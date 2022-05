Amazfit GTR 3 Pro - elegancki smart-zegarek w świetnej cenie [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Amazfit GTR 3 Pro - elegancki smart-zegarek w świetnej cenie [Recenzja] 03.05.2022 15:23

Dawno nie miałem na warsztacie elektroniki ubieralnej marki Amazfit, nie licząc taniej opaski sportowej, którą testowałem pod koniec 2017 roku. Na co dzień korzystam ze smart-zegarka Samsung Galaxy Watch 4. Wybrałem go głównie ze względu na wygląd, oferowane funkcje oraz kompatybilność z nowym telefonem. Przed zakupem brałem pod uwagę wiele modeli, różniących się specyfikacją, czasem pracy oraz systemem operacyjnym. Miałem nawet chrapkę na urządzenia od Amazfit, ale uległem marketingowej akcji promocyjnej. W dzisiejszej recenzji chciałbym wam nieco przybliżyć jednego z grona moich faworytów, którego brałem pod uwagę przy zakupie. Nareszcie zawitał na warsztat, elegancki smart-zegarek Amazfit GTR 3 Pro.

Smart-zegarek wysokiej klasy

Z tego, co pamiętam, producent zawsze zwracał uwagę na jakość wykonania swoich produktów. Tak jest i w tym przypadku. Nowe urządzenie może nie reprezentuje klasy premium, ale wygląda bardzo porządnie i jest należycie stonowane. Zegarek otrzymujemy w kartonowym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony tekturowym pudełkiem. W środku, na specjalnym, kartonowym podeście został wyeksponowany zegarek, a w bocznych szufladkach producent schował akcesoria dodatkowe.

W kwestii akcesoriów mam na myśli dokument w postaci instrukcji obsługi oraz kabel zasilający na USB. Mimo iż zestaw akcesoriów wydaje się bardzo skromny, to jest to dość normalna praktyka w chińskich markach, szczególnie przy tanich urządzeniach. Tak jest i w tym przypadku, choć w praktyce zegarek skrywa spore możliwości, niewidoczne na pierwszy rzut oka. Przyjrzyjmy się zatem jakości wykonania i spójności elementów. Tu producent zastosował aluminiową kopertę wraz z dwoma obracanymi przyciskami. Górny posiada specjalne wyżłobienia, ułatwiające obracanie, drugi został ich pozbawiony. Metalowa koperta posiada wbudowany w obudowę mikrofon, ulokowany pomiędzy dwoma przyciskami na lewej krawędzi.

Spód wykonany został z ciemnego tworzywa sztucznego dobrej jakości. Na jego krawędziach znajdziemy głośniczek stereo, przydatny podczas rozmów telefonicznych, ale i do słuchania muzyki. Na środku producent zainstalował czujniki oraz dwie metalowe blaszki, umożliwiające podłączenie na magnes, dołączonej do zestawu ładowarki.

Na froncie zegarka znajduje się 1,45-calowy wyświetlacz Ultra HD AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 px. Producent zastosował tu szkło hartowane wraz z powłoką Anti-Fingerprint, uniemożliwiając zbieranie odcisków palców i tłustych zabrudzeń. Ekran jest oczywiście dotykowy, co znacząco usprawnia poruszanie się po systemie operacyjnym zegarka.

Model który dostałem na czas testów, posiada silikonowy pasek imitujący skórę ekologiczną. Jest on dość twardy, ale bardzo szybko daje się go wygodnie nałożyć. Metalowa klamra nie wrzyna się w tkankę jak przy tańszych odpowiednikach. Trochę na minus - trzeba wspomnieć o drugiej części paska, z dziurkami. Po kilku dniach, na jej zewnętrznej części zaczęły pojawiać się zgrubienia i poziome pęknięcia, co objawiło dość umowną jakość zastosowanego tu materiału. Na szczęście paski posiadają uniwersalny sposób zapięcia, umożliwiając użytkownikowi przebieranie w całej gamie dostępnych w Internecie zamienników.

Specyfikacja techniczna

System operacyjny Zepp OS 8.37.3.2 Wyświetlacz 1,45" Ultra HD AMOLED Rozdzielczość 480 x 480 px Czujniki akcelerometr,

pulsoksymetr,

pulsometr,

barometr,

magnetometr,

czujnik światła,

wysokościomierz barometryczny, Monitorowanie aktywności krokomierz,

licznik spalonych kalorii,

monitorowanie snu,

monitorowanie poziomu stresu,

monitorowanie tętna,

pomiar dystansu,

powiadomienia o braku aktywności, Funkcje multimedialne odtwarzanie muzyki,

sterowanie odtwarzaczem, Funkcje telefoniczne powiadomienia o połączeniach / SMS / e-mail, odbieranie i odrzucanie połączeń,

podgląd wiadomości,

rozmowy głosowe, Wbudowany głośnik tak Wbudowany mikrofon tak Łączność Bluetooth,

WIFI,

GPS, Akumulator 450 mAh Kompatybilność Android 7.0+,

iOS 12.0+, Pamięć wbudowana 3 GB Odporność Wodoodporność 5 ATM Wymiary 46,4 x 46,4 x 10,7 mm Waga 32 g

Dedykowane oprogramowanie

By można było użytkować inteligentny zegarek, wpierw musimy go sparować z dedykowanym programem zarządzającym. Posłuży do tego aplikacja Zepp, w której przed parowaniem musimy stworzyć konto użytkownika. Jeżeli chcemy, możemy posłużyć się kontem pośredniczącym (np. Google) lub stworzyć nowe. Po przejściu procesu weryfikacji danych i podaniu parametrów użytkownika przystępujemy do parowania urządzeń.

Aplikacja Zepp jest prosta i intuicyjna, choć w ustawieniach zaawansowanych skrywa bardzo wiele możliwości personalizacji inteligentnego zegarka. Główny panel aplikacji został podzielony na trzy segmenty - Start, Zdrowie oraz Profil. W pierwszym z nich otrzymujemy bieżący podgląd na zbierane parametry. Znajdziemy w nim statystyki snu, tętna, stresu, ale i historię ćwiczeń oraz zliczoną ilość kroków i spalonych kalorii. Z poziomu panelu możemy także sprawdzić dzienną ilość punktów PAI - systemu dowartościowania użytkownika, zachęcając go do sportu, usprawniającego m.in wydolność oddechową.

Druga zakładka - Zdrowie, umożliwia nadzór nad codziennym treningiem, wyznaczając ilość kroków do pokonania, kalorii do spalenia oraz godzin do wyspania się i zregenerowania organizmu. Zakładka ta pozwala również na włączenie jednego z trzech ćwiczeń (chód, bieg i rower) bez potrzeby uruchamiania zegarka. Względem pierwszej i ostatniej zakładki, tu producent ograniczył ilość funkcji.

W ostatniej zakładce otrzymujemy dostęp do rozbudowanej struktury funkcji i personalizacji zegarka. Możemy w niej zarządzać codziennymi celami i statystykami zbieranymi przez czujniki zegarka, ale również otrzymujemy rozbudowaną personalizację. Użytkownik może wybrać i dostosować tryby monitorowania stanu zdrowia, zadbać o powiadomienia na zegarek, ale także osobiście spersonalizować aplikacje i funkcje. W tej sekcji należy spędzić nieco czasu i skrupulatnie ustawić zegarek pod własne preferencje. Dzięki temu uda nam się należycie wyważyć czas pracy na baterii z możliwościami zegarka i jego funkcjami.

Użytkowanie w praktyce

Po odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji towarzyszącej możemy przystąpić do użytkowania GTR 3 Pro. Podczas testów recenzenckich, zauważyłem drobne problemy z poruszaniem się po menu zegarka. Tu możemy rozgraniczyć je na gesty oraz fizyczne przyciski. Ekran zegarka możemy wybudzić na dwa sposoby - wchodząc w interakcję z przyciskami lub podnosząc dłoń w geście sprawdzenia godziny. W opcjach możemy także włączyć stałe podświetlenie, ale czynność ta straszliwie drenuje wbudowany akumulator.

Wybudzając ekran ze snu, możemy korzystać z gestów. Przesunięcie ekranu w dół wysuwa belkę z głównymi funkcjami urządzenia: latarką, kalendarzem, trybem dźwięku, ale i podświetleniem oraz stanem akumulatora. Przesunięcie ekranu w górę uruchamia belkę powiadomień z wiadomościami SMS oraz połączeniami telefonicznymi. Przesuwając ekran w prawo i w lewo, otrzymujemy szybki dostęp do ekranów aplikacji. Domyślnie jest to dzienna statystyka, licznik BMI, pogoda, punkty PAI, odtwarzacz muzyki. W dedykowanej aplikacji możemy spersonalizować tą listę, dodać nowe tarcze i aplikacje, także firm zewnętrznych. Gest powrotu (przesunięcie ekranu w prawo) przydaje się, gdy zechcemy cofnąć się do poprzedniego ekranu.

Problem pojawia się, gdy zechcemy dodać do tego fizyczne przyciski / pokrętła. Górny przycisk wywołuje na wybudzonym ekranie funkcje dodatkowe zegarka a dolny, umożliwia włączenie trybów sportowych. W obu przypadkach to właśnie górny przycisk daje możliwość obracania pierścienia i wygodnego wyboru funkcji. Obrotowi towarzyszy lekka wibracja i właśnie podczas wyboru pojawia się właśnie - moim zdaniem - mała niedogodność. Otóż wybrana podczas obrotu funkcja, musi zostać aktywowana za pomocą dotyku na ekranie, gdyż ponowne wciśnięcie górnego przycisku, domyślnie powraca do ekranu głównego. Moim zdaniem to mankament możliwy do naprawy, gdyż w takiej sytuacji działa również gest powrotu (przesunięcie w prawo). Przyzwyczajenie się do systemu poruszania w zegarku zajmuje nieco czasu i może być problematyczne dla nowych użytkowników.

W kwestii działania zegarka i poprawności zbieranych danych uważam że Amazfit GTR 3 Pro może się pochwalić sprawnym operowaniem na wbudowanych czujnikach. Podczas okresu testów, wielokrotnie uprawiałem sport, wymagałem "przypominaczy" ruchu w pracy, ale i odpowiednio szybkich powiadomień na zegarek, gdy akurat miałem zajęte ręce. Urządzenie to sprawowało się wyśmienicie ani razu nie spotkałem się ze spowolnieniem pracy czy ścinkami animacji. Otrzymywane podczas uprawniania sportu czy zwykłego spaceru statystyki, są bardzo porównywalne do droższych rywali z akceptowalną granicą błędów. Moim zdaniem to bardzo dobry zegarek na start dla wymagającego użytkownika z ograniczonym budżetem. Tym bardziej, jeśli lubimy dzwonić i odpisywać z zegarka, jakość rozmów stoi na dobrym poziomie. Odradzam jednak słuchania muzyki z zegarka - 3 GB pamięci wbudowanej pozwoli nam na zapełnienie jej kilkoma dobrymi albumami a wbudowany GPS, pozwoli nam je przesłuchać w trasie podczas treningu (bez telefonu).

Fenomenalny czas pracy

Zawsze zwracałem uwagę na czas pracy na baterii, szczególnie inteligentnych urządzeń ubieralnych. Zastosowany w zegarku akumulator o pojemności 450 mAh powinien wystarczyć do 12 dni standardowego użytkowania - przynajmniej tak jest napisane na stronie producenta. W praktyce wciąż jest dobrze i akceptowalnie. Podczas personalizacji zegarka w aplikacji zrezygnowałem z ciągłego zaczytywania tętna, włączyłem ekran adaptacyjny i odpowiednio skonfigurowałem dostępne opcje. Dzięki temu otrzymałem bardzo interesujące wyniki, a katowałem urządzenie codziennie sporą dawką sportu w terenie, powiadomień i odtwarzaniem muzyki.

W najgorszym z możliwych scenariuszy - codzienny sport, użytkowanie na włączonym ekranie, GPS bez telefonu - po 4 dniach sięgnąłem po ładowarkę. Z tego, co udało mi się obliczyć, łącznie na sygnale GPS (bez telefonu) udało mi się wykrzesać 14 godzin pracy. Wynik fenomenalny, wręcz niemożliwy przy podobnych ustawieniach w czwartej galaktyce Samsunga. Dołączona do zestawu ładowarka po USB, umożliwia w pełni naładowanie ogniwa w mniej niż godzinę. Szkoda, że nie uświadczymy tutaj ładowania zwrotnego lub bezprzewodowego, no ale na czymś producent musiał ciąć koszty.

Podsumowanie

Właśnie ... koszty. Poświęćmy chwilę na najciekawszą część recenzji, podsumowanie. Amazfit od ostatnio testowanego przeze mnie urządzenia, zrobił ogromne postępy. Zegarki cechuje wysoka jakość wykonania i możliwości, śmiało idące w szranki z topowymi markami AAA. Mimo iż zestaw akcesoriów pozostawia wiele do życzenia, jest minimalny i wystarczający a smart-zegarek w pudełku spełnia zdecydowanie większość powierzonych mu zadań. To bez wątpienia bardzo dobrej klasy sprzęt w jeszcze lepszej cenie!

Na tę chwilę zegarki Amazfit GTR 3 Pro dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych w cenie 799 zł* za wersję z brązowym paskiem i 799 zł* z czarnym. Co ciekawe, okazuje się, że najlepszy zakup dokonamy na polskiej stronie internetowej producenta, gdzie przy zakupie zegarka, otrzymamy za darmo słuchawki bezprzewodowe oraz lokalizator Bluetooth. Patrząc na zegarek przez pryzmat bonusów zakupowych i niższej ceny, mogę szczerze polecić ten model każdemu zainteresowanemu!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)