Fortask: obszerna aktualizacja programu do zarządzania zadaniami

O aplikacji Fortask, napisałem artykuł na łamach bloga ponad dwa lata temu. Od tamtego czasu program doczekał się nowego, odświeżonego interfejsu, sporej ilości innowacji oraz funkcji dodatkowych, stając się jeszcze wydajniejszą platformą dla planowania pracy i zarządzania zadaniami.

Głównym celem programu jest ukierunkowanie pracy i przeniesienie zadań do jednej platformy, aniżeli dzielenie jej na kilka pomniejszych programów. Z własnego doświadczenia wiem, że wspieranie działalności przez kilkanaście programów do zarządzania, planowania, komunikowania się z zespołami oraz dzielenia się treściami, przynosi bardzo dużo problemów, powodowanych głównie poprzez zawirowania związane z ciągłym przełączaniem się między programami firm trzecich. Dla takich osób jak ja przygotowana została jedna aplikacja - by łączyć w całość pracę pojedynczych jednostek, małych grup pracowników, wydziałów, a także mniejszych firm. Fortask można uznać za niezwykle przydatne narzędzie zwiększające produktywność pracowników, a i wydajność całej firmy.

Względem wersji z 2020 roku, którą przyszło mi opisywać, najistotniejsze zmiany zaszły w odbiorze wizualnym programu. Nowy interfejs został gruntownie przebudowany i dopracowany. Znacznie łatwiej jest teraz się po nim poruszać, korzystać z bogatej palety widżetów i dostosowywać je w panelach głównych. Ogólnie program został bardzo mocno rozbudowany w stronę pracy grupowej i zadaniowej. Panel główny zgodnie z wybraną wersją oferuje teraz o wiele więcej zakładek i funkcji dodatkowych. W moim przypadku jest to Lista zadań, Intranet, Kalendarz, Plany pracy, Pliki, Baza wiedzy, Tablica, Projekty, Kanały, Raporty i Wykresy oraz Zarządzanie. W każdej z powyższych belek znajdują się funkcje programowe, możliwe do ustawienia przez Admina lub osoby z nałożonymi uprawnieniami.

Wprowadzając tak dużą ilość funkcji, twórcy zdecydowali się także zaimplementować powiadomienia, które możemy odczytać na głównej stronie. Pojawiają się one w formie widżetów, które możemy samodzielnie edytować, zmieniać ich kolejność i określać kolorami, które np. w moim przypadku oznaczały poziom priorytetu względem zadania lub terminu wykonania. Ilość dostępnych modułów również uległa zwiększeniu. W panelu administratora możemy je włączyć i odpowiednio spersonalizować pod użytkowników. Dochodzą między innymi Zadania cykliczne, Chat, Konta gości, Zgłaszanie poprzez wiadomości e-mail, Szablony zadań, a także Kontrola czasu pracy. Bardzo przydatnym widżetem jest Kalendarz, umożliwiający bezpośrednie tworzenie wydarzeń i zadań. Można go udostępniać pracownikom, wybranej grupie docelowej lub wysłać pod linkiem w innym programie pocztowym.

Nowością są tutaj także Kanały uprawniające do dyskusji na różne tematy. Pełnią one funkcję firmowego "forum" umożliwiając tworzenie tematów prywatnych dla określonej grupy użytkowników, a także otwarte, publiczne. Możemy w nich kontynuować dyskusje na temat pracy, zasobów czy omawianych projektów, a w przypadku niezaznajomienia się z jakąś funkcją, możemy skorzystać z Bazy Wiedzy. Funkcja ta pozwala na stworzenie słów-kluczy, działających za zasadzie FAQ. Baza dotyczyć może zagadnień związanych z wykonywanym stanowiskiem, a także czynnością, krokami. Administrator może podzielić zagadnienia między wybraną grupę kontrolną lub nadać wszystkim zainteresowanym, ten sam priorytet.

W większości przypadków nawet darmowa wersja może przyczynić się do zwiększenia wydajności zespołu nad projektami. Umożliwia ona pracę do 10 osób nad maksymalnie 5 aktywnymi projektami, bez limitu aktywnych zadań. W sam raz umożliwi zapoznanie się z aplikacją i wybranie dogodnego planu na przyszłość. Na tę chwilę dostępne są cztery plany, różniące się ceną oraz stopniem zaawansowania.

Na stronie internetowej projektu, można porównać różnice między wybranymi planami i wybrać taki, który najpełniej będzie pasował do trybu zadaniowego w naszej firmie. Na początek polecę jednak sprawdzenie wersji bezpłatnej, ewentualnie droższego planu w 14-dniowej wersji testowej, by wyrobić sobie własną opinię. W przypadku problemów oraz poprawnego wypełniania formularzy, możemy skorzystać z pomocy technicznej lub wideo-poradników. Dostępna jest także stosowna aplikacja na komputery osobiste PC z systemem Windows, Linux oraz macOS. Twórcy nie zapomnieli o systemach mobilnych Android/iOS.