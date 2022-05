Cooler Master MH630 - świetnie wyceniony headset dla graczy [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Cooler Master MH630 - świetnie wyceniony headset dla graczy [Recenzja] 31.05.2022 12:24

Niedawno na rynku elektroniki dla graczy pojawiły się dwa nowe modele słuchawek dla graczy, tajwańskiej marki Cooler Master. Wśród nich znalazły się dzisiejsze MH630 działające na przewodzie hybrydowym jack 3,5 mm. Producent tym razem postawił na minimalizm i wygodę, rezygnując z podświetlenia RGB i dedykowanej aplikacji, wyposażając nowy model w materiałowe wykończenie zamiast skóry ekologicznej.

Urządzenie to ma sobie radzić nie tylko w obsłudze komputerów osobistych PC, ale i przy konsolach nowej generacji czy wersjach mobilnych. Niska waga, wszechstronność użytkowania, opcjonalny mikrofon oraz wygoda użytkowania to niektóre z wielu pozytywnych cech tego produktu.

Zawartość pudełka

Słuchawki otrzymałem w dedykowanym kartoniku, opisanego po brzegi specyfikacją oraz najważniejszymi cechami urządzenia. W środku opakowania znajdziemy plastikową podstawę, na której spoczywają słuchawki osobno z mikrofonem, a pod domykaną klapką okablowanie. Z racji że są to słuchawki działające po kablu, w skład zestawu wchodzi 1,5-metrowy kabel jack-jack 3,5 mm w materiałowym oplocie, a także przejściówka TRRS o długości 30 cm na wyjście mikrofonowe oraz słuchawkowe. Oznacza to, że producent daje nam prostszy wybór w kwestii podłączenia do urządzeń.

Dodatkowo możemy liczyć na materiałową poszewkę transportową do słuchawek oraz instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną. Pierwsze wrażenia związane z wyjęciem i sprawdzeniem słuchawek uważam za bardzo dobre. Zostały one wykonane z bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu. Producent zastosował tu także materiałowe wstawki, szczególnie przy konstrukcji nauszników oraz na pałąku, osłaniając przy okazji elastyczną piankę. Z racji swojego płaskiego osadzenia, każdy z nauszników możemy wygiąć o 90-stopni do środka, umożliwiając słuchawkom łatwy transport lub ułożenie na powierzchni płaskiej.

Zastosowano tu elastyczny pałąk, możliwy do lekkiego wyginania na boki, który świetnie sobie radzi z każdą wielkością głowy użytkownika. Każdy z nauszników posiada fioletowy rant na zewnętrznej krawędzi oraz srebrną ramkę z logo producenta. Nauszniki zostały przytwierdzone do pałąka plastikowym mocowaniem umożliwiającym regulację nachylenia do 45 stopni. Dzięki temu dostosowujemy jeszcze wygodniej słuchawki do własnych potrzeb. Z każdej strony możemy wysunąć nauszniki o ~4 cm. Na wewnętrznej stronie nauszników odnajdziemy fioletowe oznaczenia R i L dzięki którym nawet w gorszych warunkach oświetleniowych zawsze będziemy wiedzieć jak poprawnie założyć headset.

Panel sterowania słuchawkami, mikrofon oraz wejście słuchawkowe znajduje się na lewej słuchawce od środka spodu ku pleckom. Znajdziemy tu suwak sterowania głośnością, przycisk wyciszenia mikrofonu oraz wejście mikrofonowe, schowane pod gumową klapką. Urządzenia parujemy ze sobą klasycznie po kablu. W tym przypadku słuchawki posiadają specjalne wgłębienie umożliwiające sztywne zamocowanie kabla poprzez dokręcenie go do obudowy.

Dołączony do zestawu mikrofon posiada giętką konstrukcję, umożliwiając jego wyginanie i dogodne ustawienie wedle pozycji ust użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Przetworniki 50 mm Zakres tonalny 15 000 – 25 000 Hz Impedancja 32 ohmy Czułość słuchawek 107 dB ± 3 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 50 - 18,000Hz Czułość mikrofonu -40 ± 3dB Wyposażenie odczepiany mikrofon

kabel 3.5mm (1,5-metra)

przejściówka TRRS 3.5m (30 cm)

Wymiary 192 x 85.5 x 191.5 mm Waga 275 g

Jakość praktyczna

Słuchawki Cooler Master MH630 nie działają pod kontrolą dedykowanego oprogramowania producenta. Oznacza to, że do poprawnego działania wystarczy im samo podłączenie do urządzeń a ewentualne zmiany fabryczne brzmienia, dokonujemy tylko za pomocą systemowych equalizerów. Bardzo się cieszę, że producent wydał na rynek słuchawki wielozadaniowe, możliwe do sparowania z wieloma dzisiejszymi urządzeniami. W moim przypadku był to komputer stacjonarny w pracy, na którym montuję filmy. Na czas testów zamieniłem pracownicze Superluxy (HD-330) na ten model i szczerze jestem oczarowany ich jakością.

Mamy tu do czynienia z dźwiękiem o płaskim charakterze z lekko uwypuklonymi sopranami, w którym przyjemnie brzmią basy, nie schodząc jednak przesadnie nisko. Można więc traktować je jako słuchawki do codziennego odsłuchu, słuchania muzyki oraz oczywiście grania. Uświadczymy tu lekko podbite wysokie tony, a także nieprzykrytą średnicę, która świetnie sprawdza się w przypadku grania w sieciowe strzelanki. W skład zestawu wchodzi także jeden z lepiej rejestrujących mikrofonów na rynku, oferując bardzo dobrą jakość dźwięku, jak na tę półkę cenową.

Podsumowanie

Pod względem ergonomii mało jakie urządzenie w podobnej półce cenowej ma szansę pobić MH630. Słuchawki są bardzo wygodne a nauszniki sprężyste i za mocno niedociskające do skóry. Ma to dla mnie duże znaczenie, gdyż noszę okulary i zwracam na to szczególną uwagę. Po dłuższym okresie testów muszę przyznać, że słuchawki należą do grona najwygodniejszych na rynku, ale i bardzo dobrze grających. Zastosowany mikrofon bardzo ładnie zbiera dźwięk podczas wideokonferencji, a podczas grania znacznie ułatwia kooperację między graczami.

Szczerze polecam słuchawki Cooler Master MH630, gdyż w cenie ~250 zł* ciężko znaleźć tak wygodne i jednocześnie dobrze grające modele z wydajnym mikrofonem. Trochę żałuję, że producent nie przgotował dedykowanego oprogramowania pod PC, ale widocznie nie można mieć wszystkiego. Mam nadzieję, że w przyszłych urządzeniach otrzymamy podobne, a nawet ulepszone brzmienie i dodatkowe funkcje. Po cichu liczę także na modele bezprzewodowe :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)