciski i/lub pokrętła, ale jeśli musi to być dotykowe, niech to będzie zrobione tak, jak w Mercedesie – bardzo czytelnie. Czasami trudno sięgnąć do krawędzi ekranu po prawej stronie, ale cóż, taki urok wielkich ekranów.

Jeśli jednak ktoś nie jest zwolennikiem dużych ekranów w samochodach, nawet tak zaawansowany i dopracowany system nie będzie w stanie go do tego przekonać. Mało tego, wielkość tego wszystkiego naprawdę przytłacza i jeśli ktoś nie jest obyty w nowoczesnymi samochodami, może go to po prostu rozpraszać. Oczywiście można wybrać Mercedesa EQS i EQE (również w odmianie SUV) z mniejszym ekranem w centralnej części (o modelu EQE właśnie z takim ekranem napiszę wkrótce), który i tak będzie w stanie zrobić w sumie z 90 procent rzeczy, które znajdziemy w Hyperscreen, ale wydając taką kwotę na auto, chyba warto pójść na całość.