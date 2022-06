Genesis Neon 350 - tanie słuchawki z mikrofonem dla graczy [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › Genesis Neon 350 - tanie słuchawki z mikrofonem dla graczy [Recenzja] 21.06.2022 12:48

Jakiś czas temu na domowym warsztacie pojawiły się słuchawki marki Genesis. Tytułowy Neon 350 to leciwa konstrukcja, która wciąż dostępna jest w sklepach z elektroniką, mimo iż miała swoją premierę pod koniec 2017 roku. Urządzenie to należy do niskiej półki cenowej i oferuje raczej wystarczające możliwości.

Budowa i wykonanie

Słuchawki otrzymujemy zapakowane w prostokątnym kartoniku, zabezpieczonym papierową otuliną, na której producent wypisał najważniejsze funkcje swojego produktu, specyfikację techniczną oraz sposoby łączności. Wewnątrz zestawu możemy liczyć na podstawowy pakiet akcesoriów w postaci instrukcji obsługi oraz dedykowanych naklejek z logo marki.

Biorąc słuchawki po raz pierwszy do rąk, zauważymy, że zostały one wykonane z tanich tworzyw sztucznych, ale dzięki temu są bardzo lekkie - ich waga zamyka się w 400 g. Słuchawki nauszne posiadają 50 mm przetworniki, zabezpieczone nakładką ze skóry ekologicznej, pod spodem zastosowano piankę zapamiętującą kształt. Słuchawki zostały ze sobą połączone za pomocą elastycznego pałąka, a wybór odpowiedniego rozstawu, możemy dokonać za pomocą regulowanego ściągacza, pokrytego również skórą ekologiczną oraz materiałem.

Nauszniki zostały pokryte plastikiem o szorstkim wykończeniu, a na zewnętrznej ich części możemy zauważyć podświetlane logo producenta, imitujące aluminiową blaszkę. Na lewym nauszniku znajdziemy doczepiony na stałe mikrofon na elastycznym wysięgniku oraz wychodzący kabel w materiałowym oplocie. Za nim znajduje się pokrętło do sterowania głośnością.

Na prawym nauszniku znajdziemy przycisk do aktywacji wibracji (V), za pomocą którego możemy uruchomić wirtualizację niskich tonów, przetwarzanych na drobną wibrację membran słuchawek. Działa to bardzo podobnie jak w przypadku Razer Kraken V3 Pro, ale z o wiele mniejszą siłą.

Specyfikacja techniczna

Typ słuchawek nauszne System audio Stereo 2.0 Przetwornik 50 mm Dynamika 94 dB Impedancja 32 Ohm Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20 000 Hz Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz Czułość mikrofonu -38 dB Funkcje pilota włączenie / wyłączenie wibracji

sterowanie głośnością Podświetlenie czerwone stałe Długość przewodu 200 cm Wtyk USB + 2x3-pin 3,5mm stereo mini-jack Waga 400 g

Użytkowanie w praktyce

Słuchawki nie posiadają żadnego dedykowanego oprogramowania, za sprawą którego użytkownik miałby możliwość pobawienia się equalizerem dźwięku lub miałby wpływ na zmianę opcjonalnego podświetlenia słuchawek. Z prawego nausznika wychodzi kabel w oplocie zakończony trzema wtykami - dwa to jack 3,5 mm odpowiadający za odtwarzanie dźwięku, mikrofon oraz USB, służące tylko i wyłącznie jako podświetlenie. Oznacza to, że nie podpinając USB do komputera, nie będziemy musieli korzystać z podświetlenia bocznego na słuchawkach.

Ogólnie słuchawki bardzo lekko leżą na głowie, nie dociskając za mocno małżowin usznych. Sprowadza się to w ogólnym rozrachunku na akceptowalny komfort użytkowania, choć nie odcinają one w ten sposób za dużo dźwięków otoczenia. Na pewno są one bardzo wygodne, oferują podstawowe wrażenia muzyczne, a mikrofon nie wybija się niczym szczególnym na tle bogatszej konkurencji w tej cenie.

Mimo to, słuchawki Genesis Neon 350 wciąż cieszą się niegasnącą popularnością w sklepach z elektroniką, oferując łączność za pomocą oddzielnych wtyków jack 3,5 mm na mikrofon i odsłuch, niż jak to robi konkurencja coraz częściej - za pomocą portu USB.

Podsumowanie

Słuchawki z mikrofonem Genesis Neon 350 to bardzo tania alternatywa w przypadku poszukiwania podstawowych słuchawek do grania oraz minimalistycznej pracy przy komputerze. Urządzenie za niespełna ~99,99 zł* oferuje akceptowalną jakość audio, nie wybijając się znacznie na tle stale rosnącej konkurencji. Model ten cechuje się opcjonalnym podświetleniem, lekkością wykonania oraz możliwością dodania drobnych wibracji do odsłuchu.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)