Reolink Argus Track — monitoring domu w 4K

Kamery bezpieczeństwa należą do jednych z najpopularniejszych narzędzi zapewniających spokój i ochronę. Na rynku znajduje się wiele producentów oferujących kamery do własnego montażu, a jednym z nich jest Reolink, którego produkty już niejednokrotnie przedstawiałem na swoim blogu. W recenzji przyjrzymy się modelowi Argus Track, który jest najnowszą pozycją w portfolio tego producenta. Kamera oferuje dwa obiektywy: szerokokątny i teleobiektyw, odpowiedzialne za śledzenie wykrytych obiektów, a dodatkowo może być zasilana przez mały słoneczny panel, który jest sprzedawany w zestawie lub osobno.

Wyposażenie sprzętów Reolink jest zawsze ponadstandardowe. Mamy tu wszystko, czego potrzeba, aby zamontować urządzenie: inwazyjnie (za pomocą kołków rozporowych) do ściany lub nieinwazyjnie, za pomocą pasa, na przykład do słupa lub belki. Również w zestawie znajdziemy dokumentację, instrukcję obsługi i naklejki odstraszające.

Od lat Reolink tworzy swoje produkty, idąc ściśle wyznaczoną ścieżką. Dzięki takiej strategii wszystkie modele niezależnie od funkcjonalności, posiadają specyficzny wygląd dla marki i segmentu.

Wymiary kamery Argus Track: Ø85x84x118 mm

Argus Track w tym przypadku również nie odbiega od tej reguły. Zamknięto go w białej matowej obudowie z dyskretnym brandingiem na froncie.

Jako kamera PT posiada maksymalny obrót w poziomie wynoszący 355° i nachylenie w pionie do 50°.

Jak już zostało we wstępie wspomniane, Argus Track posiada dwa obiektywy:

szerokokątny :

pole widzenia: w poziomie 105°, w pionie 55°, przekątna 123°

rozdzielczość: 3840×2160@15fps

teleobiektyw z sześciokrotnym przybliżeniem:

pole widzenia: w poziomie 43°, w pionie: 25°, przekątna: 49,5°

rozdzielczość: 1920×1080@15fps

Oczywiście, kamera potrafi również rejestrować obraz w podczerwieni na odległość do 30 metrów, a także dzięki dwóm małym reflektorom LED (6000 K / 295 lumenów) umożliwia także kolorowe widzenie w nocy. Jasność emitowanego światła można skonfigurować w aplikacji, co ma bezpośredni wpływ na odległość widzenia, która w tym przypadku wynosi do 15 metrów.

Kamery Reolink potrafią zapisywać wideo nie tylko na karcie microSD (maksymalna pojemność do 128 GB), której slot znajduje się w Argus Track na spodzie ruchomej głowicy. Producent umożliwia również wykup miejsca w chmurze lub skonfigurowanie transferu na serwer FTP.

Wbudowana w kamerę bateria o pojemności 4800 mAh pozwala utrzymać stabilną pracę kamery w nocy, a w ciągu dnia jest doładowywana przez mały panel słoneczny o mocy 6 Wat. Oczywiście można również zasilić ją za pomocą standardowej ładowarki 5V/2A, którą zazwyczaj mamy w domu.

Kamera obsługuje Wi-Fi 5 GHz, co zapewnia płynniejsze i stabilniejsze połączenie bez opóźnień. Argus jest kamerą dwuzakresową, więc w razie potrzeby można także przełączyć się na Wi-Fi 2,4 GHz.

Aby rozpocząć monitorowanie z Argus Track, musimy skorzystać z aplikacji towarzyszącej Reolink, dzięki której możemy skonfigurować zachowanie kamery zgodnie z naszymi wymaganiami. Oprogramowanie potrafi wykluczyć strefy z obserwacji, reagować na pojazdy, osoby i zwierzęta oraz informować nas o tym za pośrednictwem aplikacji, wiadomości e‑mail lub wbudowanej syreny alarmowej w kamerze.

Argus Track umożliwia także komunikację w obie strony — działa zupełnie jak wideodomofon. Dodatkową opcją jest film poklatkowy (timelapse), który pozwala śledzić postęp prac na przykład na budowie. Dodatkowo Argus potrafi śledzić wykrywane obiekty, a gdy znikną z pola widzenia, wraca do swojej poprzedniej pozycji.

Poniżej znajdziecie kilka filmików nagranych na moim tarasie, gdzie sprawdzałem czytelność tekstu o różnych rozmiarach. Próbek jest kilka, więcej znajdziecie na moim YouTube Natomiast dwa ostatnie filmy to widok na ulicę.

Osobiście bardzo podoba mi się mały rozmiar kamery Argus Track, która potrafi więcej niż kamera Reolink Duo, którą testowałem dwa lata temu. Nie tylko posiada dwa obiektywy, ale także umożliwia śledzenie obiektu i może być zasilana z panelu słonecznego. Koszt takiego strażnika to około 1100 zł, co nie jest małą sumą, jednak bezpieczeństwo ma swoją cenę.