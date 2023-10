@lordjahu Bezprzewodowy headset dla graczy. Razer Blackshark V2 Hyperspeed [Recenzja] Bezprzewodowy headset dla graczy. Razer Blackshark V2 Hyperspeed [Recenzja]

05.10.2023 19:19, aktualizacja: 05.10.2023 21:52

Niedawno marka Razer zaprezentowała nowe, budżetowe słuchawki bezprzewodowe Blackshark V2 Hyperspeed. Stworzone dla wymagających graczy i kompatybilne z większością dostępnych na rynku urządzeń. Nowe słuchawki producenta wybijają się na tle podobnych urządzeń bardzo dobrym wykonaniem, niską wagą, oraz przystępną ceną. Dziś chciałbym wam nieco przybliżyć to urządzenie, które miałem możliwość dokładnie przetestować w ostatnich tygodniach.

Budowa / wykonanie

Słuchawki zostały zabezpieczone w twardym, kartonowym opakowaniu. Producent znany jest z tego, że swoje urządzenia traktuje bardzo poważnie i przywiązuje wielką wagę do odpowiedniego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Tak więc słuchawki zabezpieczono grubą warstwą tektury, opisanej po brzegi najważniejszymi funkcjami urządzenia, specyfikacją oraz marketingowymi hasłami, związanymi z graczami / stowarzyszeniami e-sportowymi. Dzisiejszy bohater bloga został dodatkowo umieszczony w utwardzonej piance, do której producent dorzucił akcesoria dodatkowe. Wśród nich znajdziemy kabel zasilająco-ładujący USB-A na USB-C, pokryty materiałowym oplotem oraz adapter bezprzewodowy USB-C. W zestawie nie mogło zabraknąć instrukcji obsługi wraz z naklejkami tematycznymi.

Minimalistyczny zestaw

Przechodząc więc do tytułowych słuchawek, należy wspomnieć, że mamy tutaj do czynienia z budową nauszną zamkniętą. Uszy zostają więc dobrze przykryte i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, co oczywiście przekłada się również na dodatkowe wytłumienie dźwięków z otoczenia. Pod względem jakości wykonania, Razer Blackshark V2 Hyperspeed wypadają znakomicie. Producent świetnie połączył elementy metalowego pałąka z nausznikami z tworzywa sztucznego, nadając słuchawkom nienarzucający się design, całkowicie odbiegający od gamingowo-futurystycznych rozwiązań innych producentów. Przede wszystkim należy wspomnieć o zastosowaniu miękkiej i delikatnej, a zarazem zapamiętującej kształt piance, pokrytej skórą ekologiczną. Z tego samego materiału wykonano zresztą ochraniacze na nausznikach, zwiększając komfort użytkowania.

Metalowy pałąk z piankowym wykończeniem trzyma w ryzach nauszniki, za pomocą metalowych prowadnic. Te również zostały wykonane z metalu i posiadają dość specyficzną budowę, przypominającą cienkie druciki. Producent zrezygnował z ich oznaczania co do wybranej długości rozstawu, co może powodować dyskomfort podczas częstych zmian długości, ale nie to najbardziej nurtuje użytkownika. Moje obawy dotyczyły przede wszystkim ich trwałości, ze względu na bardzo cienkie wykonanie. Na szczęście obawy były bezpodstawne, gdyż metalowe elementy zostały osadzone bardzo pewnie i są odporne na wyginanie. Pomiędzy metalowymi prowadnicami, producent poprowadził kable łącznościowe do nauszników.

Wytrzymały pałąk

W przypadku samych nauszników, złego słowa nie mogę powiedzieć. Zostały one świetnie spasowane i - ku mojej uciesze - nie posiadają żadnych (poza diodą zasilania) elementów podświetlanych. Na ich zewnętrznych krawędziach znajduje się wytłoczone logo marki Razer. Każdy z nauszników poza oznaczeniem Prawy/Lewy, posiada odmienne zastosowanie i odrębny pakiet przycisków funkcyjnych. Na lewej słuchawce znajduje się istne centrum operacyjne. Znajdziemy na niej włącznik zasilania wraz z diodą informacyjną, przycisk do wyciszenia mikrofonu oraz port USB-C, służący do podładowania wbudowanego akumulatora, a także do łączności w trybie "po kablu". Model słuchawek wyróżnia się na tle innych produktów producenta, również tym, że gałka sterująca głośnością została wyeksponowana na zewnętrznej części nausznika. Początkowo średnio podobało mi się to rozwiązanie, szczególnie pod względem wyglądu słuchawek, ale pod względem ergonomicznym, rozwiązanie to znacząco pozytywnie wpływa na dokładność ustawienia głośności. Gałka głośności obraca się z lekkim oporem i wyczuwalnym skokiem. Można nią obracać w promieniu 360 stopni.

Także na lewym nauszniku, patrząc od frontu, producent zainstalował na stałe mikrofon, osadzony na metalowej, zdolnej do wyginania rączce. Zastosowano tutaj mikrofon jednokierunkowy superszerokopasmowy nowej generacji, co przekłada się na szerszą charakterystykę częstotliwościową. Na końcu zastosowano materiałową gąbkę, którą zresztą bardzo łatwo zdemontować. Szczerze powiedziawszy, liczyłem, że będzie można zdemontować mikrofon, gdyż w takich słuchawkach, można by było spokojnie wyjść na ulicę i posłuchać muzyki po łączności Bluetooth z telefonu, ale przez ten na stałe zainstalowany mikrofon, można zostać niewłaściwie postrzeganym na ulicy. Na prawym nauszniku natomiast znajduje się przycisk do zmiany profili dźwiękowych. Oznacza to, że poza wbudowanym profilem domyślnym, słuchawki wykorzystują cztery dodatkowe profile domyślnie przypisane w pamięci wewnętrznej słuchawek. Możemy później je samodzielnie modyfikować za pomocą specjalnego oprogramowania producenta.

Specyfikacja techniczna

Budowa słuchawek nauszne zamknięte Łączność kabel USB-A na USB-C

Bluetooth 5.2

radiowa Hyperspeed System audio Stereo 2.0

wirtualny 7.1

Redukcja hałasu pasywna Membrany 50 mm Pasmo przenoszenia słuchawek 12 ~ 28000 Hz Impedancja 32 Om Czułość słuchawek 100 dB Mikrofon jednokierunkowy Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 ~ 10000 Hz Czułość mikrofonu -42 dB Wbudowany akumulator tak Maksymalny czas pracy na akumulatorze do 70 godzin Kompatybilność Android

Windows

Mac OS

iOS

Nintendo Switch

PlayStation Zastosowane technologie Low Complexity Subband Codec (SBC)

Hyperspeed Wireless

Waga 280 g

Parowanie a łączność

Słuchawki z racji swojej bezprzewodowości, dają nam szerokie spektrum podłączenia. Producent wyposażył zestaw w dołączony odbiornik radiowy z aktywnym portem USB-C. Łączymy go z komputerem lub konsolą, za pomocą dołączonego okablowania. Na jego końcu znajduje się dioda informująca o statusie podłączenia, ale i przekazująca informację o niskim stanie naładowania lub problemów z łącznością. By sparować słuchawki, wystarczy tylko uruchomić je, by po chwili nawiązać stabilne połączenie między słuchawkami a podłączoną jednostką do grania. Między odbiornikiem a słuchawkami dobrze, by nie było jakichś przeszkód stałych, a maksymalna odległość między nimi nie może wynieść więcej niż ~10 metrów, gdyż możemy uświadczyć problemów z zasięgiem. Istnieje również możliwość sparowania za pomocą łączności bezprzewodowej Bluetooth lub klasycznie, podłączając słuchawki kablem do komputera. Dołączony do zestawu kabel ma długość 1,8 m.

Producent umożliwił użytkownikom sprawną konfigurację słuchawek, przypisując je do znanej i cenionej wśród graczy, aplikacji Razer Synapse. Właśnie tutaj otrzymujemy opcjonalne ustawienia, które możemy samodzielnie modyfikować. Aplikacja posiada pięć zakładek - dźwięk, wzmocnienie, mikrofon, zasilanie oraz demonstrację. W pierwszej zakładce możemy edytować i przypisać własne ustawienia equalizera dźwiękowego i wyeksportować je do swojego profilu. Możemy także przypisać unikalne ustawienia pod profil gry, która po uruchomieniu, automatycznie zaczyta zapisane profile przez użytkownika. Kolejna zakładka odpowiada za wzmocnienie elementów odsłuchu, normalizację dźwięku, bas oraz wypłaszczenie klarowności dźwięku.

Zakładka mikrofon jak sama nazwa wskazuje, pozwala samodzielnie dostosować własne profile mikrofonu w equalizerze, a także dostosować zaawansowane jego opcje. Ustawienia zasilania, to nic innego jak dostosowanie migającej diody na nadajniku i sprecyzowanie, o jakich powiadomieniach ma informować użytkownika. Ostatnia zakładka - tryb demonstracyjny - pozwala na sprawdzenie jak radzi sobie dźwięk Stereo 2.0 w konfrontacji z wirtualnym 7.1. Przy pierwszych odsłuchach, możemy mieć nie lada problem z wychwyceniem znaczących różnic między trybami. W tym celu polecam sprawdzenie gry pokroju wieloosobowych strzelanek. Takie gry jak CS:GO czy Rainbow Six Siege, pozwalają w praktyce poznać jej możliwości. Wirtualizacja działa dobrze, choć od razu można wyczuć, że dźwięk rozdzielany jest dość sztucznie. Z funkcji tej korzystałem niewiele, gdyż skupiałem się bardziej na strzelankach massive multi, gdzie takie podchody są po prostu nie na miejscu.

Użytkowanie w praktyce

Słuchawki bardzo przypadły mi do gustu, głównie za sprawą surowego wyglądu, braku jakiegokolwiek oczojebnego podświetlenia oraz długiego czasu na jednym ładowaniu. Mógłbym słuchawki w tym budżecie nazwać doskonałymi, gdyby nie problem ze stale zainstalowanym, niezdatnym do wypięcia, mikrofonem. Miałem nadzieję, że mógłbym z nimi wyjść na miasto, posłuchać muzyki w plenerze, a tak pozostałem tylko w sferze marzeń. Z drugiej strony nie do tego zostały one stworzone. Słuchawki Razer Blackshark V2 Hyperspeed zapewniają komfort podczas użytkowania, przez co długie posiadówki przed komputerem lub konsolą, nie powodują aż takiego podrażnienia uszu. Pianki zapamiętujące kształt są nader delikatne i pasywnie wyciszają dźwięki otoczenia.

Mikrofon na giętkim statywie

Wbudowany na stałe mikrofon jednokierunkowy, spisuje się nieźle, choć nie jest to poziom wysokopółkowych modeli. Komunikacja między graczami podczas rozgrywek wieloosobowych stoi na wysokim, choć nie najwyższym poziomie. Domyślne ustawienia mikrofonu pozostawiają wiele do życzenia, przez co wymagana jest manualna konfiguracja i częste odsłuchy, przed zapisaniem finalnego profilu. Na forach internetowych na szczęście można znaleźć gotowe ustawienia, dość łatwe do skopiowania i zapisania. Mikrofon świetnie sprawdza się podczas wideokonferencji oraz wideoblogów, choć jego możliwości stają się widoczne dopiero po ostrej obróbce w programach pośrednich. Małą dawkę przykładu prezentuję poniżej:

Na duży plus należy zaliczyć czas pracy na jednym ładowaniu. Wbudowane ogniwo uzupełnimy w energię w mniej niż godzinę ładowania, ale ogniwo to pozwoli na około 70 godzin nieprzerwanej pracy. Oczywiście wynik ten zależny jest od wielu czynników, również związanych z zasięgiem od odbiornika, ale średnia z tych kilku tygodni testów, daje jasno do zrozumienia, że wynik zbliżony do ~70 godzin jest jak najbardziej możliwy. Osobiste testy wykazały średnią z ~65 godzin przy pierwszym teście i prawie ~68 godzin przy kolejnym. W przypadku następnych testów korzystałem z łączności bezprzewodowej Bluetooth w standardzie 5.2, co dawało mi zresztą bardzo podobne wyniki. Nie ma co ukrywać - czas pracy jest jak najbardziej satysfakcjonujący.

Podsumowanie

Słuchawki bezprzewodowe Razer Blackshark V2 Hyperspeed zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Producent w swojej budżetowej konstrukcji zawarł najważniejsze aspekty wydajnych słuchawek dla graczy, pakując wewnątrz nowe technologie i opakowując urządzenie w bardzo wygodne wykończenie. Dzięki kooperacji tworzyw sztucznych z metalem udało się zminimalizować wagę urządzenia i upchnąć bogate wnętrze w niecałych 280 g. Cieszy fakt wyboru sposobu łączności bezprzewodowej i przewodowej, choć mnie osobiście zaskoczył brak możliwości wypięcia mikrofonu. Cena rynkowa? 680 zł. W sam raz dla markowego fana zielonych.