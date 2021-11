Niedawno swoją premierę miała gra Unpacking - swoisty symulator przeprowadzek, w którym nasz bohater ma jedno, podstawowe zadanie - wypakować przedmioty z kartonów. Za produkcję tej minimalistycznej do bólu gry odpowiada Witch Beam, z którego ręki powstał niszowy Assault Android Cactus z 2015 roku. Ich nowa gra jest ukłonem w stronę prostej rozgrywki, takiej, która nacieszy nie tylko oko, ale też odpowiednio zrelaksuje.

Akcję gry obserwujemy z perspektywy 2D, mając na pierwszym planie małe pomieszczenie, odpowiadające pokojom w mieszkaniu. Od nas zależy, od którego zaczniemy swoją przygodę. Każdy z pokoi, posiada inne umeblowanie, w którym wejdziemy w interakcję, odkrywając dla przykładu, dodatkowe miejsce na przedmioty. Rozgrywka, jest banalna w swoim założeniu. Gracz ma za zadanie opróżnić kartony w pokoju, wyjmując z nich coraz to nowe, upchnięte przedmioty. Jego zadaniem będzie ich dowolne ułożenie na stole, podłodze lub zakamarkach pokoju, wchodząc w interakcję z meblami. Na koniec układania, w momencie gdy wszystkie przedmioty zostaną wypakowane, a kartony złożone, mechanika gry może poprosić o inne ulokowanie kilku podświetlonych przedmiotów, by nieco więcej opowiedzieć o właścicielu pokoju.

Mimo iż ostatecznie będziemy musieli odpowiednio przyporządkować niektóre przedmioty do odpowiednich miejsc, to początkowo gra oferuje ogromną dowolność. Układ jak i położenie znalezionych w kartonie rzeczy, to nasza indywidualna sprawa. To, czy schowamy laptop do szafki, położymy na biurko czy zostawimy na łóżku, to nasza indywidualna sprawa. Wyjmując przedmioty z kartonu, możemy też odkrywać tożsamość ich właściciela, dowiedzieć się kim jest, czym się interesuje, jakiej jest płci. Im bliżej podsumowania będziemy, tym więcej informacji otrzymamy.

Unpacking można więc uznać za miks gry logicznej i relaksującej. Cała mechanika opiera się na sprawnym wypakowywaniu przedmiotów z kartonu, ich ułożeniu w pokoju, a w podsumowaniu przesunięciu niektórych z nich w inne miejsce. Całość porządkowania pokoju, rozgrywa się przy relaksującej muzyce, która sprawia wrażenie bardzo miłej dla ucha. Dla niektórych odpoczynkiem może być miła praca, wiem to z doświadczenia - mnie relaksuje mycie naczyń :)

Twórcy przygotowali także odpowiednie narzędzia, umożliwiające np. wykonanie zdjęcia ułożonego pokoju, ale i oznaczenie go specjalnymi naklejkami. Ale też nie ma co się okłamywać, gdyż gra może się okazać dla większości ... nudna. Monotonia rozpakowywania przedmiotów z kartonu potrafi przytłoczyć już na pierwszej lokacji. Nie jest to tytuł dla każdego, więc spodziewam się ograniczonego zainteresowania wśród odbiorców. Problemem okazuje się także źle umieszczony pod koniec etapu przedmiot, który wręcz musimy się domyśleć gdzie go umieścić, idąc w myśl twórców gry. Sytuacja ta zdarza się niestety za każdym razem, w każdym etapie. Na szczęście w opcjach gry można usunąć ten "przeszkadzasz".

Grę Unpacking docenią przede wszystkim osoby ceniące relaksujące podejście do rozgrywki, ale i starsi wyjadacze pixelartowej otoczki audio-wizualnej. To spokojna opowieść o odkrywaniu, ale dostarczaniu chwili spokoju, dla strudzonych dniem użytkowników. Odpowiednio dawkując etapy podczas gry, nie popadniemy w monotonię i może nawet uda nam się grę w całości ukończyć. Nie polecam jednak rzucenie się na nią całą od razu, gdyż bardzo szybko wpadniemy w powtarzalności i nudę. Gra dostępna jest na komputery PC oraz konsole.

KONKURSIK

Rozpakowywanie, rozpakowywaniem a ja chciałbym się Was podpytać o pakowanie.

Jaki przedmiot najtrudniej było wam kiedykolwiek zapakować i dlaczego?

Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma kluczyk do komputerowej wersji gry, do aktywacji w serwisie GOG. W konkursie mogą brać zalogowani użytkownicy portalu DP. Na odpowiedzi czekam do środy 17.11.2021 do godziny 12:00. Niedługo potem pod postem zwycięzcy pojawi się stosowna informacja o wygranej. Powodzenia :)

Kluczyk do recenzji, otrzymałem ze sklepu GOG.COM.