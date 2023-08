@wojtekadams StormBox Pro — bezprzewodowy głośnik od Tribit StormBox Pro — bezprzewodowy głośnik od Tribit

22.08.2023 14:05, aktualizacja: 24.08.2023 15:22

StormBox Pro to flagowy przenośny głośnik Bluetooth firmy Tribit, który charakteryzuje się podobnym wyglądem co BOSE SoundLink Revolve, ale jego cena jest bardziej przystępna. Stormbox Pro na pewno spodoba się osobom, które szukającym niedrogiego, wytrzymałego, przenośnego towarzysza audio na posiadówki przy grillu czy nad brzegiem jeziora.

Obudowa StormBox Pro przypomina graniastosłup, którego podstawy mają różne wielkości, a krawędzie zostały zaoblone. Korpus głośnika jest owinięty twardą i miłą w dotyku tkaniną.

Na górze rozlokowano przyciski głośności, wielofunkcyjny (MBF), a także guzik zasilania, parowania Bluetooth i Xbass. Po niżej linii przycisków rozlokowano rząd z pięcioma diodami LED, które informują o aktualnym poziome naładowania baterii. Fajnym dodatkiem jest gumowany uchwyt do przenoszenia lub zawieszenia na haku/karabińczyku.

Z tyłu blisko dolnej krawędzi znajduje się zaślepka, która zakrywa dwa porty USB, USB-C do ładowania samego głośnika i USB-A do podłączenia smartfona lub innego urządzenia. StormBox Pro potrafi działać jak powerbank! Jak widać na zdjęciach, zabrakło portu analogowego AUX, ale nie rozpatruję tego jako wady, czas pewnie rozwiązania pożegnać na dobre.

Ponadto, dzięki klasie odporności na kurz i wodę IP67, Tribit StormBox Pro doskonale nadaje się do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu. Zgodnie z tym certyfikatem powinien wytrzymać zanurzenie na metr wody przez trzydzieści minut. Pobrudzi się to go pod kran. :)

Wewnątrz znalazło się miejsce dla 3-calowego subwoofera, dwóch 40-milimetrowych głośników i dwóch pasywnych radiatorów.

Jakość dźwięku z Tribit StormBox Pro jest taka, jakiej się spodziewałem = akceptowalna, biorąc pod uwagę cenę i sam rozmiar głośnika. Nie brzmi to jak pełnowymiarowy zestaw stereo, a średniego zakresu zdecydowanie brakuje. Jednak nie można odmówić mu dobrego odwzorowania dźwięku. StormBox Pro jest również wystarczająco głośny na imprezę przy basenie lub wspominanym grillu.

A kiedy sytuacja będzie wymagała więcej basów, to wystarczy wcisnąć przycisk „XBass", przez co niskie tony zostaną wyraźnie podbite. Podczas testów, gdy głośnik miał maksymalnie podkręconą głośność, zdarzały się lekkie zniekształcenie i trzaski, wszystko ustępowało ze skręceniem mocy dźwięku o „jedno lub dwa oczka".

Żywotność baterii jest głównym atutem tego głośnika. Akumulator o pojemności 10000 mAh wystarcza na około 24 godziny na jednym ładowaniu przy rozsądnym poziomie głośności. To więcej niż wystarczająco na imprezę czy posiedzenie w dobrym towarzystwie.



Pełne naładowanie zajmuje zadziwiająco dużo czasu: 7 godzin, zanim bateria zostanie w pełni uzupełniona. Nie wiem, czy ma na to wpływ niski prąd ładowania, czy jakość zastosowanych komponentów.

StormBox Pro łączy się za pomocą Bluetooth 5.0 i używa kodeka aptX do kompresji dźwięku. Potrafi utrzymać połączenie z dwoma urządzeniami w jednym czasie. Jednak aby zapobiec podstępnemu przejęciu głośnika przez drugie źródło, należy najpierw zatrzymać odtwarzanie na urządzeniu pierwszym, zanim będzie można rozpocząć odtwarzanie z kolejnego.

Tribit StormBox Pro dzięki swojej konstrukcji wpasowuje się świetnie jako dobry towarzysz aktywność na świeżym powietrzu — w szczególności na biwak, kemping albo mała impreza przy basenie. Uchwyt do przenoszenia jest bardzo poręczny a wodoodporność i duża, bateria gwarantują długą dźwięczną zabawę w każdych warunkach.