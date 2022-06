Amazfit T-Rex Pro - wytrzymały długodystansowiec [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Amazfit T-Rex Pro - wytrzymały długodystansowiec [Recenzja] 13.06.2022 20:36

Przebojów z alternatywnymi smart-zegarkami ciąg dalszy. Nie tak dawno na blogu opisywałem swoje doświadczenia z pierwszym na moim kanale blogowym zegarku Amazfit GTR 3 Pro. Tym razem otrzymałem na testy odporny na warunki zewnętrzne zegarek Amazfit T-Rex Pro, który mimo, iż na pierwszy rzut oka przypomina zabawkę, to może pochwalić się sporą wytrzymałością i długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Niby dziecięcy a dla dorosłych :)

Skromny zestaw powitalny

Zegarek otrzymujemy w skrzętnie zapakowanym kartoniku, który ze względu na spore uszkodzenie zewnętrzne nie zakwalifikował się na fotkę. Być może poprzedni recenzent postanowił zrobić sobie z niego tarczę strzelniczą ... nie mam pojęcia. W środku podobnie jak w przypadku GTR 3 Pro znajdziemy kartonową podstawkę na której leży zegarek. Wśród akcesoriów dodatkowych należy wymienić instrukcję obsługi produktu wraz z dedykowaną ładowarką na USB. I to tyle jeśli chodzi o akcesoria dodatkowe.

Dobra widoczność w słońcu

Gdy po raz pierwszy wyjąłem zegarek z pudełka, miałem nieodzowne wrażenie, że mam do czynienia z modelem zabawkowym lub słabej jakości wykonaniem. Dopiero po wzięciu go do ręki i kilku godzinach testów, okazało się, że moje pierwsze wrażenia były bardzo krzywdzące dla tego urządzenia. Okazuje się bowiem iż koperta została wykonana z materiału kompozytowego, składającego się w większości z tworzyw sztucznych wysokiej jakości. Zostały one tutaj wyśmienicie spasowane, przez co zegarek nie trzeszczy i nie jest podatny na odkształcenia. Mamy więc do czynienia z jedną stałą bryłą, która spełnia zresztą 15 militarnych certyfikatów wytrzymałości.

Na froncie znajduje się 1,3-calowy wyświetlacz dotykowy, pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Umożliwia on sterowanie zegarkiem, uruchamianie funkcji dodatkowych, a także uruchamianie trybów sportowych. Producent pokusił się jednak na dodatkowe, opcjonalne sterowanie, dodając na bokach koperty po dwa przyciski o chropowatym wykończeniu. Mają one bardzo dobry skok i wyczuwalny wcisk. Przyciski po lewej stronie odpowiadają za wybór paneli góra-dół, a te po prawej za wybór czynności oraz powrót, będąc odzwierciedleniem gestów, które wykonujemy dotykowo na ekranie. Przez to sterowanie zegarkiem jest bardzo intuicyjne i łatwe do nauczenia.

Możliwość zmiany tarcz zegarka

Na spodzie koperty znajdziemy aż cztery czujniki odpowiadające za poprawny odczyt. Wśród nich znajdziemy Akcelerometr, Magnetometr, Pulsoksymetr (SpO2), Pulsometr, czujnik Światła, Wysokościomierz barometryczny oraz Żyroskop. Tuż nad nimi znajdują się także dwa dodatkowe styki, służące do podładowania wbudowanego akumulatora za pomocą dedykowanej ładowarki USB.

Koperta została osadzona na silikonowych paskach sportowych. Moim zdaniem są to jedne z najwygodniejszych pasków, giętkie a przy okazji bardzo wytrzymałe. Producent zastosował w nich bardzo dużą ilość dziurek, uprawniających do łatwiejszego założenia na ręce, nieważne czy osoby dorosłej, czy dziecka. Sprzączka została wykonana z plastiku, który nieco burzy koncepcję jakości wykonania. Jestem zdania, że metalowa sprzączka załatwiłaby ten problem w całości.

Sprzączka mogła by być wykonana porządniej

Specyfikacja techniczna

Ekran AMOLED Przekątna 1,3" Rozdzielczość wyświetlacza 360 x 360 px Łączność Bluetooth 5.0 Nawigacja GPS Czujniki Akcelerometr

Magnetometr

Pulsoksymetr (SpO2)

Pulsometr

Światła

Wysokościomierz barometryczny

Żyroskop

Tryby sportowe tak Funkcje telefoniczne powiadomienia o połączeniach

SMS

e-mail

wiadomości

odrzucanie połączeń Funkcje śledzenia aktywności krokomierz

licznik spalonych kalorii

monitorowanie snu

monitorowanie stresu

monitorowanie tętna

pomiar czasu aktywności

pomiar wydajności i obciążenia organizmu Odporność na wstrząsy

wodoszczelność 10 ATM Akumulator 390 mAh Czas pracy do 18 dni normalnego użytkowania

do 40 godzin na GPS Kompatybilność Android 5.0+

iOS 10.0+ Wymiary 47,7 x 47,7 x 13,5 mm Waga 60 g

Dedykowane oprogramowanie

Zegarek do poprawnego działania potrzebuje aplikacji zarządzającej Zepp. Należy ona do bardzo lekkich i przejrzystych a przede wszystkim jest banalna w obsłudze. Panel aplikacji został podzielony na trzy segmenty - podgląd zebranych danych z zegarka, tryb sportowy oraz profil użytkownika z opcjami zegarka. Pierwszy z nich jest zbiorem synchronizowanych danych, które urządzenie zbiera podczas całego dnia działania. Należą do nich spalone kalorie, ilość kroków, tętno czy punktacja PAI, będąca czymś na kształt wskaźnika czynności fizjologicznych użytkownika. Aplikacja z zegarkiem będzie nas faworyzować do treningu, obiecując wyzwania i drobne nagrody w postaci "achivmentów".

Synchronizacja danych

Zdrowie i tryby sportowe

Druga zakładka odpowiada za tryby sportowe oraz dzienne rekordy, które za wszelką cenę chcemy osiągnąć. Z panelu kontrolnego możemy także wymusić trening gdy nie posiadamy przy sobie zegarka lub nadzorować zbierane podczas treningu wyniki. W ostatniej zakładce mamy wgląd w opcje zegarka, ustawienia, a także mamy wpływ, jakie skróty znajdziemy wewnątrz urządzenia.

Profil użytkownika i opcje

By nie zakopać się za bardzo w aplikacji i jej funkcjach, wystarczy raz się do niej zalogować, spersonalizować zegarek pod swoje preferencje i tyle. Jeżeli nie jesteśmy maniakami liczenia kalorii, dziennie przebytych kilometrów lub otrzymywania pochwał za wyrobienie dziennych norm treningów, wchodzenie do aplikacji, możemy stosować jako minimum. Wszystkie te opcje możemy sprawdzić z poziomu zegarka, co może nie być tak czytelne jak przy smartfonie, ale na pewno bardziej poręczne :)

Wrażenia z użytkowania

W przypadku ciągłej pracy w terenie oczywiście, że wytrzymała koperta będzie na wagę złota, ale w dzisiejszych czasach zdecydowana większość zegarków powyżej pewnego pułapu cenowego, jest na tyle wytrzymała, że z pewnością poradzi sobie w trudniejszych warunkach. Tutaj producent zastosował mocną i zwartą obudowę z materiałów kompozytowych, odporną na znaczne wstrząsy i zalanie. Oznacza to, że zegarek przyda nam się w nagłych wypadach terenowych, a i kilkuminutowe zanurzenie do 10 ATM nie powinno być dla zegarka wielkim problemem.

Tętno mierzy cały czas

Nieco bladziej w tym kontekście wypada sam ekran. Z jednej strony otrzymujemy bardzo dobrej jakości AMOLED o wysokiej jasności, która niestety przegrywa w bardzo mocnym i ostrym słońcu. Moim zdaniem to przez brak jakiegokolwiek antyrefleksu na szkle. Czasami musiałem szukać cienia lub schować się za chmurką by móc odczytać wiadomość SMS w trasie. Ekran jest za to bardzo czytelny a rozdzielczość 360 x 360 px sprawdza się tutaj wyśmienicie. Sterowanie zegarkiem odbywa się na dwa sposoby - dotykowo lub za pomocą przycisków. Niestety nie znalazłem opcji, by wyłączyć sterowanie dotykowe, które na 100% pożera więcej energii. Sterowanie za pomocą gestów jak i działanie wbudowanego systemu operacyjnego jest nadzwyczaj płynne i wydajne. Ani razu podczas testów nie spotkałem się z błędami, niepoprawnym tłumaczeniem czy "zwiechą" spowodowaną nadmierną ilością powiadomień i szybkiego przeczesywania okienek na zegarku.

Największą zaletą urządzenia wcale nie jest jego wytrzymałość na warunki zewnętrzne, ale długi czas działania na jednym ładowaniu. W zegarku zastosowano ogniwo o pojemności 390 mAh uprawniające nawet do 18 dni normalnego użytkowania, które w większości przypadków oznacza odrzucanie połączeń telefonicznych (brak mikrofonu), czytanie wiadomości, sprawdzanie statystyki treningowej czy sterowanie multimediami. Jeżeli jednak chcemy się gdzieś wybrać bez telefonu, najlepiej w plener, możemy skorzystać ze wbudowanej łączności satelitarnej GPS. Odbywając trening pod okiem satelit, możemy liczyć na lokalizację wedle przebytej trasy, zsynchronizować wyniki i otrzymać całkiem fajne podsumowanie w aplikacji. Funkcja ta jest bardzo ciekawa, a jej jedyną konsekwencją jest bardzo szybkie tracenie akumulatora w czasie. Na stale włączonym GPS czas działania powinien się zamknąć w 40 godzinach.

Podsumowanie

Mimo iż pierwsze wrażenia były mocno druzgocące dla jakości wykonania zegarka, wystarczyło w nim nieco pochodzić, by szybko zrozumieć niektóre kwestie. Producent pokusił się o tworzywo sztuczne choćby z racji zmniejszenia masy urządzenia. Zegarek należy do bardzo odpornych na warunki zewnętrzne, posiada silikonowy, równie odporny pasek i wyraźny ekran pokryty szkłem ochronnym Gorilla. W środku znajduje się wydajny system operacyjny, wzbogacony o wiele funkcji treningowych jak i możliwość sterowania multimediami. Dopełnieniem jest dedykowana aplikacja Zepp, pozwalająca nieco wygodniej czytać i zbierać wyniki, ale też zarządzać nieco szerzej możliwościami zegarka.

Inteligentny zegarek Amazfit T-Rex Pro dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: ciemnej, błękitnej oraz szarej. Na testach miałem tę ostatnią wersję. Jej cena na rynku wydaje się interesująca, gdyż rozpoczyna się od kwoty ~600 zł*. Moim zdaniem to godna polecenia marka, tworząca coraz lepszej jakości zegarki, cechująca się bardzo dopracowanym oprogramowaniem oraz długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Szczerze polecam na rower!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz przedpremierowy do recenzji otrzymałem od producenta :)