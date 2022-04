Maxcom Fit FW32 Neon - między zegarkiem a opaską [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Maxcom Fit FW32 Neon - między zegarkiem a opaską [Recenzja] 25.04.2022 08:20

Od premiery rynkowej smart-zegarków i opasek monitorujących minęło sporo czasu, a na rynku zaczęły debiutować coraz to nowsze urządzenia. By nasycić rynek, wielu producentów ściga się na płaszczyźnie dodatkowych funkcji, kompatybilności lub interesującej ceny. Szczególnie wrażliwe na zainteresowanie są właśnie produkty z niższej półki cenowej. W dzisiejszym wpisie chciałbym wam przybliżyć niewinnie wyglądający smart-zegarek, który równie dobrze mógłby zostać zwykłą opaską sportową.

Diabeł tkwi w szczegółach

Na czas testów otrzymałem do recenzji tytułowy smart-zegarek Maxcom Fit FW32 Neon w kolorze różowym (dostępny jest też czarny). Zegarek, którego cena na rynku elektroniki ubieralnej nie przekracza ~130 zł, może być łakomym kąskiem, ale i miną przeciwpiechotną. Dobrze wiemy, że zwykle coś taniego, musi być powiązane jakimś kompromisem, zazwyczaj w kwestii funkcji i możliwości. W tym wypadku jednak otrzymujemy urządzenie bardzo dobrej jakości, bogate w funkcje i możliwości, a przede wszystkim tanie! Jak można było się również spodziewać, z dość toporną jakością oprogramowania ... ale po kolei.

Skromny zestaw startowy

Urządzenie otrzymujemy w skromnym, kartonowym opakowaniu, opisanym najważniejszymi funkcjami zegarka, jak i znacznie skróconą specyfikacją techniczną. W środku kartonika znajduje się zegarek z zainstalowanym silikonowym paskiem, zawieszonym na plastikowej konstrukcji, w której znajduje się panel ładujący oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Została ona dołączona do zestawu, by początkujący użytkownicy szybko dali sobie radę ze wstępną "personalizacją" i "parowaniem" z telefonem. Na 8 stronach instrukcji przeczytamy o ustawieniach zegarka, funkcjach, wymaganiach, gwarancji oraz w razie problemów, prostymi rozwiązaniami.

Zestaw startowy

Osadzony na plastikowym piedestale zegarek sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. Biorąc go do rąk, docenimy jego niską wagę i lekkość. Zegarek został wykonany w większości z tworzyw sztucznych zadowalającej jakości. Obudowa zegarka została wykonana z poliwęglanu, a zamyka ją aluminiowy pierścień. Największym zaskoczeniem jest tutaj bardzo dobre zgranie i nachodzenie na siebie warstw materiałów, przez co nie uświadczymy ostrych krawędzi czy błędów konstrukcyjnych. Na froncie znajduje się 1,3-calowy wyświetlacz o proporcjach 240 x 240 pixeli. Mimo iż mamy do czynienia z okrągłą tarczą zegarka, to wewnętrzny ekranik jest kwadratowy. Producent nie podaje informacji czy frontowe szkło zostało w jakikolwiek sposób zabezpieczone.

Mały, kwadratowy ekranik

Na lewej krawędzi znajduje się okrągły, aluminiowy przycisk służący do wybudzenia zegarka lub uruchomienia tarczy startowej. Z tyłu natomiast znajdziemy zainstalowany na środku monitor tętna i czujnik. Tuż pod nimi producent dodał dwa styki, odpowiedzialne za ładowanie zegarka za pomocą dołączonej przejściówki. Bardzo spodobało mi się zaimplementowanie wymiennych pasków w rozmiarze unisex, których odpowiedniki znajdziemy w większości zakątków Internetu. Nieco niezrozumiały jest jednak system zapięcia, którego metalowy języczek jest płaski a dziurki w silikonowej opasce okrągłe :/

Metalowe zapięcie zostało jednak źle przemyślane. Część zespolona z opaską może lekko wrzynać się w skórę, doprowadzając do pewnego dyskomfortu podczas noszenia. Pół biedy, gdy mamy w zwyczaju luźne noszenie zegarka, gorzej, gdy zaciśniemy go za mocno.

Taki mały i różowy

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz 1.3-cala TFT Rozdzielczość 240 x 240 pixeli Łączność Bluetooth 4.0

GPS Funkcje Monitor snu

Monitor tętna

Monitor ciśnienia krwi

Saturacja krwi

Tryby sportowe

Powiadomienia

Krokomierz

Stoper

Wyzwalacz aparatu Oprogramowanie Tak / Android Odporność IP67 Wykonanie PC + ABS + Aluminium Akumulator 130 mAh Wymiary 47 x 44 x 10 mm Waga 39 g

Pierwsze uruchomienie a oprogramowanie

Z zegarka możemy korzystać od razu po wyjęciu z opakowania. Oczywiście, należy skorzystać z dedykowanej ładowarki, by podładować wbudowane ogniwo do zadowalającej wartości. Następnie wystarczy założyć go na rękę i użytkować. Zegarek posiada dotykowy ekran, umożliwiający wywoływanie funkcji i przełączanie się między ekranami. Sterowanie niczym nie odbiega od innych zegarków tego typu.

Ładowanie za pomocą dołączonej przejściówki

Przesuwając palcem na ekranie ku dołowi, otrzymujemy dostęp do pominiętych wiadomości a w górę, aktywujemy dodatkowe tarcze. W ich skład wchodzi licznik kroków, monitor snu, czujnik tętna, tryby sportowe, saturacja krwi, ciśnienie oraz aplikacja pogody. Przesunięcie palcem w lewą stronę aktywuje dostęp do migawki aparatu, stopera oraz ustawień jasności ekranu. Ponowne przesunięcie w dół pozwala na wyłączenie zegarka, przywrócenie ustawień fabrycznych lub zapoznanie się z wersją zegarka.

By móc jednak otrzymać większą możliwość ingerencji w personalizację zegarka, należy pobrać dedykowane oprogramowanie. Możemy to zrobić poprzez zeskanowanie kodu QR z opakowania / instrukcji obsługi lub wchodząc do sklepu Google Play, wybierając aplikację Da Fit. Niech was nie zwiedzie tajemniczo brzmiąca nazwa producenta aplikacji (Creepa), gdyż programik ten umożliwia wgląd w zbierane dane zegarka. Aplikacja jest bardzo minimalistyczna, ale przez to bardzo prosta w obsłudze oraz intuicyjna.

Pierwsza zakładka - dane z zegarka

Aplikacja Da Fit, została podzielona na trzy zakładki. Pierwsza z nich przedstawia dane zebrane z zegarka - ilość kroków, dane snu, tętno, saturacja, ciśnienie oraz dane sportowe. Środkowa zakładka umożliwia sprawdzenie procentowego stopnia naładowania akumulatora w zegarku i dostęp do opcji personalizacji zegarka. Otrzymujemy m.in wybór jednej z trzech tarcz zegarka, wybór powiadomień (także z aplikacji zewnętrznych), uruchomienie alarmu lub trybu wyzwalania kamery, a także funkcje pogody, powiadomienie o bezruchu czy możliwość personalizacji godzin związanych szybkim podglądem tarczy zegarka.

Druga zakładka - personalizacja

Ostatnia zakładka to dane o użytkowniku. Aplikacji nie musimy w ogóle wiązać z kontami firm zewnętrznych, podając tylko płeć, datę urodzin, wzrost, wagę oraz ... UWAGA ... odległość między krokami (w cm) :D Możemy także skorzystać z nieprzetłumaczonego na język polski przewodnika-poradnika lub określić cel związany z dzienną ilością kroków. Jeżeli jesteśmy użytkownikami aplikacji Google Fit, możemy sparować swoje konto z zegarkiem!

Ostatnia zakładka - panel użytkownika

Użytkowanie w praktyce

Z zegarka korzystałem prawie miesiąc. Moim zdaniem to dobre, jak i tanie uzupełnienie smart-opaski sportowej, dla osoby lubiącej dużą, okrągłą kopertę. Sam ekran może nie najjaśniejszy, ale w zupełności wystarczający do przeglądnięcia danych z trasy czy przeczytanie wiadomości SMS. Za pomocą zegarka nie odbierzemy rozmowy telefonicznej, ale przynajmniej sprawdzimy, kto do nas dzwoni / śle wiadomość.

Rowerzysta różu się nie boi

Maxcom Fit FW32 to bardzo lekki, minimalistyczny smart-zegarek, który powinien przypaść do gustu szczególnie pierwszym użytkownikom takich urządzeń. Jego czujniki w miarę dobrze monitorują kroki oraz tryby sportowe, nieco odbiegając przy odczytach funkcji zdrowotnych. Należy jednak przymknąć na to oko, gdyż bardzo mało podobnych cenowo urządzeń jest w stanie podać poprawne dane. W kwestii oprogramowania również nie spodziewam się dłuższego wsparcia. Aplikacja dedykowana do zegarka miała ostatnią aktualizację 14 marca 2022 roku, ale nie spodziewam się drastycznej rewolucji w przyszłych zmianach oprogramowania w zegarku. Producent raczej skupi się na poprawie wydajności lub polonizacji interfejsu, aniżeli wprowadzeniu większej ilości tarcz i możliwości edycji ekranów dodatkowych.

Mam szczerą nadzieję, że się mylę, gdyż testowany przeze mnie smart-zegarek to całkiem zgrabnie zagospodarowane urządzenie, które mogłoby być nieco lepiej wyposażone i wykonane. Chociaż już teraz prezentuje się całkiem, całkiem.

Wydajny akumulator

Producent wyposażył urządzenie w akumulator o pojemności 130 mAh. Umożliwia ona na skorzystanie z zegarka w cyklu mieszanym 2-3 dni pracy. Podczas moich obserwacji, zdarzało się, że przy nocnej bezczynności (śpię bez zegarka / funkcje nieaktywne) akumulator w godzinach 23:00 - 7:00 tracił do 10% energii. Przez 3 godziny jazdy na GPS zegarek może stracić nawet 50% energii jednym ciągiem. Moim zdaniem to i tak dobry wynik, gdyż rezygnując całkowicie z trybów śledzenia trasy, tętna i używania trybów sportowych, da się bez problemów na samym powiadomieniu uzyskać nawet ~9 dni pracy. To dobry wynik, ale tylko jeśli będą jakieś wyrzeczenia.

Na największą naganę powinien zasłużyć system ładujący. Ta plastikowa opaska musi być zamykana, by styki zostały na sztywno przytwierdzone do zegarka. Moim zdaniem wystarczyło zastosować mocowanie na magnes, co sprowadziłoby się do wygodniejszego mocowania, ale i odbioru wizualnego produktu. Jak można się spodziewać w tej półce cenowej, brak jest funkcji ładowania bezprzewodowego.

Podsumowanie

Bardzo ciężko ostatecznie ocenić ten tani i pełen kompromisów smart-zegarek. Z jednej strony otrzymujemy kolejny niskiej jakości produkt z ograniczonym oprogramowaniem, ale z drugiej - przyjmując niską cenę produktu - całkiem udany, inteligentny zegarek. Może nie reprezentuje on średniej półki urządzeń, ale może pochwalić się dobrej jakości wykonaniem oraz wygodną, owalną kopertą. Jego funkcje są minimalistyczne, w sam raz dla osoby początkującej lub niewymagającej wodotrysków z zegarka.

Gdyby jeszcze tryb rowerowy pokazywał przebytą trasę :(

Smart-zegarek Maxcom Fit FW32 został wyceniony na ~110 zł* w wersji różowej lub czarnej*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)