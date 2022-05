KFA2 SLIDER-05: tania myszka z podświetleniem dla graczy [Recenzja] Strona główna › @lordjahu › KFA2 SLIDER-05: tania myszka z podświetleniem dla graczy [Recenzja] 13.05.2022 13:28

W sam raz na koniec tygodnia, na blogu ląduje ostatnia recenzja z wielkiej trójcy akcesoriów dla graczy marki KFA2. Po recenzji klawiatury mechanicznej STEALH-03 i bardzo tanich słuchawek SLIDER-05, przyszła pora na bardzo lekką myszkę z opcjonalnym podświetleniem RGB, sygnowaną jak zawsze - "dla graczy". W przypadku klawiatury i słuchawek mamy do czynienia z dobrym wykonaniem i akceptowalną półką jakościową, a przy myszce? Sprawdźmy ;)

Skromny zestaw startowy

Myszkę otrzymujemy w utwardzonym, kartonowym opakowaniu, w którym producent ewidentnie poskąpił akcesoriów. W skład zestawu wchodzi myszka komputerowa na kablu oraz papierowa wkładka informacyjna o przyciskach funkcyjnych, specyfikacji i trybach DPI. W przypadku myszki ponownie mamy do czynienia z konstrukcją wzorowaną na plaster miodu, bardzo często stosowanej w dzisiejszych myszkach dla graczy. Z jednej strony taki cel wyznacza moda, z drugiej design i nowoczesność. Szkoda tylko, że wielu producentów nie daje potem łatwej metody na zdjęcie takiej obudowy, celem doczyszczenia ścianek. Tutaj ten problem również nie został rozwiązany.

Urządzenie zostało wykonane z dobrej jakości tworzywa sztucznego o szorstkim wykończeniu ułatwiającym chwyt. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją typu Fingertip i Claw, umożliwiającą ergonomię podczas dłuższej pracy, jak i wzmożonej rozrywki. Myszka należy do najlżejszych i najwygodniejszych w tym segmencie cenowym, ale widać też cięcia budżetowe, które przyczyniły się do spadku jakościowego konstrukcji. Mam tu na myśli zastosowanie sensora optycznego nieznanej jakości i strasznego palcowania się obudowy zewnętrznej. Nie będzie to myszka idealna dla fanatyków czystości.

Myszka ta posiada 6 w pełni programowalnych przycisków. Możemy je dowolnie zmieniać w dedykowanym oprogramowaniu, ale o tym później. Pomiędzy LPM i PPM znajduje się rolka, pełniąca również funkcję przycisku. Została ona wykonana z tworzywa sztucznego i pokryta gumą. Rolka przewijania pełni również funkcję podświetlającą, zmieniając kolor adekwatny do wybranej wartości DPI. Możemy je zmienić w locie za pomocą przycisku nieco bliżej górnej części obudowy.

Na lewym boku myszki znajdziemy dwa przyciski boczne, również możliwe do personalizacji. Producent wzbogacił myszkę o opcjonalne podświetlenie RGB, ulokowane w postaci paska na dolnej krawędzi, tylnej obudowy. Myszka posiada także podświetlenie kółka przewijania oraz diodę wewnątrz obudowy, ale w tym przypadku, dany kolor oznacza wybranie interesującej nas czułości DPI w myszce.

Na spodzie znajdziemy sensor optyczny nieznanego producenta oraz suwak do włączenia lub wyłączenia podświetlenia panelu RGB. Myszka posiada również cztery ulokowane na krawędziach ślizgacze teflonowe.

Specyfikacja techniczna

Zakres czułości 1000 – 10 000 DPI Szybkość raportowania 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz Liczba przycisków 6 + 1 przełącznik Podświetlenie RGB Interfejs USB Długość przewodu 1,8 m Kompatybilność Windows 7 / 8 / 10 i MacOS Sterownik tylko oprogramowanie Windows Wymiary 125.6 x 64.5 x 38.5mm Waga 93 g

Oprogramowanie producenta

Myszkę SLIDER-05 możemy osobiście spersonalizować, korzystając z aplikacji XT Gear, którą pobieramy ze strony producenta. Jest to program łączący w sobie wiele sprzętów i nadzoruje ich ustawieniami, podobnie jak robią to urządzenia od Logitecha czy Razera.

Okno aplikacji zostało podzielone na cztery zakładki - ustawienia czułości wraz z doborem koloru, podświetlenie, w którym wybierzemy tryb animacji, szybkość, jak i kolor a także parametry myszki, w których ustawimy czułość, szybkość przewijania czy szybkość dwu-kliku. Ostatnia zakładka tyczy się raportowania, które możemy ustawić od 125 Hz do 1000 Hz. Panel główny umożliwia m.in podmianę wszystkich, siedmiu przycisków na myszce.

Użytkowanie a wrażenia i podsumowanie

Jak można zauważyć myszka dla graczy KFA2 SLIDER-05 należy do niskiej półki jakościowej, ale oferuje całkiem sprawne działanie. Jej specyfikacja techniczna nie jest może najwyższych lotów, ale oferuje podstawowe możliwości, które przełożą się na dobrą i wydajną pracę, również zabawę. W większości czasu korzystałem z niej w pracy, podczas montażu filmów, ale też w domu, podczas grania w mocno wymagające tytuły wieloosobowe. Moim zdaniem nieznacznie odstaje ona on wyższych cenowo modeli, oferując i tak akceptowalne możliwości.

Moim zdaniem to dobra myszka, która idealnie uzupełni zestaw klawiatury i myszy, a przede wszystkim wcale nie kosztuje majątku. Poniżej zdjęcia podglądowe: