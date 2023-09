@InternetoweNowinki Czego nie wiesz o Firefoxie? - Nieznane funkcje i triki Czego nie wiesz o Firefoxie? - Nieznane funkcje i triki

11.09.2023 16:07, aktualizacja: 12.09.2023 11:34

Nie tylko przeglądarka!

Mozilla Firefox to jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Ale czy wiesz, że Firefox to nie tylko narzędzie do przeglądania stron internetowych? Oto kilka mniej znanych funkcji i trików, które mogą znacząco ułatwić i uprzyjemnić Twoje doświadczenia online.

firefox triki

Szybkie komendy w pasku adresu

Czy wiesz, że pasek adresu w Firefoxie to nie tylko miejsce, gdzie wpisujesz adresy URL? Możesz tam również wpisywać różne komendy. Na przykład, wpisanie about:config otworzy zaawansowane ustawienia przeglądarki, gdzie możesz dostosować jej działanie do własnych potrzeb.

Kontenery na karty

Jedną z unikalnych funkcji Firefox są tzw. "kontenery na karty" (ang. "Multi-Account Containers") i póki co nie widać na horyzoncie zmiany w innych przeglądarkach. Pozwalają one na izolację różnych sesji w przeglądarce, co jest szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z wielu kont na jednej stronie internetowej. Cieżko to do czegoś porównać i mylnie jest zestawiane z chromowym zarządzaniem kontami Google.

Synchronizacja między urządzeniami

Firefox oferuje bardzo rozbudowany system synchronizacji między różnymi urządzeniami. Nie tylko zakładki, ale i hasła, historia przeglądania czy nawet otwarte karty mogą być dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach. Tego ostatniego nie znajdziesz nigdzie indziej!

Tryb "Czytelni"

Jeżeli czytasz artykuł na stronie pełnej reklam i innych elementów rozpraszających, tryb czytelni może być dla Ciebie zbawieniem. Wystarczy kliknąć ikonę w kształcie książki na pasku adresu, aby pozbyć się zbędnych elementów i skupić się na tekście.

Personalizacja interfejsu

Firefox daje Ci dużą swobodę w dostosowywaniu interfejsu. Możesz zmieniać wygląd przeglądarki za pomocą różnych motywów, a także dostosować układ przycisków i pasków narzędziowych.

Ochrona Prywatności

Gdy Chrome, Edge, Opera zbierają z użytkowników co się da... Firefox stawia na ochronę prywatności użytkowników. Dzięki funkcjom takim jak blokowanie śledzenia czy wbudowany system do zarządzania hasłami, Twoje dane są bezpieczne, a to obecnie cenna informacja dla nas użytkowników.

Jeżeli jeszcze nie znasz tych wszystkich funkcji, być może nadszedł czas, aby to zmienić!