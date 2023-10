@Sirck Mały test dysków Dahua – C970 Pro i C800A Mały test dysków Dahua – C970 Pro i C800A

29.09.2023 11:07, aktualizacja: 29.09.2023 21:59

Dahua to marka dopiero przecierająca szlaki na polskim rynku elektroniki. Na świecie producent ten znany jest z dostarczania rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego monitoringu – przemysłowego i tego nacelowanego na konsumenta detalicznego. Ostatnio rozszerzył swoją ofertę o nowość w segmencie dysków półprzewodnikowych. W swoim portfolio ma zarówno nośniki SATA oraz szybkie NVMe PCIe 4.0. Zobaczmy czy są to konstrukcje warte polecenia.

Do moich rąk trafiły dwa dyski. Pierwszym jest model C800A o pojemności 500GB. Jest to nośnik 2.5" dla złącza SATA. Można go wykorzystać w nowym PC, starszych komputerach, NAS-ie, konsoli do gier, monitoringu – wszystko zależy od inwencji twórczej. Drugi podesłany dysk to Dahua C970 PRO o pojemności 1TB. W tym przypadku mamy styczność z rozwiązaniem NVMe PCIe 4.0. Producent posiada jeszcze wariant C970 bez dopisku pro, charakteryzujący się m.in. niższymi prędkościami.

Wygląd i wykonanie dysków Dahua

Zacznijmy od modelu SATA. C800A to prosty dysk 2.5", gdzie obudowę o grubości 7 mm wykonano z szarego tworzywa sztucznego. Pod tym względem przypomina budżetową serię Crucial BX. Ogółem nie widzę w tym problemu. Zwłaszcza, że cena za ten model oscyluje w granicach 140 zł. Warto dopisać, że w opakowaniu prócz dokumentacji otrzymujemy też cztery śrubki do przykręcenia dysku.

W przypadku NVMe też żadnych niespodzianek. Produkt nabywamy w pudełku z podstawowymi informacjami technicznymi. W środku mamy plastikową wytłoczkę oraz skróconą dokumentację, plus śrubkę do przykręcenia dysku.

Dahua C970 PRO bazuje na kluczu 2280, a tym samym pasuje do każdej płyty głównej w komputerze stacjonarnym i notebookach. Od razu wpada oko czarny laminat oraz naklejka producenta. Na rewersie dysku zobaczymy dwie kości pamięci oraz moduł DRAM.

Dahua C970 PRO nie został wyposażony w radiator. W przypadku stacjonarnego PC nie jest to poważny problem, bo większość płyt głównych ma odpromiennik ciepła dla SSD. Natomiast, jeśli idzie o notebooki trzeba być gotowym na wysokie temperatury, bo pod obciążeniem C970 PRO potrafi się rozgrzać.

Specyfika dysków Dahua C970 PRO i C800A

Dysk C800A wd. producenta charakteryzuje się szybkością odczytu 530 MB/s i zapisem 500 MB/s. Deklarowany czas pracy określono 1,5 miliona godzin a współczynnik TBW na 200 TB.

Zastosowany typ pamięci różni się zależnie od pojemości. Dyski 240GB, 480GB i 960G posiadają 3D NAND QLC. Natomiast modele 128GB, 256GB oraz 512GB posiadają pamięci flash TLC. Jeśli idzie o kontroler to nie dokopałem się do tej informacji. Wiem tylko, że producent nie korzysta z jednego rozwiązania. Czasami jest to Phison, SMI, Naye.

Dahua C970 niezależnie od pojemności posiada pamięci flash TLC. Ponownie producent niechętnie dzieli się informacją o kontrolerze, bo tu też sięga po różne rozwiązania: Phison, SMI, Naye. Co udało mi się ustalić, to C970 wyposażono w DRAM Chip DDR4 (model NT5AD256M16D4-HR). Według rozpiski dysk nie posiada sprzętowego szyfrowania.

Deklarowana szybkość odczytu NVMe wynosi 7400 MB/s, szybkość zapisu 5200 MB/s. Podbnie jak w przypadku SATA SSD, nominalny czas pracy określono na 1.5 mln godzin. Współczynnik TBW (Total Bytes Written) to 500 TB. Optymalna temperatura pracy nie powinna przekraczać 70°C.

Tutaj wypadałoby dopisać, że Dahua nie pozycjonuje swoich dysków pod hasłami gaming czy użytku profesjonalnego. W ich ocenie jest to sprzęt czysto konsumencki, do szerokiego zastosowania, gdzie główną kartą przetargową ma być dobry stosunek ceny do wydajności. Z tego, co wiem, Dahua też nie udostępnia żadnego ekstra oprogramowania do dysków, służącego do aktualizacji firmware lub klonowania zawartości nośnika. Czy brak takiego software to problem pozostawiam już do indywidualnej oceny.

Platforma testowa:

Procesor: Core i7-13700K

Płyta główna: NZXT N7 Z690



Chłodzenie: Arctic Liquid Freezer II 280



Pamięć RAM: 32GB 3600 MHz Vengeance RGB RT



Karta graficzna: Inno3D RTX 4060



Dysk: Corsair MP600 Core XT



Zasilacz: NZXT C1000



Obudowa: NZXT H7 Airflow



System: Windows 10



Test dysków Dahua

Tradycyjnie na początek CrystalDiskMark. Zacznijmy od modelu SATA. Jego możliwości pokrywają się z deklaracją producenta.

Jeśli idzie o dysk NVMe odczyt pokrywa się z tym, co reklamuje producent, ale zapisowi brakuje sporo do obiecanego parametru.

Kolejne testy wykonałem w PCMark 10 Full System Drive oraz 3DMark Storage. Oba polegają na kompleksowym „przetyraniu” dysku w typowym scenariuszu użytkowym: kopiowanie, instalowanie, operowanie na archiwach itd.

W 3DMark C800A osiągnął 656 pk, czym nie odstaje od typowych konstrukcji w jego segmencie cenowym. NVMe pochwali się wynikiem 3041 pkt. Dla porównania Corsair MP600 Core XT o pojemności 2TB uzyskał 2454 pkt. Corsair MP600GS natomiast 2745 pkt. Dahua zbliżyła się do Crucial P5 Plus o pojemności 1TB, który wykręcił 3187 punktów.

W PCMark 10 dysk SATA ma 716 pkt. C970 Pro osiągnął 2919 pkt. Dla porównania MP600 Core XT pochwali się wynikiem 2664 pk, MP600 GS 2497. C970 Pro wypada lepiej niż Kioxia Exceria Pro 2 TB (2550 pk), Patriot P400 1 TB (2800 pk), ale dużo słabiej niż Crucial P5 Plus 1TB (3300 pk).

Transfery podczas kopiowania plików

Jak wyglądają faktyczne transfery? Wykonałem dla każdego dysku dwa proste testy. W obrębie każdego kopiowałem jednolity plik 62GB oraz paczkę 2.2GB pełną zdjęć. Przestrzeń obu dysków była pusta.

Rezultaty dla C970 PRO:

kopiowanie pliku 62 GB - 2.05 GB/s

Kopiowanie paczki 2.18GB - 928 MB/s



Ciekawostką jest, że przenosząc plik 62 GB z dysku MP600 Core XT uzyskałem transfer 3.3 GB/s. No dobrze, a jak wypadł dysk SATA? Poniżej wyniki.

Rezultaty dla C800A:

Kopiowanie pliku 62 GB - 212 MB/s

Kopiowanie paczki 2.18 GB - 78 MB/s



Przy kopiowaniu pliku 62GB pod koniec (po przekroczeniu 85% procesu) szybkość zawsze spadała do 42 MB/s. Przenosząc pliki z MP600 Core XT miałem odpowiednio 394 MB/s dla dużego pliku i 470 MB/s dla paczki zdjęć.

Wykonałem też jeden bonusowy test dla Dahua C970 PRO, mianowicie wsadziłem SSD do konsoli PlayStation 5. Sukces. Działa z urządzeniem Sony. Konsola wykryła prędkość 5903MB/s, co w teorii powinno zapewnić bezproblemową pracę gier.

Co z sprawnością dysków po zapełnieniu?

Poniżej przestawiam wyniki, gdzie w obrębie dysków kopiowałem plik 62 GB i paczkę 2.2 GB, po uprzednim zapełnieniu każdego nośnika do 80%.

Rezultaty dla C970 PRO:

Kopiowanie pliku 62 GB - 1.98 GB/s

Kopiowanie paczki 2.18GB - 768 MB/s



W przypadku dużego pliku mamy spadek prędkości o 4% a paczki zdjęć już o 18% niższą prędkość w porównaniu do pustego dysku.

Rezultaty dla C800A:

Kopiowanie pliku 62 GB - 202 MB/s

Kopiowanie paczki 2.18 GB - 182 MB/s



Tutaj stało się coś nieoczekiwanego. Prędkość kopiowania pliku 62GB jest niemal ta sama i po przekroczeniu 85% procesu znów mamy spadek do 42 MB/s. Natomiast mamy ponad dwukrotnie szybszy zapis paczki 2.2GB. Test powtarzałem cztery razy i za każdym był ten sam efekt.

Temperatury dysków Dahua

Dysk C970 Pro nie posiada żadnego radiatora, co w przypadku standardu PCIe 4.0 może wzbudzać pewne wątpliwości. W spoczynku spokój: średnio 56°C. Problemy pojawią się dopiero, jeśli poddamy nośnik długiej torturze. Kiedy kopiowałem na niego 500GB (różne rozmiary plików) to temperatura wynosiła 87 stopni, by po chwili spaść do 83°C. To oczywisty throttling, skutkujący spadkiem transferu do 550 MB/s.

Podczas testu 3DMarkiem, PCMarkiem czy Crystal Disk Mark temperatury dochodziły do 71°C i nośnik nie zwalniał. Czyli do póki nie robicie ciężkiej pracy na nim w teorii spokojnie poradzi sobie w notebooku. Niemniej jakiś odpromiennik ciepła byłby wskazany. Co do dysku SSD SATA nie trzeba się o nic martwić. Zamknięty w obudowie w spoczynku ma 45 stopni a pod obciążeniem maksymalnie 54.

Podsumowanie

Dysk C800A kosztuje około 140 zł za 500 GB i w tym segmencie ma naprawdę dużą konkurencję marek dobrze znanych polskiemu konsumentowi. Atrakcyjniejszy jest wariant o pojemności 1000 GB, bo wymaga dopłaty raptem 50 zł. Generalnie jest spoko opcją dla odświeżenia leciwego PC, konsoli PlayStation 4/Xbox One albo w roli nośnika danych.

Dysk C970 Pro zaskoczył pozytywnie. Przedstawia sobą dużą sprawność, ale uprzednio zaopatrzmy się w odpromiennik ciepła. Cena? Dysk w chwili pisania tego tekstu nie jest dostępny w Polskich cenach a producent nie udostępnił informacji o MSPR. Jedynie wspomina, że to dobre rozwiązanie w segmencie nisko-średnim. Niestety nie wiem jak to rozszyfrować. Jeśli pojawi się w cenie zbliżonej lub niższej od przedstawionych w teście konstrukcji Corsair, Kioxia itd. to na pewno warto rozważyć jego zakup.