W trzecim kwartale tego roku swoją światową premierę miały nowe słuchawki bezprzewodowe marki Logitech. Producent postawił tym razem na prostotę wykonania, długi czas działania na jednym ładowaniu oraz wzornictwo, nawiązujące do młodzieżowego stylu. Słuchawki te należą do linii urządzeń dla graczy (Logitech G), ale spokojnie znajdą zastosowanie także w sferach rozrywkowych jak i muzycznych. Moim zdaniem ciężko jest je przyrównać do modeli skierowanych stricte dla graczy, wciąż mając w pamięci genialne słuchawki pokroju Logitech G Pro X w wersji na kabel jak i bezprzewodowych.

Z drugiej strony, ostatnio wydane modele Logitech G335 oraz G733 pokazały, że słuchawki dla graczy wcale nie muszą być ciężkie i masywne. Nowy model, który w dzisiejszej recenzji chciałbym wam przybliżyć, należy właśnie do najlżejszych słuchawek producenta o interesującym wykonaniu i odważnym, nowoczesnym wzornictwie.

Niczym tania zabawka

Pierwsze, na co zwrócimy uwagę po wyjęciu słuchawek z pudełka, to ich jakość wykonania. Mamy tutaj bowiem do czynienia z tworzywem sztucznym dobrej jakości o szorstkim wykończeniu. Daje ono pewność, że obudowa nie będzie usilnie zbierać tłustych plam czy nachalnych zabrudzeń i odcisków palców. Na wstępie dodam również (jak zresztą zauważyliście), że do testów otrzymałem niebiesko-malinową wersję kolorystyczną, moim zdaniem najbardziej wyważoną, między poważną czernią a dostojnym liliowym. Poza tym, młodzieżowe kolorki odejmują mi kilka wiosen ;)

Słuchawki - jak zresztą przytoczyłem w tytule, należą do piórkowej wagi urządzeń grających. Ich waga to jedynie 165 gram, co zresztą jest jedną z wielu zalet urządzenia. Jeśli pochylimy się nad kwestią wykonania, wzornictwa i wyborze takiego, a nie innego materiału, to powinniśmy przypomnieć sobie ekologiczną misję, w której od niedawna uczestniczy także marka Logitech. Ich nowy produkt został zresztą wykonany w ok. 22% z przetworzonego, certyfikowanego plastiku a papier użyty podczas tworzenia opakowania pochodzi z lasów o certyfikacji FSC. To tak w gwoli ścisłości.

Pałąk słuchawek został również wykonany z tworzywa sztucznego, ale jest bardziej giętki i podatny na wyginanie. Ma on znacząco ułatwić zakładanie słuchawek jak ich odpowiednią regulację. Na pałąku zamocowano materiałowe obszycie, możliwe do wymiany bądź zastąpienia inną formą kolorystyczną, a dla osób twórczych - własną grafiką. Na wewnętrznych ściankach znajdują się bowiem plastikowe klipsy, którymi przytwierdzimy materiał do pałąka. Oznaczono na nich lewą jak i prawą słuchawkę.

Pałąk przytwierdzono do słuchawki za pomocą długiego ramienia, osadzonego na plastikowej szynie. Daje on możliwość wydłużenia pałąka z każdej strony o dodatkowe ~5 cm. Słuchawki po pełnym rozłożeniu świetnie mieszczą się na głowę osoby dorosłej w każdym wieku. Każda ze słuchawek jest ze sobą połączona za pomocą kolorowego kabla w gumowym oplocie.

Słuchawki Logitech G435 posiadają membrany o średnicy 40 mm, zgodne z technologią Dolby Atmos, Templest 3D Audio Tech oraz Windows Sonic. Co ciekawe, są również certyfikowane przez komunikator Discord jako jedne z czołowych jeśli chodzi o konferencje audio. Na prawej słuchawce znajduje się wytłoczone logo linii Logitech G oraz numer urządzenia. Nie mogło zabraknąć pianki zapamiętującej kształt, ukrytej pod przyjemnym materiałowym, wykończeniem o minimalnych aspektach tłumiących otoczenie.

Lewa słuchawka została pokryta trzema ważnymi elementami. Pierwszym z nich są przyciski funkcyjne ulokowane na tylnej krawędzi słuchawki. Odpowiadają one za nawigację głośnością, opcje zasilania oraz możliwość wyłączenia mikrofonu. Tuz przy przycisku zasilania, znajduje się dioda LED, informująca o stanie urządzenia. Drugim elementem jest nowoczesny port USB-C, służący do ładowania wbudowanego akumulatora słuchawek, jak również łączności bezprzewodowej z komputerem za pomocą złącza LIGHTSPEED.

Na froncie lewej słuchawki znajduje się aktywny mikrofon, wbudowany w bok słuchawki. Znam to rozwiązanie m.in ze słuchawek na kablu marki Genesis (Radon 720) i przyznam, że robi ono wspaniałą robotę i nie powoduje dyskomfortu podczas użytkowania długiego mikrofonu na kablu. Osoby, które często piją piwo podczas grania, ew. herbatę (zależne od preferencji), wiedzą jak upierdliwe jest gdy kufel / ew. szklanka zahacza o mikrofon, a ciągłe wypinanie go / odginanie nie rozwiązuje problemu. Tuż przy pałąku znajduje się także drugi mikrofon, tym razem redukujący hałas otoczenia, zapewniając jednocześnie lepszej jakości brzmienie.

W skład zestawu wchodzi także kabel do ładowania USB-C na USB-A, bezprzewodowy odbiornik LIGHTSPEED oraz instrukcja obsługi z niebieską naklejką serii G.

Specyfikacja techniczna

Membrany audio 40 mm Pasmo przenoszenia 20 Hz–20 kHz Impedancja 45 omów Czułość 83,1 dB SPL/mW Głośność maksymalna <100 dB z opcjonalnym ogranicznikiem <85 dB Pasmo przenoszenia (mikrofony) 100 Hz – 8 kHz Czas pracy na jednym ładowaniu do 18 godzin Zasięg do 10 m LIGHTSPEED / Bluetooth Kompatybilność Windows 10+

macOS X 10.14+

PlayStation 4 i 5

Wymiary 163 x 170 x 71 mm Waga 165 g

Łączność bezprzewodowa

Słuchawki pozwalają na połączenie się w formie bezprzewodowej za pomocą łączności Bluetooth oraz z odbiornikiem LIGHTSPEED. Dokładna instrukcja parowania urządzeń znajduje się na oficjalnej stronie producenta w dziale pomocy (tutaj). Dzięki niej dowiemy się jak przełączać urządzenie z Bluetooth na odbiornik LIGHTSPEED i na odwrót. Jest to dosyć proste zadanie, ale daje nam fajny wybór, szczególnie gdy ze słuchawek korzystamy podczas zabawy, a później wychodzimy w nich na miasto posłuchać muzyki.

Logitech G435 nie posiada dedykowanej aplikacji, tak jak jego gamingowi bracia (przynajmniej Logitech G HUB ich nie rozpoznaje). Należy więc traktować je jako podstawowe słuchawki do zabawy i opcjonalnej pracy. Są one jednak bardzo wygodne, świetnie leżą na głowie i przede wszystkim nie naciskają na nią za mocno. Przy dłuższym posiedzeniu, uszy się mocno nie pocą, gdyż zachodzi dobra cyrkulacja powietrza. Gąbki są bardzo wygodne i nie odkształcają się nawet przy ~17 godzinach użytkowania podczas montażu filmów. Bardzo dobrze radzą sobie także z odcinaniem odgłosów otoczenia, choć w żaden sposób nie można tego porównać z pasywnym ANC.

Jakość mikrofonu również należy określić jako dobrą, gdyż nie wybija się jakością jak G Pro X, ale oferuje dobrej klasy dźwięk. Podczas rozmów z innymi graczami w Battlefield 2042 czy Borderlands 3, rozumieliśmy się bardzo dobrze. Funkcja wytłumiania dźwięków otoczenia podczas rozmów działa dwojako - z jednej strony redukuje drobne dźwięki dookoła nas - hałas, bieganie sierciucha po domu, uderzanie garnków, ale z drugiej, gdy siedzimy przy źródle dźwięku, daje się go słyszeć bardzo dobrze. Oczywiście w tej klasie jakościowo-cenowej trzeba iść na ustępstwa, ale warto dodać, że mikrofon radzi sobie dobrze. Zresztą oceńcie sami - drobna próbka audio.

Podczas odtwarzania dźwięku w niewielkiej odległości, zostaje on poddany obróbce i minimalnie zmodyfikowany. Moim zdaniem w aż tak tragicznych warunkach nie przyjdzie nam grać, ale zawsze coś to da.

Wewnątrz słuchawek, tuż pod lewą z nich, znajduje się wbudowany akumulator, uprawniający do ~18 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Podczas testów zbliżyłem się nie raz do tego wyniku, rozkręcając nawet ~17 godzin 50 minut. Uważam, że to bardzo dobry wynik jak na tak lekkie słuchawki, tym bardziej że ich pełne naładowanie trwać będzie około 3 godziny za pomocą kabla podpiętego pod komputer i godzinę mniej przy pomocy ładowarki sieciowej o mocy 20W.

Dobre, lekkie słuchawki bezprzewodowe

Oficjalnie zakończyłem testy długofalowe słuchawek bezprzewodowych Logitech G435. Muszę przyznać, że są to jedne z najlżejszych słuchawek wokółusznych, z jakimi miałem do czynienia. Mimo iż pierwsze wrażenie było negatywne w związku z jakością wykonania, to po późniejszych testach, bardzo szybko polubiłem się w szorstkim tworzywem sztucznym. Model ten charakteryzuje średnią półkę jakościową słuchawek, także w kwestii jakości odtwarzanego audio jak i mikrofonu. Na duży plus należy zaznaczyć nowoczesne wzornictwo, łączność bezprzewodową za pomocą Bluetooth oraz złącza LIGHTSPEED, a przede wszystkim za długi czas pracy na jednym ładowaniu!

Superluxy to nie są, ale i tak jest zajebiście ;)

Cena urządzenia nieznacznie spadła od premiery, plasując się na poziomie ~339 zł* za opcję niebiesko-malinową, ale także w tej samej cenie zakupimy wersję jasną* oraz ciemną*. Jeżeli ktoś poszukuje lekkich słuchawek do pracy jak i rozrywki, chcąc przede wszystkim postawić na mobilność i długi czas pracy na jednym ładowaniu, to w zupełności polecam Logitech G435 :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)