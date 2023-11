@Kalus23 Recenzja Chieftronic Nova. Zjawiskowe ARGB w niedrogich wentylatorach Recenzja Chieftronic Nova. Zjawiskowe ARGB w niedrogich wentylatorach

14.11.2023 16:08, aktualizacja: 14.11.2023 18:03

Typowi użytkownicy PC raczej rzadko przykładają wagę do przepływu powietrza w obudowie komputerowej. Na szczęście rynek bardzo szybko zweryfikował kompletnie zabudowane obudowy gamingowe, które z przepływem powietrza nie miały nic wspólnego, ale taki komponent to jedno, bo jednak najważniejsze są po prostu wentylatory. Dziś sprawdzę, co potrafią Chieftronic Nova.

Chieftronic Nova NF-3012-RGB © Zdjęcie własne

Już na pierwszy rzut oka widać, w jaki sposób pozycjonowane są wentylatory Chieftronic Nova. Producent deklaruje (i to zostało zweryfikowane), że w każdej konstrukcji umieszczono aż 32 diody LED ARGB, co oczywiście zaskakuje, gdyż zazwyczaj takowych montuje się o 50% mniej. Można zatem śmiało przyjąć, że po nową Novę sięgać będą entuzjaści sprzętu i gracze, dla których możliwość personalizacji wyglądu odgrywa istotne znaczenie.

Warto od razu podkreślić, że nie polecam stosować ich w połączeniu z radiatorem AiO. Ich charakterystyka jest zupełnie inna – co zresztą zobaczycie na wykresach. Są to po prostu wentylatory do obudowy komputerowej – nic ponadto.

Specyfikacja

Chieftronic Nova NF-3012-RGB występuje zarówno jako pojedynczy wentylator, jak i w zestawie trzech sztuk (Set). Ja sprawdziłem ten drugi wariant, ale nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, ponieważ oba zestawy różnią się wyłącznie liczbą dostępnych wentylatorów. W zestawie otrzymacie – oprócz wentylatorów oczywiście – pilot zdalnego sterowania podświetleniem oraz kontroler. Nie jest to standardowe wyposażenie, a już na pewno nie w cenie ok. 200 zł.

Chieftronic Nova NF-3012-RGB pilot © zdjęcie własne

Wentylatory Chieftronic Nova NF-3012-RGB posiadają średnicę 120 mm i są wyposażone w trwałe łożysko HDB. Pracują w zakresie obrotów od 600 do 1600 RPM, zasilane są napięciem 12V i sterowane za pomocą sygnału PWM. Charakteryzują się ciśnieniem statycznym na poziomie 2,2 mmH2O oraz przepływem powietrza 68 CFM. Producent zapewnia na te wentylatory 2-letnią gwarancję, co świadczy o ich solidności.

Wentylatory te mają konstrukcję z dziewięcioma łopatkami, jednak ich specyficzna budowa sprawia, że nie zajmują one typowej przestrzeni znanej z większości wentylatorów o średnicy 120 mm. Ta zmniejszona średnica wirnika przekłada się na nieco niższą wydajność.

Jakość wykonania

W odniesieniu do jakości wykonania tego zestawu, nie mam żadnych zastrzeżeń. Użyto do jego produkcji trwałego tworzywa sztucznego. Szkielet jest kompletnie otoczony czarnym obramowaniem, na którym umieszczono wstawki z mlecznego tworzywa, kryjące diody LED.

Co do kabla zasilającego, jest on wykonany z przewodu czterożyłowego o długości 62 cm i charakteryzuje się płaską, taśmową formą. Nie napotkałem tu żadnych problemów. Niestety, brakuje dodatkowego rozgałęźnika, który byłby przydatny do podłączenia kolejnego wentylatora. Na rogach wentylatora znajdują się gumowe podkładki antywibracyjne, które skutecznie pozostają na swoim miejscu, co jest dużym atutem.

Chieftronic Nova NF-3012-RGB wentylator © zdjęcie własne

Podświetlenie

Jak już wspomniałem wcześniej, Chieftronic Nova wyposażone zostały w aż 32 diody ARGB. 16 z nich podświetla wirnik, a dodatkowe 16 umieszczono w ramce. Ta rzecz jasna wykonana jest z mlecznego tworzywa sztucznego, które ma za zadanie idealnie rozpraszać światło pojedynczych diod. I jakie to robi wrażenie? Przyznam szczerze, że fenomenalne. Absolutnie nie można się kierować w tym wypadku zdjęciami (choć te też są ładne), bo na żywo wygląda to znacznie, ale to znacznie lepiej.

Wentylatory Chieftronic Nova NF-3012-RGB Temperatura © materiał własny

Wentylatory Chieftronic Nova NF-3012-RGB przepływ powietrza © materiał własny

Wentylatory Chieftronic Nova NF-3012-RGB kultura pracy 1000rpm © materiał własny

Wentylatory Chieftronic Nova NF-3012-RGB kultura pracy 12V © materiał własny

Podsumowanie

Nie da się ukryć, że wentylatory Chieftronic Nova nie należą do najwydajniejszych. Przegrywają pod tym względem z wieloma konstrukcjami na rynku, ale żeby je dokładnie ocenić, trzeba przeanalizować również inne możliwości oraz rzecz jasna cenę zakupu.





Ok. 200 zł za trzy wentylatory, do których producent dorzuca funkcjonalny kontroler i pilot zdalnego sterowania to niewiele, ponieważ największa ich zaleta, czyli wygląd, jest zazwyczaj zarezerwowana dla bardzo drogich konstrukcji. Tutaj podświetlenie RGB robi ogromne wrażenie i temu zaprzeczyć nie mogę.

Wentylatory Chieftronic Nova NF-3012-RGB - Set 3 © źródło własne

Jeśli zatem zależy Ci wyłącznie na wydajności czy na wentylatorach do AiO, polecam wybrać produkt o tej właśnie charakterystyce. Ale jeśli zależy Ci przede wszystkim na wyglądzie i cenie zakupu, jak najbardziej powinieneś się Novą zainteresować.