Zhiyun Crane M3 Pro - zestaw all in one dla twórcy wideo [Recenzja] › @lordjahu › Zhiyun Crane M3 Pro - zestaw all in one dla twórcy wideo [Recenzja] 25.07.2022 21:55

Prawie dwa tygodnie temu miałem na warsztacie stabilizator do małych kamer Zhiyun Crane M2S. Ta niewielka konstrukcja jest w moim odczuciu świetną przeciwwagą do dużych stabilizatorów marki DJI, które niestety w przypadku użytkowania mniejszych kamer, są na nie zbyt toporne i ciężkie. Pod koniec testów miałem wielką nadzieję, że uda mi się w niedługim czasie przetestować starszego brata poprzedniego modelu. Tak się złożyło, że niedawno w domowym warsztacie zagościł tytułowy Zhiyun Crane M3 w wersji Pro. W dzisiejszym wpisie chciałbym wam nieco przybliżyć to zacne urządzenie, które moim zdaniem najlepiej spisuje się ze średnio formatowymi oraz nieco większymi kamerami.

Zestaw Pro dla Pro filmowców

Stabilizator Albów

Gimbal Zhiyun Crane M3 dostępny jest w trzech wersjach - podstawowej, Combo oraz Pro. Każda z nich różni się przede wszystkim ilością dodatkowych akcesoriów, a w przypadku Pro, producent dorzuca do zestawu mikrofon kardioidalny oraz specjalną przejściówkę, umożliwiającą podłączenie bezpośrednio do gimbala, a stamtąd do kamery. Do mnie na czas testów trafiła najbardziej rozbudowana wersja (Pro) z dołączonym mikrofonem, modułem TransMount Expansion Base oraz torbą transportową wykonaną ze skóry ekologicznej. Gdy tylko wyjąłem gimbala ze skórzanego etui, jego budowa a przede wszystkim białe wykonanie, bardzo zaczęło mi przypominać futurystyczną technologię rasy Albów z serii gier Elex.

Skórzana torba transportowa została tak zaprojektowana, by móc ją przenosić na wiele sposobów. Posiada ona wyprofilowany uchwyt, a także regulowane paski na pleckach, pozwalające nosić ją jako plecak lub torba na ramieniu. Wewnątrz niej producent zainstalował dodatkowe przegródki, w których mieszczą się dedykowane akcesoria. Wewnątrz środkowej kieszonki znajdziemy pełne okablowanie ładująco-przesyłowe zakończone wyjściami microUSB oraz USB-C, a także kable do przesyłu dźwięku jack-jack. Poza instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną znajdziemy tutaj także kolorowe, magnesowe filtry na lampkę doświetlającą, a także szybko-złączkę, znaną choćby z modelu M2S.

M2 na stabilizatorze jest podświetlane ;)

Względem budowy i wykonania modelu M3, mamy do czynienia z o wiele lepiej zaplanowaną i spójną konstrukcją. Gimbal ten zdecydowanie lepiej leży w dłoni a przyciski i pokrętła funkcyjne o wiele lepiej używa się prawą jak i lewą dłonią. Górna część stabilizatora to prawie kopiuj-wklej poprzedniego modelu z kilkoma drobnymi usprawnieniami. Przede wszystkim ramiona są wykonane z grubszego i bardziej wytrzymałego materiału, dominują tu elementy metalowe, przez co konstrukcja jest bardziej zbita. Poza podobnym układem zacisków i suwaków zabezpieczających, a także wytrzymałą szybko-złączką, znajdziemy w modelu M3 nie jeden, ale dwa porty funkcyjne. Tym razem oprócz sterowania gimbalem za pomocą portu USB-C, możemy także przesyłać sygnał dźwiękowy jack 3,5 mm. By jednak tego dokonać, musimy zaopatrzyć się w stosowny moduł.

Na froncie urządzenia znajduje się dotykowy ekran OLED o przekątnej 1,22-cala, uprawniający do łatwej obsługi funkcji gimbala oraz umożliwiający sterowanie sparowanymi urządzeniami. Tuż pod nim znajdziemy gałkę sterującą, przycisk M do wyzwalania trybów pracy oraz Rec do wywoływania trybu nagrywania w filmach. By móc z niego skorzystać, należy za pomocą dedykowanego kabla połączyć gimbala z kamerą, ewentualnie w kamerze wybrać opcje pozwalające sparować zewnętrzne urządzenia sterujące po USB. Na tylnej krawędzi natomiast znajduje się spust migawki uprawniający do wywoływania przypisanych (podobnie jak w DJI) trybów nachylenia stabilizatora, a także kółko wielofunkcyjne, możliwe do przypisania w opcjach urządzenia.

Na bokach Zhiyun Crane M3 znajduje się przycisk zasilania, port szybkiego ładowania USB-C, gwint 1/4-cala pozwalający podłączyć dodatkowe akcesoria, a także kółko wyzwalające i sterujące zainstalowanym na stabilizatorze oświetleniu LED. Wewnątrz torby transportowej znajdziemy również dedykowaną podstawkę, uchwyt na telefon oraz dodatkowe akcesorium, możliwe do uzyskania tylko w wersji Pro - moduł TransMount Expansion Base. Umożliwia on podłączenie dodatkowych akcesoriów, w tym kabla XLR-jack. W zestawie znajdziemy również mikrofon kardioidalny marki Zhiyun wraz z gąbczastą osłonką przeciwwiatrową.

Specyfikacja techniczna

Model Zhiyun Crane M3 (Pro) Przeznaczenie kamerki sportowe

kamery

bezlusterkowce

smartfony

aparaty Zakres stabilizacji kąt obrotu 360°

kąt nachylenia 309°

kąt przechylenia 333° Doświetlenie dioda LED

temperatura barwowa 2600K-5400K

światło o jasności 800+ lumenów Tryby pracy Pan Follow,

Follow,

Lock,

POV,

Vortex,

Go, Oprogramowanie Zhiyun Play (ZY Play) Ekran 1,22-cala OLED Interfejs zasilanie i sterowanie migawką Maksymalne obciążenie do 1 kg Czas pracy do 8 godzin Ładowanie do 25 W USB-C / 1 godzina 30 minut Wymiary 157 x 280 x 74 mm Waga 700 g

Oprogramowanie sterujące

W przypadku oprogramowania ponownie mamy do czynienia z aplikacją Zhiyun Play. Miałem nadzieję, że w przypadku starszego modelu, aplikacja da użytkownikowi nieco więcej opcji i funkcji, ale okazało się, że są one bliźniaczo do siebie podobne.

Możemy w aplikacji zarządzać nagrywaniem materiału, obrotem gimbala oraz mieć wpływ na uruchomione tryby działania. Patrząc na konkurencje i ewentualną kompatybilność z urządzeniami mobilnymi w systemie Android oraz iOS, liczyłbym na szybką aktualizację tego oprogramowania i dodanie choćby podglądu na żywo. Trzymam kciuki za aplikację, bo na tę chwilę niewiele wnosi do możliwości urządzenia, jakim jest Zhiyun Crane M3.

Kompletny zestaw dla twórców!

Długo zastanawiałem się nad najlepszą stabilizacją kamery dla twórcy filmowego i muszę przyznać, iż w tym rozrachunku najlepszą opcją jest właśnie Zhiyun Crane M3 Pro. Największymi zaletami zestawu jest regulowana lampka LED w zakresie ciepła koloru od 2600K do 5400K oraz mocy do 800 lumenów. Także dołączony do zestawu moduł z doczepianym mikrofonem zdaje się być najlepszym wyjściem gdy nasza kamera nie posiada dobrej jakości mikrofonu kierunkowego. Zestaw Pro jest zestawem kompletnym, umożliwiającym sprawną i stabilną pracę na materiale wideo, ale również oferując lepszej jakości audio.

Podczas testów zauważyłem jednak kilka drobnych niuansów, o których warto wiedzieć przed zakupem. Przede wszystkim to ciężki mikrofon kardioidalny, który na tle wyższych jakościowo modeli, jest o 1/3 bardziej masywny. To również tyczy się zastosowanego, zwijanego kabla, który w przypadku "majtania" na boki przy pełnym lub częściowym rozciągnięciu, zauważalnie dodaje kołatania w materiale audio. W przypadku instalacji modułu TransMount Expansion Base trzeba się nieco namęczyć, by poprawnie go zainstalować, ale za którymś razem nareszcie się tego nauczymy. Ewentualnie możemy przymocować go na stałe, by uzyskać nieco większą konstrukcję i niestety ... masę.

Wnioski ostateczne

W pracy na co dzień wykorzystujemy masywne gimbale DJI do pracy na ciężkich aparatach z trudnymi do opanowania obiektywami. Bardzo fajnie było móc sprawdzić i przetestować w praktyce elektroniczne stabilizatory Zhiyun Crane M2S oraz M3 tym bardziej, że są one jakby stworzone do obsługi mniejszych i bardziej zwrotnych urządzeń. Dalej przystaję przy stwierdzeniu, że gimbale DJI są skierowane dla twórców korzystających z cięższych kamer, a gimbale Zhiyun do lższejszych konstrukcji, szczególnie do wykorzystania w terenie. Obie firmy bardzo sprawnie się równoważą, ale w ogólnym rozrachunku to właśnie Zhiyun Crane zrobił na mnie największe wrażenie - możliwościami swoich gimbali, ilością funkcji, a przede wszystkim kompletnością zestawów w akceptowanej cenie.

Zostałem uwiązany przez dobry mikrofon!

Jak już wcześniej wspominałem, producent wydał 3 wersje zestawów gimbala M3. Najtańszy z nich z podstawowymi akcesoriami można wyrwać w cenie już od 1600 zł*, wersję Combo za ~2000 zł* a najbardziej rozbudowany, kompletny zestaw, prawie ~2600 zł*. Każda z wersji ma w sobie coś fajnego i przekłada się na inny sposób użytkowania. Sam zakręciłem się w wersji Pro, choć nie do końca jestem przekonany do targania ciężkiego mikrofonu ... chyba prędzej mi do Combo :)

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.