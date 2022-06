Genesis Thor 303 TKL - klawiatura przewodowa bez części numerycznej [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Genesis Thor 303 TKL - klawiatura przewodowa bez części numerycznej [Recenzja] 24.06.2022 13:51

Pod koniec kwietnia miałem na warsztacie klawiaturę bezprzewodową Genesis Thor 660 w wersji białej. Był to model pozbawiony części numerycznej, specjalnie okrojony z przycisków, dostosowany pod pracę mobilną oraz jak ma to marka Genesis w zwyczaju - dostosowany specjalnie pod granie. Tym razem na warsztacie wylądowała bliźniaczo-podobna klawiatura przewodowa Genesis Thor 303 TKL.

Model ten otrzymałem na testy w białej wersji kolorystycznej. Klawiatura posiada podobną budowę, ale w moim odczuciu o wiele lepiej rozwiązano kwestie dostępu do klawiszy, przez co jest ona również nieco szersza. Jest to wersja TKL, czyli pozbawiona części numerycznej.

Zawartość opakowania

Urządzenie otrzymujemy w kartonowym opakowaniu, w którym oprócz klawiatury, znajdziemy dedykowane akcesoria dodatkowe. Producent tym razem wzbogacił zestaw o dodatkowe przełączniki Outemu Brown, keycap puller oraz switch puller, nie zapominając o instrukcji obsługi oraz naklejkach, dla najwierniejszych fanów marki.

Pod względem jakości budowy Genesis ponownie, pozytywnie mnie zaskoczyło. Nie oczekiwałbym żadnych wodotrysków od budżetowej konstrukcji na przełącznikach Outemu, ale jakość wykonania stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie. Większość elementów obudowy została wykonana z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, a wierzchnia płyta z aluminium. Elementy te są ze sobą dobrze spasowane, przez co klawiatura nie trzeszczy i nie jest tak łatwo podatna na odkształcanie.

Również zastosowane Keycapy są nad wyraz dobrej jakości. Nie należą one może do najwyższej półki jakościowej, ale są przyzwoitej grubości i wykonano je w technologii podwójnej injekcji, dzięki której przy dłuższym użytkowaniu nie powinny się szybko zetrzeć czy być podatnymi na pękanie.

Genesis Thor 303 TKL to klawiatura typu hot swappable, w której każdy z przełączników został osadzony w specjalnych socketach na płycie PCB. W związku z tym użytkownik otrzymuje możliwość łatwej wymiany switcha w razie uszkodzenia, lub dobrania całkiem innych jakościowo mikrostyków. Klawiatura posiada także panel informacyjny, ulokowany w prawym, górnym rogu urządzenia.

Pod spodem obudowy znajdziemy specjalnie wyprofilowane kanaliki na przewód, pozwalające na wygodne ułożenie i poprowadzenie względem obudowy na prawo, lewo, górę lub w środek, znacząco upraszczając ulokowanie kabla zasilającego. Ponadto producent zastosował tu rozkładane stopki antypoślizgowe.

Specyfikacja techniczna

Typ Klawiatura mechaniczna Ilość klawiszy 87 Przełączniki Outemu Brown (Tactile) Siła nacisku 55 g Czas reakcji 8 ms Punkt aktywacji 1.8 mm Skok klawisza 4.0 mm Żywotność przełączników 50 mln kliknięć Podświetlenie RGB Długość przewodu 1,8 m Wymiary 355 x 136 x 36 mm

Rzut oka na oprogramowanie

Klawiatura umożliwia zabawę, bez instalacji dedykowanego oprogramowania producenta. Domyślnie urządzenie posiada wiele wbudowanych skrótów funkcyjnych i makr, także profili kolorystycznych. Użytkownik może więc na własne potrzeby zmienić funkcję strzałek, jasność podświetlenia, szybkość efektów podświetlenia, zmienić kolor podświetlenia, trybów. By jednak nie pogubić się w ilości dostępnych opcji, polecam mimo wszystko szybką instalację oprogramowania dostępnego na stronie produktu.

Aplikacja ta jest bardzo minimalistyczna, ale pozwala w sposób szybki i prosty spersonalizować pod użytkownika urządzenie. Nie zabrakło też rzecz jasna funkcji tworzenia makr czy zapisywania własnych profili ustawień.

Dobra klawiatura za małe pieniądze

Klawiatura Genesis Thor 303 TKL prezentuje bardzo przyzwoity poziom zarówno pod kątem jakości wykonania, jak i wrażeń z użytkowania. Waży ona niespełna 865 gramów, co czyni ją jedną z cięższych w swoim segmencie cenowym. Na pokładzie znajdziemy brązowe przełączniki tactile produkcji Outemu. Są to jedne z najlepszych switchy, jakie można by zaaplikować do klawiatury kosztującej mniej niż 250 zł, ale dzięki nim, niskim kosztem możemy doświadczyć działania mechanizmu hot swappable. Co swoją drogą daje nam multum opcji personalizacji, gdyż Outemu to nie tylko Browny, Redy czy Blue.

Moim zdaniem Genesis Thor 303 TKL to coraz śmielszy krok ku lepszemu. Producent czerpał inspirację z Thor 300, kultowej, budżetowej klawiatury mechanicznej, która przez lata była częstym wyborem wśród polskiej społeczności graczy. Ba! Dla mnie swego czasu, była to niepokonana konstrukcja, przynajmniej do czasu gdy zakochałem się w rozwiązaniach bezprzewodowych. Klawiatura została wyceniona na ~229 zł*, co moim zdaniem może być niezłym wyborem dla poszukujących tanich rozwiązań graczy.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)