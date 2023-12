@Sirck Dahua -od monitoringu do dysków SSD Dahua -od monitoringu do dysków SSD

30.11.2023 12:12, aktualizacja: 01.12.2023 08:28

Dahua to marka proponująca głównie przystępne rozwiązania w świecie monitoringu przemysłowego oraz domowego. Ten chiński producent wykonał dość nietypowy ruch, mianowicie debiutował na rynku dysków i kart pamięci.

Szerokie spektrum produktów Dahua pierwotnie obejmowało rozwiązania zakresu bezpieczeństwa na każdą potrzebę oraz budżet. W ofercie tego producenta znajdziemy kamery sieciowe i HDCVI, rejestratory sieciowe NVR i szereg akcesoriów. Całość podzielono na różne serie: Lite, Pro i Ultra. W teorii wszystkie te produkty mają to ze sobą wspólne, że potrzebują pamięci do zapisu danych. Może z tego powodu producent ten zdecydował się na debiut w tym segmencie rynku? Teoria raczej mocno naciągana, dlatego ostatecznie nie będę doszukiwać się tu drugiego dna.

Przyspiesz komputer i konsolę

Dahua w pierwszej kolejności rozpoczęła ofensywę w segmencie dysków półprzewodnikowych. W swoim portfolio ma zarówno rozwiązania SATA oraz całkiem szybkie NVMe PCIe 4.0. Jak wiadomo dysk SSD to najłatwiejszy i chyba kosztowo najefektywniejszy sposób przyspieszenia komputera oraz konsoli. Dzięki zastosowaniu pamięci flash 3D NAND QLC i TLC propozycja tego producenta daje niemały wybór w przystępnych cenowo opcjach.

Do wyboru mamy model C800A oparty o interface SATA. Według producenta charakteryzuje się szybkością odczytu 530 MB/s i zapisem 500 MB/s. Deklarowany czas pracy określono 1,5 miliona godzin a współczynnik TBW zależy od wybranej wersji pojemności – tych mamy kilka. Z pośród wszystkich najciekawszy stosunek cena-wydajność prezentuje model o pojemności 960GB. Jest to całkiem dobry wybór dla starszych PC oraz konsol do gier poprzedniej generacji.

Dahua C970 to nośnik oparty o interface PCIe 4.0, który sprawdzi się we współczesnym PC oraz PlayStation 5 – konsola Sony wykrywa i akceptuje dysk. Nośnik o pojemności 1TB można nabyć w kwocie około 250 zł. W tej cenie otrzymujemy pamięci flash TLC oraz DRAM Chip DDR4 (model NT5AD256M16D4-HR), co w tym przedziale cenowym jest rzadkością. Według specyfikacji dysk nie posiada sprzętowego szyfrowania. Deklarowana szybkość odczytu NVMe wynosi 7400 MB/s, szybkość zapisu 5200 MB/s. Więcej o obu dyskach można przeczytać w teście opublikowanym we wrześniu.

Karty Pamięci SD

Kiedy przychodzi do przechowywania zdjęć, filmów czy innych plików, karty pamięci SD Dahua mogą być całkiem ciekawym rozwiązaniem. Dostępne w różnych pojemnościach, zapewniają miejsce na tysiące zdjęć. Dodatkowo, szybki transfer danych sprawia, że przenoszenie plików między urządzeniami staje się po prostu wygodne.

Oferta Dahua obejmuje cztery karty pamięci: W100, C100, P100 oraz L100. W obrębie każdej mamy pięć lub cztery warianty pojemności, od 32 do 256 GB. Zatem każdy powinien znaleźć coś dopasowanego do wymagań i budżetu. Każda z serii różni się parametrami i wytrzymałością, co odzwierciedla gwarancja. Standardowo mamy dwa lata, ale np. modele serii C100 mają siedem lat gwarancji.

Dla uzupełninia oferty producent ma w swoim portfolio także przenośne pamięci USB Flash. Dokładnie dziesięć modeli (serii) o różnych pojemnościach i parametrach. Do moich rąk trafił Pendrive o podwójnym złączu USB-C i USB-A model P629 o łącznej pojemności 64GB – jest też dostępny w opcji 32, 128 i 256GB. Trzeba przyznać, że ma przystępną ceną – niespełna trzydzieści-parę złotych za wersję 64GB.

Dahua na rynku polskim

Marka Dahua znana z szerokiej gamy rozwiązań monitoringu, coraz bardziej skupia się na rozwoju w sektorze pamięci masowych, kładąc nacisk nie tylko na szybkość i pojemność, ale także na bezpieczeństwo danych. Pomimo ich globalnej rozpoznawalności, w Polsce jako producent pamięci masowych stawiają swoje pierwsze kroki, co może stanowić wyzwanie w kontekście konkurencji z już ugruntowanymi producentami dysków SSD i kart pamięci. Ostatecznie, czas pokaże, czy firma Dahua zdoła zdobyć zaufanie polskich konsumentów i stać się godnym konkurentem na rynku pamięci masowych.