Niedawno na warsztacie pojawiła się zeszłoroczna średnia półka wytrzymałych telefonów, tytułowy Maxcom MS572. Urządzenie to miało swoją premierę w II kwartale 2021 roku. Ten 5,71-calowy smartfon posiada podstawową specyfikację oraz lekką nakładkę systemową, wzorowaną na czystym Androidzie, stając się tym samym łakomym kąskiem dla mniej wymagających użytkowników.

Sprosta wymaganiom?

W dzisiejszej recenzji chciałbym wam nieco przybliżyć możliwości tego urządzenia, specyfikację oraz pokazać, że sprzęt w tej półce cenowej potrafi wykonać całkiem przyzwoitej jakości zdjęcia i filmy. Pomówimy także o wytrzymałości urządzenia na czynniki zewnętrzne oraz zastosowanej normie wodoszczelności IP68 w praktyce. Zapraszam więc do lektury :)

Podstawowe akcesoria

Urządzenie otrzymujemy w utwardzonym kartoniku. Telefon został dodatkowo otulony piankową ramką, umożliwiając bezpieczniejszy transport. Pod tacką, na której znajdziemy także kluczyk do otwierania tacki SIM, znajdziemy ładowarkę sieciową o mocy 10W oraz kabel zasilająco-przesyłowy USB na USB-C. Nie można również zapomnieć o rozbudowanej instrukcji obsługi w języku polskim.

Zestaw startowy

Szybko zauważymy, iż mamy do czynienia z telefonem poręcznym, świetnie mieszczącym się w dłoni, także osoby dorosłej. Boki jak i tył obudowy zostały pokryte utwardzoną gumą, zapobiegającą uderzeniom czy obtarciom. Na krawędziach znajdują się lekko wystające bumpery zabezpieczające urządzenie przed upadkiem. Plecki również pokryto utwardzoną gumą a tylny aparat wraz z diodą doświetlającą scenerię, ukryto w aluminiowej otoczce. Na całe szczęście aparat nie wystaje poza obudowę, a telefon możemy spokojnie położyć na płaskiej powierzchni ... nie będzie się bujał.

Na pleckach urządzenia znajduje się główny 13 Mpix aparat z autofocusem i jednotonową diodą doświetlającą scenerię. Na froncie, nad 5,71-calowym ekranem o rozdzielczości 720 x 1520 px, znajduje się 5 Mpix kamerka do selfie oraz głośnik do rozmów telefonicznych. Wedle informacji od producenta, front pokryty został szkłem Corning Gorilla Glass 3 generacji.

Na lewej ściance urządzenia znajduje się gumowa zatyczka a pod nią slot na kartę nanoSIM i dodatkowe rozszerzenie pamięci microSD do 128 GB. Poniżej znajduje się przycisk PTT wywołujący domyślnie aplikację aparatu. Na prawej ściance natomiast znajduje się przycisk zasilania / wybudzenia telefonu, a także wysepka do sterowania głośnością. Przyciski są bardzo toporne podczas interakcji, ale dają pewność, że ich przez przypadek nie aktywujemy.

Nie ma portu jack 3,5 mm!

Na dolnej belce znajduje się pojedynczy głośnik Mono, a także imitacja drugiego głośnika, w której został umieszczony mikrofon. Pomiędzy nimi znajduje się gumowa zaślepka z gniazdem USB typu C. Niestety, w urządzeniu zabrakło gniada słuchawkowego jack 3,5 mm. Jest to na tyle niezrozumiałe, że w urządzeniu dostępne jest radio i jedyną możliwością jego uruchomienia jest sparowanie z zestawem bezprzewodowym. Po prostu ta półka jakościowa przyzwyczaiła nas do tego standardu.

Specyfikacja techniczna

System operacyjny Android 9.0 Pie

Procesor MediaTek Helio A20 MT6761D GPU PowerVR GE8300 @550 MHz RAM 3 GB Pamięć wbudowana 32 GB Ekran 5,71- cali IPS TFT Rozdzielczość 720 x 1520 px Aparat przedni 5 Mpix Aparat tylny 13 Mpix Dioda LED / jednotonowa Akumulator 4100 mAh Odporność IP68 Wymiary 156,60 x 77,00 x 12,30 mm Waga 205 g

Oprogramowanie a optymalizacja

Maxcom MS572 działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9 Pie z łatkami bezpieczeństwa z 5 grudnia 2019 roku. Mimo iż system jest bardzo lekki, nie ma co liczyć na nowoczesne funkcje i udogodnienia. Możemy także zapomnieć o jakichkolwiek aktualizacjach systemu i łatkach bezpieczeństwa, gdyż numer kompilacji został wydany w roku 2019, czyli prawie 2 lata przed premierą tego urządzenia. Kupując ten produkt, skazujemy się na przestarzałą, choć płynną wersję Androida. A jak w praktyce jest z tą "płynnością"? Różnie.

System operacyjny Android 9 Pie ...

Urządzenie zostało wyposażone w średniej klasy procesor MT6761D wspierany przez 3 GB pamięci RAM, co w praktyce oznacza znacznie ograniczone zasoby. Przy uruchomieniu kilku aplikacji jednocześnie, a nie daj Boże ponad 4 i więcej kart w przeglądarce Internetowej, a telefon potrafi się nieźle zamulić, a nawet zwiesić. Jedyne co może wtedy pomóc to czas i spokój, aż urządzenie zdąży wszystko zaczytać. Można też zastosować twardy reset gdy nie mamy czasu na pierdoły.

.... w 2022 roku?

Na szczęście pozostałe multimedia działają bez zarzutu. Zanim przejdziemy do kamer i ich możliwości nagrywania oraz robienia zdjęć, należy co nieco dopowiedzieć o multimediach. Urządzenie wspiera łączność LTE, WiFi (2.4 i 5 GHz) a także Bluetooth (4.2) oraz NFC. Możliwe są również płatności zbliżeniowe, choć mi kilka razy aplikacja bankowa odmówiła posłuszeństwa, gdyż wersja oprogramowania nie była już wspierana. Gdy dobrze skonfigurujemy system, będzie on działał z zadowalającą szybkością i z minimalną ilością błędów. Należy także pochwalić wbudowany mikrofon za dobre zbieranie głosu rozmówcy i usuwaniu zbędnych odgłosów otoczenia.

Praktyczne multimedia

Zawsze jestem ciekawy jak pora sobie w dzisiejszych czasach urządzenia, wyposażone w jeden aparat główny. Dzisiejsi użytkownicy są przyzwyczajeni do przynajmniej trzech aparatów - szerokiego kąta, zooma czy normalnego aparatu, wspierającego niekiedy makro fotografię. W tym wypadku mamy tylko dwa aparaty - przedni 5 Mpix oraz główny 13 Mpix z diodą doświetlającą scenerię. Domyślna aplikacja aparatu posiada tylko najważniejsze funkcje, przez co może się wydawać toporna w obsłudze.

Bardzo okrojona aplikacja aparatu

Do wyboru użytkownika oddano tylko dwa tryby - zdjęcie lub film. W aplikacji nie uświadczymy filtrów czy trybów poza normalnym. Jedyne, do czego mamy dostęp na ekranie głównym to HDR oraz możliwość doświetlenia scenerii. Wchodząc natomiast w opcje, otrzymamy możliwość zmiany rozmiaru zdjęcia, rozdzielczości filmów czy uruchomienia elektronicznej stabilizacji ekranu (EIS).

Z bardzo okrojoną możliwością funkcji i trybów

W kwestii wykonywanych przez to urządzenie zdjęć uważam, że jest całkiem znośnie. W ciągu dnia aparat radzi sobie dobrze, w miarę celnie łapie ostrość na obiektach a zdjęcia wychodzą ostre i nierozmazane. Przy trudniejszych warunkach oświetleniowych jest nieco gorzej. Zresztą zobaczcie sami:

Po więcej nieskompresowanych przez portal DP sampelków odsyłam do prywatnej GALERII. W przypadku nagrań wideo skupiłem się na jakości FullHD i stałym klatkarzu 29 fps w przypadku przedniej jak i tylnej kamery. Takie ustawienia wydobywają z urządzenia pełnię możliwości, choć przy bitrate zapisu na poziomie 17030 kb/s cudów się nie spodziewałem. Dla zainteresowanych - filmy zapisują się w formacie .3gp. A tutaj podgląd co możemy uzyskać:

Ogniwo, czas pracy a odporność

Wbudowany akumulator o pojemności 4100 mAh pozwala na uzyskanie dobrego wyniku pracy. Ogniwo o tej pojemności pozwala na 2 do 3 dni użytkowania, pod warunkiem, że nie będą to zbyt skomplikowane zadania. W przypadku ciągłego katowania urządzenia, te powinno wytrzymać 4-5 godzin SOT w normalnych warunkach. Urządzenie podładujemy do pełna za pomocą dedykowanej ładowarki w zestawie o mocy 10W. Czas potrzebny do podładowania akumulatora to około 3 godziny.

Urządzenie posiada certyfikowaną wodoszczelność IP68, ale tylko pod warunkiem, że zatkamy wszystkie otwory a urządzenie spędzi pod wodą określony w instrukcji czas = norma. Gumowe obicie minimalizuje zadrapania obudowy i zwiększa żywotność urządzenia, przy niechybnym kontakcie z twardym gruntem. To urządzenie w sam raz dla osoby, która nie potrafi utrzymać telefonu w jednej ręce.

Podsumowanie

Smartfon Maxcom MS572 to dobry telefon z wystarczającymi podzespołami dla kogoś, kto nie pędzi na złamanie karku, goniąc najnowsze nowinki technologiczne świata. Urządzenie jest poręczne, z dobrą specyfikacją, dostosowaną niestety pod przestarzały już system operacyjny Android 9 Pie z 2019 roku. Cena urządzenia klaruje się na poziomie ~680 zł*, co akurat uważam za dobry stosunek ceny do oferowanej jakości. Miło by było, gdyby producent do takich małych i średnio-wydajnych modeli, stosował jednak system AndroidGO.

Zostaw go i chodź na spacer!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Urządzenie otrzymałem na czas testów od producenta.