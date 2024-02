@wojtekadams The Future Racing Cable Set — zestaw kabli USB spełniający najwyższe standardy. The Future Racing Cable Set — zestaw kabli USB spełniający najwyższe standardy.

AOHi na początku miesiąca rozpoczęło finansowanie społecznościowe nowej generacji kabli USB. Jak zawsze produkt otrzymał wczesną nazwę, tym razem na Indiegogo pojawił się The Future Racing Cable Set — w na związaniu do szybkości przesyłania danych, które oferuje ten zestaw. Podobnie jak jego poprzednik jest również przewodem modułowym.

Jedną z rozpoznawalnych cech produktów od AOHi jest ich oryginalny wygląd. Futurystyczne akcenty wyciągnięte żywcem z filmów Sci‑Fi, czy Cyberpunka tu emanują na każdym kroku. Nawet sam kartonik, który tak naprawdę skrywa trzy kable, jest pieczołowicie zaprojektowany. Można poczuć, że producent pragnie dostarczyć wysoką jakości od samego początku.

Jak już wspomniałem, w zestawie znajdziemy trzy przewody i silikonowe etui do ich przechowywania. W odróżnieniu od poprzedniego zestawu “kable wyścigowe” nie posiadają nylonowego oplotu, tylko gumowy — oczywiście koloru żółtego. Kształt ich również został zmieniony.

Krótkie przewody są spłaszczone, a ich długość to tylko trzynaście centymetrów:

pierwszy z nich zakończony jest z dwóch stron złączem USB-C i pracuje w standardzie USB4 , dzięki czemu zaoferuj maksymalny transfer to 40 Gbps i maksymalną moc ładowania 240 W

, dzięki czemu zaoferuj maksymalny transfer to 40 Gbps i maksymalną moc ładowania 240 W drugi to przewód USB-A <-> USB-C i działa w standardzie USB 3.2. Jego maksymalny transfer to 10 Gbps, a moc prądu to 60 W

Długość dłuższego przewodu wynosi osiemdziesiąt siedem centymetrów i zakończony jest również dwoma złączami USB‑C, tylko z tą różnicą, że jedno z nich jest wejściem żeńskim. Jego zadaniem jest przedłużenie długości dwóch krótszych kabli.



The Future Racing Cable Set jest zestawem certyfikowanym posiada atest organizacji USB‑IF jeśli chodzi o spełnienie norm dla USB4. Co więcej, każdy z dwóch krótkich przewodów ma wbudowany mikroprocesor E-Marker, który pośredniczy w komunikacji pomiędzy ładowarką a urządzeniem końcowym w celu ustalenia jak najlepszego i optymalnego prądu ładowania. Kable wyścigowe wspierają wszystkie popularne standardy: PD3.2, PE, QC, PPS.

Jakby tego było mało, końcówki przewodów zostały wyposażone w małe diody, które świecą na jeden z trzech kolorów: zielony, niebieski i pulsujący pomarańczowy. Barwy oznaczają prędkość ładowania: niskoprądowe, standardowe i szybkie ładowanie. Lampka również rozbłyśnie na zielony kolor, gdy urządzenie naładuje się do pełna.

Przyznam (buu), że aktualnie nie posiadam, żadnego zewnętrznego dysku USB, który spełniałby najwyższy standard narzucany przez The Future Racing Cable Set. Pozostaje mi tylko prosta matematyka, aby móc, chociaż w teorii opisać jaki szybki przesył danych oferuje ten zestaw. Przyjmijmy, że mamy do przekopiowania dane wielkości 100 GB. Szybkość transferu dla USB 2.0 to tylko 480 Mbps (60 MB/s), czyli taki pliki kopiowałby się 1667 sekund (około 28 minut). Zmiana standardu na USB 3.1 dałaby nam maksymalny transfer na poziomie 10 Gbps (1250 MB/s), czyli kopiowanie zajęłoby już tylko 80 sekund. A kopia w standardzie USB4 (40 Gpbs = 5000 GB/s) to już tylko 20 sekund.

"Zestaw wyścigowy" nie tylko poradzi sobie z ładowaniem naszego laptopa, czy giga szybkim transferem danych. Również bez problemu obsłuży przesył obrazu w rozdzielczości 8K (sic!).

The Future Racing Cable Set to zestaw przewodów klasy premium, który spełnia wszystkie wymogi dla najnowszych urządzeń na rynku. Szkoda tylko, że ja i mój portfel nie nadążamy za tymi wszystkimi nowinkami. Przez co nie mam możliwości zweryfikowania tego produktu od A do Z...



Może redakcja DP podeśle mi monitor Dell UltraSharp UP3218K, abym mógł dokończyć testy? ;)