Zhiyun Crane M2S: świetny gimbal dla użytkowników małych kamer [Recenzja]
16.07.2022 20:47

Do tej pory na blogu miałem przyjemność testować kilka znanych stabilizatorów marki DJI. Były to zwykle stabilizatory elektroniczne na telefon, ale również zaawansowane gimbale do kamerek sportowych, kamer cyfrowych czy bezlusterkowców. Urządzenia te zostały tak skonstruowane, by zapewnić jak najlepszą stabilizację, a także umożliwić łatwiejszą pracę z kamerą, szczególnie w kwestii nagrywania materiałów wideo. W dzisiejszej recenzji chciałbym Wam nieco przybliżyć moje pierwsze wrażenia z gimbalem marki Zhiyun.

Wcześniej nie miałem do czynienia z linią produktów tej marki, a testowane przeze mnie urządzenie mocno wybija się na tle konkurencji szczególnie jedną funkcją. Crane M2S to mały, ale bardzo poręczny gimbal ze zintegrowaną lampką o jasności ponad 1000 lumenów. Funkcja ta czyni urządzenie bardzo funkcjonalnym, szczególnie gdy zależy nam na niskiej wadze i możliwościach w trudnych warunkach oświetleniowych.

Budowa i wykonanie

Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach - podstawowej oraz rozszerzonej. Zestawy różnią się od siebie ilością dodatkowych akcesoriów, a także w przypadku bogatszej wersji, producent dołącza także skórzaną torbę. Do mnie na testy przyjechała podstawowa edycja, zapakowana w biały kartonik z krótką informacją opisową oraz grafikami marketingowymi. Wewnątrz opakowania znajduje się wykonana z szarego styropianu walizeczka, pełniąca również funkcję zabezpieczającą podczas transportu. Wewnątrz niej znajduje się złożony gimbal, dokręcana nóżka statywowa, szybkozłączka, pakiet czterech kolorowych filtrów do lampki, a także okablowanie. Nie zabrakło także pakietu dokumentacji w postaci karty serwisowej oraz skróconej instrukcji obsługi (także po polsku).

Wyjęcie gimbala z pudełka i montaż elementu podstawy statywu jest banalnie proste, wręcz identyczne co w przypadku pozostałych gimbali na rynku. W kwestii jakości wykonania muszę przyznać, że jest dobrze. Urządzenie zostało wykonane z tworzywa sztucznego oraz metalu. Rękojeść gimbala pokryta została skórą ekologiczną, znacząco poprawiającą chwyt dłonią. W górnej części urządzenia znajduje się stabilizator, podzielony na oś pochylenia, obrotu oraz panoramowania. Każde z ramion zostało wyposażone w specjalny przełącznik, pozwalający na zablokowanie ramienia, celem zainstalowania aparatu. Poza blokadą mechaniczną, na ramionach znajdują się także srebrne zawiasy, umożliwiające wyciągnięcie ramion, celem ustabilizowania urządzenia.

Ramię osi pochylenia zostało wyposażone w bardzo przemyślaną szybkozłączkę. Umożliwia ona w prosty i szybki sposób zdemontować aparat z gimbala i w razie potrzeby (wymiany baterii / obiektywu) ponownie go szybko zainstalować. Poza tym znajdziemy tu również gniazdo USB-C służące do sterowania i podładowania zamontowanego urządzenia. Producent dorzuca zresztą do zestawu, specjalnie zakrzywione kabelki USB-C o końcówce USB-C oraz microUSB, umożlwiające w prosty sposób zarządzanie smartonami, kamerkami sportowy jak i nieco większymi bezlusterkowcami czy kamerkami cyfrowymi. Po drugiej stronie, na froncie znajdziemy wbudowaną lampkę LED o temperaturze barwowej 5500K, która emituje światło o jasności ponad 1000 lumenów na powierzchni do 2,8 m².

Poniżej stabilizatora znajduje się 0,66-calowy wyświetlacz wraz z przyciskami funkcyjnymi oraz interfejs sterujący. Patrząc od frontu, tuż pod logo producenta, znajduje się 0,66-calowy wyświetlacz czarno-biały, na którym przeczytamy o wybranej funkcji urządzenia lub trybie pracy. Gimbal Zhiyun Crane M2S obsługuje takie tryby jak Pan Follow, Follow, Lock, POV, Vortex (tryb jak z Incepcji), Go (tryb sportowy). Pod ekranem znajduje się joystick służący do manewrowania po menu opcji, a także do ustawiania osi gimbala w wybranym kierunku. Poniżej producent dodał przycisk do zmiany trybów pracy (M) oraz przycisk nagrywania, którym zainicjujemy wykonanie zdjęcia lub nagrywanie filmów, uprzednio po połączeniu się z aparatem za pomocą dedykowanych kabelków.

Na lewej krawędzi znajdziemy port rozszerzenia 1/4-cala na dodatkowe akcesorium oraz port USB-C służący do podładowania wbudowanego akumulatora o pojemności 1150 mAh. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie USB PD o mocy do 12 W, które jest w stanie napełnić ogniwo od 0 do 100 % w około 1 godzinę 30 minut. Poniżej portu USB-C znajduje się suwak do uruchomienia i sterowania przednią lampką LED. Dostępnych jest 5 poziomów natężenia światła. Po wybraniu drugiego i kolejnych poziomów warto zaopatrzyć się w dyfuzor lub dołączone do zestawu nakładki kolorowe, gdyż tak silne światło może uszkodzić wzrok gdy patrzymy w nie bezpośrednio.

Na prawej krawędzi producent zainstalował suwak zasilania oraz wyposażył gimbal w przycisk do wywoływania menu opcji na wyświetlaczu. Z tyłu mocowania znajduje się przełącznik blokady osi panoramowania oraz spust wyzwalania, umożliwiający przywrócenie wartości domyślnego pionu kamery, blokadę osi pionowej lub przełączenie się na tryb selfie.

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie kamerki sportowe

kamery

bezlusterkowce

smartfony

aparaty Zakres stabilizacji kąt obrotu 360°

kąt nachylenia 320°

kąt przechylenia 320° Doświetlenie lampka LED o temperaturze 5500K

światło o jasności 1000+ lumenów / 2,8 m²

Tryby pracy Pan Follow,

Follow,

Lock,

POV,

Vortex,

Go, Oprogramowanie Zhiyun Play (ZY Play) Ekran 0,66-cala czarno-biały Interfejs USB-C o zasilaniu 5V 1A

zasilanie i sterowanie migawką Wbudowany akumulator 1150 mAh Czas pracy do 10 godzin Ładowanie do 15 W USB-C / 1 godzina 30 minut Wymiary 240 x 68 x 150 mm Waga 549 g

Dedykowane oprogramowanie

Gimbal Zhiyun Crane M2S posiada dedykowaną aplikację sterującą Zhiyun Play, dostępną na mobilne systemy operacyjne - Android oraz iOS. Umożliwia ona zdalne sterowanie gimbalem, wywoływanie funkcji dodatkowych, a także w razie możliwości, aktualizację układu wewnętrznego. Po zainstalowaniu aplikacji należy uruchomić WiFi, Bluetooth oraz GPS, celem sprawnego sparowania oraz dostosowania aplikacji względem użytkownika regionalnego.

W panelu głównym aplikacji przeprowadzamy skanowanie dostępnego urządzenia, wybieramy nasz produkt i otrzymujemy dostęp do panelu sterującego. Bardzo przypomina on wirtualny joystick, ale został wzbogacony o dodatkowe możliwości. Możemy za jego pomocą wyzwalać migawkę aparatu lub uruchomić nagrywanie materiałów wideo, a także sterować wszystkimi osiami urządzenia. Mamy także wgląd do stanu akumulatora i kondycji urządzenia. W panelu opcji uzyskujemy dostęp do samouczka kalibracji, aktualizacji, a także do manualnego ustawiania motorka gimbala.

Aplikacja nie jest na szczęście wymagana, by móc skorzystać z urządzenia, ale warto ją choćby co jakiś czas zainstalować, celem sprawdzenia, czy pojawią się nowe aktualizacje.

Szeroka kompatybilność? Nie do końca!

Producent wspomina o szerokiej kompatybilności z urządzeniami różnego typu. Gimbal ma sobie poradzić z kamerkami sportowymi, smartfonami, a także aparatami-kamerami do filmowania. Lista kompatybilnych urządzeń podana na stronie producenta obfituje między innymi w aparaty pełnoklatkowe, APS-C czy mniejszych konstrukcji Canona, Sony, Nikona czy Fujifilm. Zresztą nigdzie nie znajdziemy informacji o dopuszczalnym udźwigu. Słowa producenta zdają się mieć sens tylko w przypadku urządzeń posiadających małe i lekkie obiektywy. W przypadku dużych aparatów pokroju A7 III czy A7 IV zamontowanie a co dopiero wyważenie dużego obiektywu typu zoom, będzie wręcz nierealne.

Należy więc odpowiednio dobrać kamerę z obiektywem względem tego modelu gimbala. Podczas moich testów okazało się, że Zhiyun Crane M2S świetnie radzi sobie z kamerkami sportowymi, smartfonami czy aparatami cyfrowymi, ewentualnie APS-C z małymi obiektywami. W przypadku cięższych konstrukcji lub dłuższych ogniskowych gimbal miał bardzo trudną robotę do wykonania, znacząco obciążając działające motorki i szybkiej wyładowując akumulator. Gdy posiadamy duży aparat, ew. kamerę i liczymy na świetną stabilizację, warto się zainteresować nieco większymi modelami jak M2 czy M3.

Gimbal dla Internetowych twórców!

Z racji dość małych rozmiarów, ale szerokiego spektrum możliwości, gimbal Zhiyun Crane M2S to świetny kompan dla blogerów, początkujących filmowców oraz twórców Internetowych. Urządzenie bardzo dobrze sprawdzi się jako dodatkowa stabilizacja do smartfonów lub małych kamerek cyfrowych. Niedawno zakupiłem na potrzeby bloga aparat cyfrowy Sony ZV-1, który ma mi posłużyć w fotografii produktowej, ale również przy nagraniach materiałów filmowych do bloga. Również i on umożliwia włączenie dodatkowej stabilizacji obrazu, ale przy jednoczesnym ucięciu sporego kadru. Nie jest to również świetna stabilizacja, więc wspomaganie się gimbalem, było świetnym krokiem. Zresztą nagrałem nawet krótki filmik, jak taki gimbal działa w praktyce.

Jak na moje potrzeby jest bardzo dobrze i nie ukrywam, że "ficzer" w postaci wbudowanej lampki LED całkowicie zmienia zasady filmowania w trudnych warunkach oświetleniowych. Do tego należy dorzucić długi czas działania na wbudowanym akumulatorze, prostotę obsługi oraz małe wymiary urządzenia. Myślę, że zakupiłbym w ciemno to urządzenie, po ledwie tygodniu testów, ale korci mnie jeszcze sprawdzenie jak poradzi sobie udoskonalony Zhiyun Crane M3. Być może uda mi się go uzyskać na testy, by wyrobić sobie dodatkową opinię i zdecydować, który z nich będzie najlepszy w kwestii mobilności i oferowanych możliwości.

Gimbal Zhiyun Crane M2S w edycji zwykłej możemy zakupić w cenie ~1250 zł* a wersję rozszerzoną za około ~1400 zł*. Niedawna obniżka zestawów związana jest z premierą nowego gimbala producenta, co w moim odczuciu jest tylko na plus. Nie jestem w stanie zdecydować się jednak, czy byłbym w stanie dopłacić 150 zł, by uzyskać uchwyt na telefon i dedykowaną torbę. Na ten moment poczekam jeszcze na rozwój wypadków i opcjonalne testy modelu M3. Dziękuję za uwagę :)

* - klikając, zaglądając lub kupując produkt z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz do recenzji otrzymałem od producenta.