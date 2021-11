Crowdfundingowe wieści: projektor, modułowy laptop i hiper ładowarka

Co najmniej raz w tygodniu zdarza mi się przeglądać platformy crowdfundingowe w poszukiwaniu oryginalnych projektów, które mógłbym wesprzeć jakimś groszem lub po prostu trzymać za nie kciuki.

Dzięki Kickstarterowi i Indiegogo miałem przyjemność zabawy futurystyczną klawiaturo-myszką Tap, jazdy z rowerową nawigacją SmartHalo, czy zagrania w Children of Morta — jeden z najlepszych roguelik RPG. Te i inne inicjatywy dały mi wiarę, aby pomagać, finansować projekty niezależnym twórcą/pasjonatom. I to też robię! W tym wpisie chciałbym się podzielić kilkoma nowymi akcjami, które wydają się warte uwagi.

JIRENO CUBE4

Pierwszym kandydatem jest niewielki mobilny projektor JIRENO CUBE4, który oferuje wyświetlania obrazu w natywnym Full HD (1920x1080p) z poziomem jakości 500 ANSI Lumenów. Żywotność lampy oceniana jest przez producenta na 30000 godzin.

Potrafi on rzucić obraz o przekątnej do 200 cali, który dzięki automatycznemu ustawieniu focusa i korekcji 6D jest ostry z zachowaniem odpowiednich proporcji, więc nie będziemy tracić czasu na ręczną kalibrację.

CUBE4 napędzany jest procesorem Amlogic T972, który zapewnia doskonałą wydajność dla samego przetwarzania obrazu i autorskiego systemu JI-OS opartego na najnowszej rewizji Android TV. Według producenta bez problemu uruchomimy na nim najpopularniejsze serwisy OTT jak Netflix, HBO GO, czy Disney+.

Projektor wyposażony jest w porty USB (typu A i C), HDMI i gniazdo audioJack 3,5 mm, a także możemy się z nim połączyć przy użyciu Bluetooth 5.0 i WiFi 2,4/5 GHz. Co czyni urządzenie iście uniwersalnym.

To, co ma również wyróżniać JIRENO na tle konkurencji to niezwykle cichy system chłodzenia. Składający się z dwóch wentylatorów i kanału powietrznego zaprojektowanego tak, aby poziom hałasu emitowany przez projektor nie przekraczał 30 dB (sic!). Jeśli wierzyć producentowi, powinien on być niezwykle cichy — wręcz niesłyszalny.

CUBE4 wykorzystuje autorską technologię audio VIDU, która składa się podwójnych głośników 5W, które zapewniają wyraźne i czyste tony wysokie bez poświęcania basów, co powinno przekładać się na lepszy odbiór oglądanych treści.

Akcja crowdfundingowa JIRENO CUBE4 rozpoczęła się dzisiaj, a znajdzie ją pod tym linkiem.

GPD Pocket 3

Kolejnym kandydatem jest laptop Pocket 3 od GPD — firmy, która już nieraz udowodniła, że potrafi zapakować mocne podzespoły do maleńkiej obudowy. Tak samo jest i teraz, dodatkowo ten mini notebook posiada unikalną cechę — modułowość!

GPD Pocket 3 ma ekran o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1920x 1200 pikseli, co przekłada się na proporcje 16:10. Ogólny wymiar całej konstrukcji to 198 x 137 x 20 mm, waga zaś nie przekraczy 725 g. Urządzenie będzie produkowane w dwóch wariantach:

tańszym : Intel Pentium Silver N6000 (4 rdzenie i 4 wątki) z grafiką Intel UHD Graphics, 8 GB LPDDR4x-2933 i 512 GB SSD PCIe NVMe

: Intel Pentium Silver N6000 (4 rdzenie i 4 wątki) z grafiką Intel UHD Graphics, 8 GB LPDDR4x-2933 i 512 GB SSD PCIe NVMe wypasionym: Intel Core i7-1195G7 z grafiką Intel Iris Xe 96EU, 16 GB RAM LPDDR4x-3733 i 1 TB SSD PCIe NVMe.

Jako narzędzie dla profesjonalistów Pocket 3 został wyposażony również w czytnik linii papilarnych, dotykowy obracany ekran z rysikiem i podświetlaną klawiaturę. Oczywiście nie zabrakło szeregu standardowych złącz i portów: RJ45, Thunderbolt 4, HDMI 2.0, 2xUSB 3.2 i audioJack 3,5 mm. Wisienką na torcie jest oczywiście modułowe gniazdo.

Jego zastosowanie zmienia się od zainstalowanego elementu:

standardowy port USB 3.2 typ A;

port szeregowy RS-232;

moduł KVM (HDMI IN, USB IN), dzięki któremu będziemy mogli wykorzystać P3 jako monitor i klawiaturę dla innego komputera.

Laptop zostanie wyposażony w baterię o pojemności 1000 mAh (38,5 Wh), która zapewni w zależności od wybranego wariantu podzespołów od 2 do 15 godzin pracy!

GPD Pocket 3 został już ufundowany, jednak zbiórka trwa nadal — jeszcze przez 35 dni. Zaś wysyłka notebooków planowana jest na początku przyszłego roku

EGO Exinno

I na koniec hiper ładowarka GaN od EGO Exinno, która również została już w pełni ufundowana, ale nadal możemy wesprzeć jej twórców, ponieważ akcja zbiórki będzie kontynuowana do końca tego tygodnia (20.11)!

Czym EGO EXINNO wyróżnia się na tle konkurencji? Przede wszystkim tym, że potrafi zapewnić sporo mocy dla sześciu urządzeń na raz — ma 3 porty USB-C i 3 porty USB-A. Ładowarka posiada wyświetlacz informujący nas o aktualnym poziomie dostarczanej energii dla konkretnego podłączonego urządzenia. Również ładowarka wspiera wszystkie aktualne protokoły ładowania.

Na aukcji możemy wybrać jeden z dwóch modeli EGO EXINNO, charakteryzuje je ogólna moc: 120 lub 240 W. Jednak niezależnie od wariantu maksymalna moc, jaką może dać ładowarka na port to 100 W.

A więc EGO EXINNO bez problemu w tym samym czasie naładuje laptopa, kilka telefonów, tablet i co tam jeszcze chcemy. Zainteresowani? Zapraszam do akcji.