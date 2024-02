@wojtekadams StormBox Flow — bezprzewodowy głośnik od Tribit StormBox Flow — bezprzewodowy głośnik od Tribit

Nowy StormBox Flow od Tribit ma wszystko, czego można oczekiwać od przystępnego cenowo przenośnego bezprzewodowego głośnika: jest wytrzymały, gra długo na jednym ładowaniu i nie jest zbyt duży. A co najważniejsze emituje dźwięk z imponującym basem jak na swoje rozmiary.

Projekt StormBox Flow nie stara się łamać żadnych norm. Jest to szary prostokątny głośnik z lekko zaokrąglonymi narożnikami o wymiarach 201 mm x 90,4 mm x 52,4 mm.

Obudowa jest wykonana z wytrzymałego plastiku i posiada perforacje zarówno z przodu i z tyłu, które są ujściem dla dźwięku. Do prawej strony przymocowana jest sznurówka, co ułatwia jego przenoszenie.

Głośnik posiada dwa zestawu nóżek, dzięki którym możemy postawić go w pozycji leżącej lub pionowej. Zmiana położenia również wpływa na rozchodzenie się dźwięku, więc jeśli zależy nam na bardziej uwypuklonych tonach niskich, to warto go postawić.

StormBox Flow ze względu na swoją wagę wynoszącą 660 gramów nie raczej nie zostanie uznany jako dobry kompan na wypad w góry jako część ekwipunku w plecaku. Raczej jego przeznaczeniem jest odtwarzanie ulubionych utworów na tarasie lub działce przy grillu. A dzięki klasie odporności IP67, nie trzeba się martwić, jak nie schowamy go podczas deszczu do altanki lub namiotu.

Na górze głośnika rozlokowano przyciski do włączenia zasilania, parowania Bluetooth i regulacji głośności. Znalazł się tam również przycisk wielofunkcyjny, który pozwala kontrolować odtwarzanie, odebrać lub zakończyć rozmowę, a także włączyć asystenta głosowego w telefonie. Są także przyciski do przełączania w tryb XBass lub audiobook i połączenia z innym głośnikiem Flow.

Tribit oferuje również dedykowaną aplikację do sterowania StormBoxem. Znajdziemy w niej możliwość skonfigurowania własnego equalizera, a także będziemy mogli aktualizować oprogramowanie głośnika, czy wyłączać wskazówki głosowe.

StormBox Flow do połączenia ze źródłem dźwięku wykorzystuje Bluetooth 5.3. Zasięg w otwartej przestrzeni wynosi do 30 metrów 100 stóp. Na zewnątrz, na około 100 stóp, głośnik utrzymywał mocne połączenie z moim telefonem. Głośnik nie ma portu AUX, a port USB‑C służy tylko i wyłącznie do ładowania wbudowanej baterii, która według producenta powinna wystarczyć do 30 godzin słuchania muzyki.

StormBox Flow oferuje całkiem przyjemny dźwięk, niż można by się spodziewać. Bas jest szczególnie imponujący, gdy włączony jest tryb XBass, co może spodobać się fanom muzyki z mocnym brzmieniem. Akustyczne utwory brzmią trochę metalicznie. StormBox Flow potrafi być głośny, ale powyżej 80% głośności pojawiają się delikatne zniekształcenia.

Krótko podsumowując, Tribit StormBox Flow oferuje całkiem przyzwoitą jakość dźwięku, który może emanować przez trzydzieści godzin non stop. Jeśli ktoś szuka głośnika, którego cena nie przekracza 400 złotych, warto wziąć go pod uwagę.