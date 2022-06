Cooler Master CK351 RGB z podkładką pod nadgarstki [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Cooler Master CK351 RGB z podkładką pod nadgarstki [Recenzja] 10.06.2022 13:31

Kilka tygodni temu wpadła mi na warsztat klawiatura mechaniczna marki Cooler Master. Urządzenie o nazwie CK351 sprzedawane jest w trzech wersjach, adekwatnych do wybranych przełączników optycznych - red, blue oraz brown. Na okres testów otrzymałem klawiaturę z niebieskimi przełącznikami Tactile Clicky Blue. Jest to prosta, ale bardzo porządnie wykonana klawiatura, którą producent sprzedaje z piankową podpórką na nadgarstki.

Urządzenie to zostało wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakości i elementów aluminiowych, zdobiących zewnętrzną część klawiatury. Dodaje ona jej nowoczesnego wyglądu oraz w mniejszym lub większym stopniu nie zbiera tak mocno odcisków palców, jak w przypadku tworzywa sztucznego. Mamy do czynienia z bardzo wytrzymałą i świetnie spasowaną konstrukcją, która dzięki swojej wadze i gumowych stopkach, świetnie leży na płaskich powierzchniach dając pewność, że nie przesunie się podczas dynamicznego grania lub zaawansowanej pracy.

W skład zestawu wchodzi tytułowe urządzenie, prosta instrukcja obsługi oraz piankowa podkładka pod nadgarstki. Nie jest ona w żaden sposób doczepiana do klawiatury. Możemy więc ją dowolnie manewrować i ustawić, pod nasze własne preferencje. Co ciekawe, klawiatura Cooler Master CK351 RGB posiada stopień ochrony IP58, chroniąc ją przed kurzem, jak i wodą. Zapewne bardzo przyda się ona osobom mającym tendencje do rozlewania napojów przy komputerze.

Klawisze posiadają specjalną, wklęsłą konstrukcję ułatwiającą pisanie, jak i czyszczenie. Zostały one osadzone na optycznych przełącznikach w taki sposób, że nie utrudnią nam one ich zdjęcie i ewentualną zamianę w przyszłości. Tu należy jeszcze wspomnieć o zastosowanych przełącznikach, których czas odbicia wynosi zaledwie 0,2 ms. Największą nowością jest jednak możliwość szybkiej i bezproblemowej wymiany przełączników. Można je prosto zdemontować za pomocą specjalnego kluczyka i wymienić na liniowe, dotykowe lub klikowe - według własnych preferencji.

Spód urządzenia posiada dwie odginane nóżki o gumowych podstawach. Na krawędzi obudowy znajduje się także specjalnie wyprofilowana rynienka, uprawniająca do łatwiejszego poprowadzenia kabla zasilająco-przesyłowego USB. Ten pokryty został zwykłą gumą, a nie materiałem.

Specyfikacja techniczna

Przełączniki Optyczne Rodzaj przełączników Tactile Clicky Blue Interfejs USB Podświetlenie RGB Długość przewodu 1,8 m Odporność Certyfikat IP58 Odświeżanie 1000 hz Wymiary 440 x 140 x 45 mm Waga 904 g

Opcjonalne oprogramowanie

Do zestawu z klawiaturą i podkładką producent dodał instrukcją obsługi, w której dowiemy się, w jaki sposób przyjdzie nam programować przyciski funkcyjne, tryby podświetlenia, a także zapisywać swoje profile w jednym z czterech slotów. Jeśli jednak należymy do osób niecierpliwych, polecam zapoznanie się z dedykowaną aplikacją producenta MasterPlus+. Za jej pomocą spersonalizujemy urządzenie, zapisując w pamięci wewnętrznej swoje ustawienia.

Program nadzorujący należy do bardzo prostych oraz intuicyjnych. Panel główny został podzielony na cztery części, odpowiadając poszczególnym funkcjom. W pierwszej zakładce skupimy się na podświetleniu, animacji oraz kolorze. Następnie określimy skróty na klawiaturze i makra, by ostatecznie zapisać gotowe profile w czterech, dostępnych slotach.

Wrażenia z użytkowania

Ta, na pierwszy rzut oka prosta klawiatura, bardzo przydała mi się podczas testów w pracy. Za jej pomocą udało mi się napisać kilka scenariuszy filmowych oraz sprostać wyzwaniom, jakim są tematy archiwizacyjne materiałów filmowo-fotograficznych. W kwestii pisania nie mogę za wiele zarzucić klawiaturze, na pewno w kwestii czasu reakcji na przełącznikach. Nieco ubolewam nad dołączoną do zestawu podpórką na nadgarstki, gdyż jej wykonanie pozostawia wiele do życzenia. To miło ze strony producenta, że w ogóle tak przydatne akcesorium dodaje do zestawu, ale z drugiej strony mogłoby być one nieco lepiej wykonane.

Podpórka bardzo przydaje się podczas długiego pisania, ale jej ostre brzegi bardzo negatywnie wpływają na pracę, szczególnie gdy często odrywamy ręce od klawiatury. Można było nieco wygładzić / przyciąć ostre krawędzie podkładki. Pianka należy do twardych, ale na szczęście zapamiętuje swój kształt, co nie wnosi obawy, że po kilkunastu dniach pracy doczekamy się wklęsłej konstrukcji.

Podsumowanie

Cooler Master CK531 RGB to świetnie wykonana klawiatura na optycznych przełącznikach. Cechuje ją możliwość przyszłościowej wymiany przełączników, łatwy dostęp do nich oraz możliwość prostego wyczyszczenia w razie potrzeby. Urządzenie posiada także aplikację nadzorującą, dzięki której w prosty sposób ustawimy kolor podświetlenia, animację, a także skróty klawiszowe i makra, zapamiętując profile w czterech dostępnych slotach pamięci. Wraz z urządzeniem otrzymujemy prostą, ale przydatną podpórkę pod nadgarstki.

Wszystkie trzy wersje klawiatury zostały wycenione na tę samą kwotę. Wynosi ona ~319 zł* za wersję z niebieskimi przełącznikami, brązowymi* oraz czerwonymi.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz przedpremierowy do recenzji otrzymałem od producenta :)