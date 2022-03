Doogee S98 oficjalnie w sprzedaży z ogromnymi rabatami Strona główna › @luqass › Doogee S98 oficjalnie w sprzedaży z ogromnymi rabatami 29.03.2022 10:17

Od wczoraj najnowszy model wytrzymałego smartfona marki Doogee- S98 do kupienia jest na aliexpress już za 239$. S98 na tle konkurencji wyróżnia przede wszystkim obudowa z dwoma ekranami, ale także nowy procesor MediaTek Helio G96 zapewnia sporą moc obliczeniową.

Telefon można zamówić na AliExpress lub Doogeemall, a wysyłka rozpocznie się pod koniec kwietnia. Promocyjna cena wynosząca 239$ na AliExpress utrzyma się tylko do końca miesiąca, po 1 kwietnia cena wzrośnie do 339$.

W ramach przypomnienia. S98 to model z dwoma ekranami, podobnie jak Huawei P50. Model ten zasila bateria o pojemności 6000 mAh, a całośc napędza układ MediaTek Helio G96. Ciekawostką jest obecność kamery noktowizyjnej 20 MP.

Wśród innych funkcji mamy:

• główny aparat 64 MP

• aparat do selfie 16MP

• Pamięć 8 GB + 256 GB z możliwością rozszerzenia do 512 GB za pomocą karty micro SD

• Wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala FHD+ chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass

• Boczny skaner linii papilarnych

• Szybka ładowarka 33 W

• Obsługuje bezprzewodowe ładowanie 15 W

• Przycisk konfigurowalny

• Obsługa NFC

Doogee S98 ma fabrycznie zainstalowany system Android 12, a do tego producent deklaruje trzyletnią gwarancję na aktualizacje zabezpieczeń i oprogramowania.

Telefon ma wytrzymałą obudowę i jest zbudowany tak, aby wytrzymać uderzenie z każdej strony. Jest wodoodporny i pyłoszczelny. S98 wytrzyma ekstremalne warunki pogodowe co potwierdza certyfikat MIL-STD-810G.

Doogee S98 wydaje się wszechstronnym, wytrzymałym telefonem, który ma wiele do zaoferowania. Jeśli jesteś zainteresowany jego zakupem, to radzę się pośpieszyć o ile wątpie, żeby cena telefonu na stałe podskoczyła do 339$, to na pewno taniej niż teraz już go nie kupisz, zwłąszcza, że dla pierwszego tysiąca zamówień producent przygotował kupony rabatowe.