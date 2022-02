Klawiatura bezprzewodowa dla miłośników minimalizmu? Owszem, to Logitech K380!

Jakiś czas temu dostałem do testów nową, minimalistyczną klawiaturę bezprzewodową marki Logitech. Producent odpowiednio ją odchudził, zmniejszył rozmiary oraz wagę, przyjmując zasadę równowagi na biurku - między ergonomią a użytecznością. Model ten skierowany jest więc do twórców treści internetowych, mobilnych pisarzy i wielbicieli minimalizmu. Klawiatura Logitech K380 z urządzeniami łączy się tylko poprzez Bluetooth, ale daje możliwość sparowania z trzema urządzeniami jednocześnie, co daje sporo możliwości podczas pracy w domu, jak i w terenie.

Skromnie, ale z klasą

Klawiaturę otrzymujemy w minimalistycznym, kartonowym pudełku, skrzętnie opisującym wybrane funkcje urządzenia, możliwości i specyfikację. W środku oprócz klawiatury znajdziemy prostą wkładkę opisującą banalny proces parowania, a także notkę gwarancyjną. Pierwsze wrażenie, tuż po wyjęciu klawiatury z pudełka jest bardzo pozytywne. Obudowa klawiatury jest smukła, wykonana w całości z tworzywa sztucznego wysokiej jakości o lekko chropowatym wykończeniu. Daje nam to pewność przyjemnej pracy na urządzeniu oraz brak zbierania jakichkolwiek plam czy tłustych odcisków palców. Do testów otrzymałem klawiaturę w lawendowej wersji kolorystycznej, ale producent oferuje także kolor czarny, biały, bordowy oraz niebieski.

Klawiatura została znacznie odchudzona. Producent pozbył się w niej części numerycznej, a wiele klawiszy zyskało dodatkowe funkcje. Klawisze zostały osadzone w kompaktowej obudowie i posiadają okrągły kształt, zupełnie inny niż kwadratowy, do której jesteśmy przyzwyczajeni w zdecydowanej większości urządzeń. Te, posiadają niski profil z mechanizmem nożycowym, idealnie dopasowując się do kształtu palców, specjalnie wyprofilowanymi wgłębieniami. Dzięki takiemu zabiegowi pisze się na niej niezwykle przyjemnie, choć do nowego układu rozstawu klawiszy, trzeba się po prostu przyzwyczaić.

Logitech K380 posiada na lewej krawędzi suwak zasilania oraz zieloną diodę LED, informującą o pracy urządzenia. Na spodzie natomiast, pod specjalną płytką zabezpieczającą, znajduje się tacka na dwa paluszki AAA (od nowości w zestawie). W skład zestawu nie wchodzi żaden odbiornik na USB, gdyż urządzenie łączy się z innymi, tylko za pomocą łączności bezprzewodowej Bluetooth Classic (3.0). Urządzenie jest zgodne z takimi systemami operacyjnymi jak Windows, macOS, iOS, ChromeOS oraz Android.

Urządzenie posiada kilka klawiszy specjalnych, takich jak Strona Główna, Przełączanie aplikacji, Menu kontekstowe, Powrót, sterowanie muzyką i głośnością. Po prawej stronie od klawisza ESC znajdują się trzy klawisze opowiadające za sparowanie z trzema różnymi urządzeniami. Przełączając się między nimi możemy określić, z jakim typem urządzenia się sparujemy. U mnie w pracy był to komputer stacjonarny, laptop oraz smartfon.

Specyfikacja techniczna

Łączność Bluetooth Classic (3.0) Zasięg do 10 m Zasilanie 2 x AAA Wskaźniki 4x dioda LED Klawisze specjalne: Klawisze skrótów (Home [Strona główna],

Back [Wstecz],

App Switch [Przełączanie aplikacji],

Contextual Menu [Menu kontekstowe]),

Easy-Switch™ Kompatybilność Windows 10 i 11

macOS 10.15 +

iPadOS 13.1 +

iOS 11 +

ChromeOS

Android 7+ Wymiary 124 x 279 x 16 mm Waga 423 g

Aplikacja towarzysząca

Jak większość aplikacji biurowych Logitech ma w zwyczaju, także i w tym przypadku korzystać będziemy z aplikacji pomocniczej. Pomoże nam ona nie tylko zaktualizować oprogramowanie urządzenia, ale i umożliwi głębszą personalizację. Logitech Options został podzielony na dwie zakładki - Klawiatura oraz Easy-Switch.

Pierwsza zakładka umożliwia m.in przypisanie dodatkowych funkcji do klawiszy F4 - F7, a także zmianę klawiszy funkcyjnych w stałe (wyłączenia funkcji dodatkowych). Wchodząc w głębsze ustawienia, aplikacja pozwoli nam wyłączyć cztery klawisze lub znacznie ograniczyć ich funkcje. Zakładka Easy-Switch to nic innego jak program do zarządzania podłączonych urządzeń po Bluetooth.





Oznacza to, że możemy z poziomu aplikacji konfigurować te urządzenia w aplikacji.

Przyjemność pracy a pewne braki

Z klawiaturą Logitech K380 spędziłem łącznie kilkadziesiąt godzin. Jest to kolejne urządzenie mogące pochwalić się długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Wedle zapewnień producenta, dwa akumulatorki AAA powinny wystarczyć na około 2 lata pracy. Nie doprecyzował jednak czy chodzi o pracę ciągłą, czy uruchomione urządzenie w trybie czuwania. Jednak nie będę wybrzydzał, gdyż po spędzeniu tego czasu, ikonka naładowania akumulatora ani przez chwilę nie zmalała, co może oznaczać, iż tak długie czasy działania są realne.

W kwestii łączności, tak jak wspominałem - tylko bezprzewodowa po Bluetooth, ale wszechstronna ze sporą ilością kompatybilnych urządzeń. W zestawie brak jest jakiegokolwiek nadajnika czy kabelka przesyłowego, więc urządzenie, z którym chcemy się połączyć, musi posiadać własny (najlepiej wbudowany) odbiornik BT. Lista urządzeń, z którymi udało mi się sparować podczas testów była długa - smartfony, tablety, SmartTV, komputer stacjonarny oraz laptop. Bogata jest również ilość wspieranych systemów operacyjnych, zaczynając od Windowsa, przechodząc po macOS, a kończąc na systemach mobilnych. W skład tej grupy nie wszedł Linux, z którym miałem kilka problemów podczas łączności. Być może robiłem coś źle, że nie mogłem sparować ze sobą urządzeń, ale nie lubię osobiście tego systemu.





Pozytywny "feeling" z korzystania towarzyszy nam na początku zabawy i nie znika po dłuższym obcowaniu z urządzeniem. Tak mała klawiatura jest nadzwyczaj wygodna w użytkowaniu dopiero po zapoznaniu się z oryginalnym układem przycisków i ukrytych funkcji, mimo iż początkowo taki układ nie wydaje się w żaden sposób wygodny. W sumie nie ma co się dziwić - brak części numerycznej, minimalistyczne strzałki nawigacyjne, pochowane klawisze funkcyjne ... dla większości użytkowników, klawiatura jest na starcie skreślona. I moim zdaniem to bardzo dobrze, bo K380 jest właśnie skierowana do tej mniejszości!

Szczególnie do osób ceniących minimalizm na biurku, nieznoszących zbyt dużej ilości walających się po blacie bajerów, tym bardziej plątaniny kabli. Pewien odsetek ludzi nie potrzebuje części numerycznej, dużego rozkładu klawiszy czy przycisków, to właśnie dla nich logitech przygotował tą małą, minimalistyczną klawiaturę. Jej największą, skrytą zaletą jest świetny skok klawiszy oraz fenomenalne wytłumienie. Korzystając z niej, w ogóle nie słychać by klawisze kołatały lub dokonywały aktywacji z przełącznikami. Wiem dobrze, o czym piszę, gdyż miałem epizod spisywania bibliografii do telefonu w bibliotece Ossolineum, wstukując długie frazy na testowanej klawiaturze. Szkoda, że zapomniałem wtedy wyłączyć dzwonek Red Alert "Hell March" w telefonie :(

Podsumowanie

Moim zdaniem klawiatura Logitech K380 to świetny wybór dla kogoś, kto szuka funkcjonalności i minimalizmu z długim czasem działania na akumulatorze. Nie jest to sprzęt idealny i nie każdemu przypadnie do gustu brak części numerycznej czy układ klawiszy. Mimo to jest to urządzenie przemyślane, stworzone z wysoką dbałością o szczegóły, choć do produkcji użyto tylko materiałów sztucznych. Jestem zdania, że jak ktoś jest fanem minimalizmu, będzie w stanie wybaczyć pewne braki, tym bardziej że cena urządzenia stoi na bardzo przyzwoitym poziomie.

Klawiatura dostępna jest w pięciu wersjach kolorystycznych z układem QWERTY oraz AZERTY. Możliwość bezpiecznego wyboru jest na oficjalnej stronie producenta, choć tam dostępne kolory to jedynie czarny* i niebieski*. Pozostałe kolory: biały*, bordowy* oraz lawendowy* są dostępne w cenie wynoszącej około ~200 zł, w zależności od koloru oraz wybranego języka (holenderski, francuski, niemiecki, włoski, norweski, rosyjski, hiszpański i angielski). Moim zdaniem to bardzo fajna, wygodna, jak i godna polecenia klawiatura bezprzewodowa :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta :)