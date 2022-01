Większości ludzi klawiatura dziś nie kojarzy się raczej ze sterowaniem. Na komórce, czy tablecie korzystamy z "klawiatury' wyłącznie do wprowadzania tekstu i jakoś żyjemy. Prawda?

Sterowanie myszką jest proste i otworzyło drogę, do ujarzmienia komputerów wielu ludziom! Co tam mamy do nauki? "Prawoklik", "lewoklik", "podwójnyklik". Nawet Jane z serialu IT Crowd potrafiła umiejętności te opanować.

Po cóż więc tracić czas i uczyć się czegoś, co jest już dziś tak "przestarzałe" i "trąci myszką" (sic!)?

Jest to temat rzeka i już kilka akapitów skasowałem, żeby nie zamęczyć Cię drogi czytelniku, moimi przemyśleniami. Powiem więc krótko: przy tworzeniu treści klawiatura bywa bardziej efektywna. Jeśli tylko myszkujesz (sic!) po sieci, to dalsze czytanie możesz spokojnie sobie odpuścić :)

Jeśli jeszcze nie czytałeś wcześniejszego mojego wpisu, bądź przeglądasz tę stronę nie mając zainstalowanego VIMIUM (o zgrozo), to zapraszam do POPRZEDNIEJ CZĘŚCI.

Dziś natomiast temat, dla tych, którzy korzystają na co dzień Windowsa i są już na ścieżce do ograniczenia korzystania z myszki.

Bez dalszych wstępów: POWERTOYS!

powertoys jest nie widoczne i "siedzi sobie cichutko w tray-u". Jeśli natomiast przywołamy program. zobaczymy wszystkie opcje

Dziś nie będę omawiał wszystkich funkcji tego programu, ale skupię się na kilku. A zacznę od drobnostki.

PowerToys RUN

prosty szybki i skuteczny runer. Menu start może odejść w niebyt (albo /dev/null)

Ktoś pamięta program Launchy? Potrafił on szybciej wyszukać i odpalić program niż menu start ówczesnych systemów. Launchy nadal istnieje oczywiście, ale już tak nie błyszczy.

Do czego zatem służy ten dodatek? Bardzo prosta sprawa: wciskamy ALT+ SPACJA, wpisujemy interesującą nas frazę i odpalamy naszą aplikację błyskawicznie i bez odrywania rąk od klawiatury!

"Hola hola" zawoła jednak ktoś. "Przecież po wciśnięciu klawisza Windows mamy DOKŁADNIE taką samą funkcjonalność!" doda. I prawie będzie mieć racje. Przed PowerToys w ten sposób oczywiście odpalałem aplikacje na Windowsie.

Różnice są właściwie dwie. Pierwsza prozaiczna i subiektywna, to taka, że wolę sposób, w jaki PowerToys wyświetla tzw. "Runera". Kojarzy mi się to z Launchy , a ponieważ korzystam też z Linuksa, to również z "Runerami" z różnych środowisk ( np. KDE KRun). Myślę, że również użytkownicy MAC-os rozpoznają wzorzec ;)

Druga różnica jest bardziej zasadnicza. Skrót WIN nie pozwala na wszystko. Na przykład nie odpalę z w.w skrótu, polecenia ping, lub po zakończonej (bez myszki) pracy nie wyłączę komputera. Tu będzie to jednak bardzo łatwe. Dla przykładu ALT+SPACJA "shu"( od shutdown) i ENTER. i komputer wyłączamy bez użycia myszki. Poniżej screen z listy pluginów. Przyznacie, że dość pokaźna.

Keyboard Manager

Drugim "drobiazgiem" dostępnym w pakiecie jest Kayboard Manager.

Zanim opowiem, co to takiego, zgadnij drogi czytelniku, co jest nie tak na poniższym obrazku?

Co jest nie tak na tym obrazku

Podpowiedzi:

a) "Ktoś ci uciął klawisze numeryczne"

b) "O MATKO! RGB! Moje oczy!"

c) "My se tu 'gadu gadu', a tam JAK BYK myszka leży!"

d) "Ukradli ci przycisk menu!"



Już spieszę z pomocą: wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Tak: właśnie testuję klawiaturę bez "numerycznej". Tak: ciężko dziś dostać w miarę dobrą i w miarę tanią klawiaturę bez tych zbędnych diod RGB. Tak: Namawiam was do ograniczenia korzystania z myszki, a nie jej porzucenia. I po raz ostatni i dla mnie najważniejszy tak: w tej konkretnej klawiaturze brakuje przycisku menu. Dla tych, którzy odgadli gratulacje.

Wiem, że niektórzy mogą żyć bez tego przycisku, ja jednak bez niego obyć się nie umiem. W szczególności kiedy odpalam aplikację Excel.

I tu wchodzi na biało w.w. dodatek. Dzięki niemu możemy "zmapować" nasz skrót np. tak jak w moim wypadku, na CTRL+/, co załatwia sprawę brakującego klawisza.

Skróty możemy przypisywać per aplikacja, więc jeśli któraś aplikacja NIE działa podobnie jak Vim, a chciałbyś, żeby działała, możesz łatwo naprawić ten kardynalny błąd jej twórców, nawet jeśli opcje konfiguracyjne na to nie pozwalają wprost.

Always on top

Przypinanie okna "zawsze na wierchu" z poziomu klawiatury, to również bardzo przyjemny dodatek, który warto znać i może się przydać.

użycie jest trywialne

okno zawsze na wierzchu

Fancy Zones

Do tej pory omówiliśmy kilka mniejszych "tricków" i usprawnień, które pomagają w lepszej nawigacji za pomocą klawiatury. Porównywalnie większym dodatkiem, który może usprawnić nawigację klawiaturą to dodatek "Fancy Zones".

Ponieważ jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów, oto screen z dodatku w akcji podczas pisania niniejszego wpisu:

tiled windows manager w windowsie? NIe do końca, ale blisko

Zapewne znasz kombinację jak: WIN+UP, WIN+LEFT, które "normalnie" pozwalają nam szybko zarządzać wielkością i pozycją okien. Fancy zones idzie dalej i wprowadza ELEMENTY tzw. kafelkowego managera okien do systemu Windows.

Oznacza to w praktyce, że pulpit dzielimy na tzw. obszary ("ZONY") między którymi, możemy wygodnie przestawiać okna i nimi się posługiwać. Po kilku dniach używania, już wiedziałem, że ciężko mi będzie powrócić do "normalnych okienek". Co istotne, dodatek nie oznacza radykalnej zmiany. Nadal możemy korzystać z okien w sposób tradycyjny, więc nauka była dość łatwa i nie wpływała negatywnie na efektywność.

Być może to dość oczywiste, ale dodatek niejako współpracuje/wymusza wykorzystanie wirtualnych pulpitów.

Warto też zaznaczyć, że jest to pewnego rodzaju substytut. I jeśli ktoś korzystał kiedyś z kafelkowego menadżera okien lub nawet na przykład z POP OS!, to uzna ten dodatek za słabą protezę (Przy okazji polecam ten system i chociaż go wypróbować. System76 "robi robotę" ). Czekam na rozwój tego pluginu, ale już dziś jest on bardzo użyteczny!

Resztę opcji zostawiam już tobie drogi czytelniku do eksploracji. Myślę, że pokrótce omówiłem te, które mają największy wpływ na moją pracę przy komputerze.

Na koniec oczywiście dwie istotne informacje:

Oprogramowanie jest otwartoźródłowe, ale czy wiecie, kto za tym stoi?

"Mało znana" firma Microsoft.

I drugie info link do strony:

Install PowerToys | Microsoft Docs



A może wy macie jakieś ciekawe dodatki albo programy, które ułatwiają wam nawigację lub pracę za pomocą klawiatury?

P.S.

Edytor bloga wymaga klikania myszką ;) Macie na to jakiś pomysł ? ;)