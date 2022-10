DockCase 2,5" — recenzja obudowy dla dysku, która może ocalić nasze dane @wojtekadams DockCase 2,5" — recenzja obudowy dla dysku, która może ocalić nasze dane 10.10.2022 12:19

Na rynku nie brakuje zewnętrznych dysków HDD-USB lub dedykowanych obudów, które z naszego nieużywanego "twardziela" zrobią przenośny nośnik danych. Jednak DockCase 2,5" to inna liga. Inżynierowie z Seesaw dorzucili do obudowy ochronę przed utratą zasilania, która może bezpośrednio przełożyć się na wydłużenie żywotności dysku i danych znajdujących się na nim. Ów ochrona to nie jedyna nowość zaaferowana przez Seesaw.

DockCase 2,5" jest obecnie dostępny na Kickstarterze, a jego cena zaczyna się od 69 dolarów. Model podstawowy posiada 5 sekund ochrony przed utratą zasilania, istnieje również wariant Pro, gdzie czas wydłużono do 10 sekund, ale ten jest o dwie dyszki droższy. Ja do swojej recenzji wykorzystałem pięciosekundowca ;). Dodatkowo za 15 dolarów możemy dokupić sylikonowe etui, które zabezpieczy dysk przed twardym kontaktem z podłogą i może znacznie zmniejszając ryzyko awarii. A na dodatek jest w kolorze pomarańczy — moim ulubionym :)

W pudełku z DockCase 2,5" otrzymamy jeszcze śrubokręt, parę dodatkowych śrubek i gąbeczki, którymi możemy zniwelować przestrzeń pomiędzy dyskiem a górną pokrywą obudowy. W zestawie oczywiście znajduje się kabelek USB-A (C) do podłączenia DockCase z komputerem.

Na najważniejszym cechą DockCase 2,5" jest ochrona dysku przed nagłą utratą zasilania. Kolejną unikatową cechą tej obudowy jest wyświetlacz, który daje szybki podgląd informacji o dysku. Obudowa także posiada dodatkowy port USB-C (5V/3A), którym możemy zasilić obudowę.

Testowałem prototyp DockCase przez ostatni tydzień i muszę przyznać, że na dłuższą metę taka obudowa do dysku może się przydać! Aby sprawdzić jak to cudo działa, wykorzystałem jeden ze swoich nieużywanych 2,5" SSD. Padło na Samsunga 860 QVO 1 TB. Instalacja SSD do środka obudowy jest intuicyjna. Wystarczy odkręcić cztery śrubki i zdjąć aluminiową powłokę. Dysk wciskami do złącza SATA, naklejamy wypełniające poduszki, aby zniwelować przestrzeń i być pewnym, że twardziel nie przesunie się wewnątrz podczas użytkowania.

Przyglądając się komponentom w środku, nietrudno zauważyć dużego fioletowego kondensatora, który właśnie odpowiada za utrzymanie zasilania dla dysku przez 5,10 sekund.

Druga strona DockCase ma wbudowany 1,5-calowy wyświetlacz, który jest jedną z bardziej unikalnych cech. Pokazuje on w czasie rzeczywistym informacje o stanie dysku, w tym model, pojemność, partycje (brakuje informacji o zużytej przestrzeni), stan ochrony przed utratą zasilania i zrzucie energii. Wyświetlacz jest sterowany za pomocą trzech przycisków pojemnościowych pod nim i jednego przycisku fizycznego na jednym z rantów obudowy.

A na przeciwległym boku znajdziemy dwa USB-C, jeden przeznaczony do transferu danych USB-C na dole i drugi przeznaczony do dodatkowego zasilania — ma to znaczenie, jeśli używamy DockCase do przesyłania plików do/z telefonu przez USB-C. Nie wszystkie telefony posiadają wystarczająco dużo mocy, aby samodzielnie zasilić dysk.

Seesaw, na kickstarterowej stronie informuje, że port USB-C w DockCase 2,5" ma przepustowość do 10 Gbps, dzięki zastosowaniu protokołów UASP i TRIM. Ogólnie rzecz biorąc ów obudowa jest szybsza do 70% w porównaniu z konkurencją wykorzystującą USB micro-B 3.0. Wspomniany już Samsunga 860 QVO 1TB charakteryzuje się maksymalnym przesyłem danych na poziomie 540 Mbps, a w DockCase według benchmarka CrystalDiskMark transfer wynosił 480 Mbps, więc blisko swojej górnej granicy.

Ochrona przed utratą zasilania to największy wyróżnik obudowy DockCase. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie, jeśli zasilanie zostanie przerwane podczas normalnej pracy. W tej sytuacji obudowa wykorzysta zgromadzony ładunek elektryczny w kondensatorze, aby podtrzymać pracę dysku i powiadomić go o awarii zasilania:

dla dysku SSD ta informacja będzie oznaczała, zwolnienie danych z cache i przeniesienie ich pamięci Flash;

dysk talerzowy natomiast otrzyma informację, aby przenieść głowicę w pozycję startową i ją opuścić.

Jednak funkcja PLP potrzebuje czasu, aby się w pełni naładować, od podłączenia dysku musi minąć około 3,5 minuty, aby obudowa mogła potrzymać pracę dysku przez 5 sekund! Proces ładowania jest również prezentowany na wyświetlaczu.

Dodatkowo DockCase obsługuje również aktualizacje oprogramowania w celu poprawy funkcjonalności!

DockCase 2,5" to obudowa dysku, która zapewnia solidną ochronę twoich danych, dzięki dobrze zaprojektowanej aluminiowej obudowie, z (opcjonalnie) grubym silikonowym etui i co najważniejsze układem podtrzymującym pracę dysku.

Jeśli naprawdę zależy nam na danych, które trzymamy na zewnętrznym dysku, to warto rozważyć czy DockCase nie jest właśnie dla nas! Jeśli jest, to warto się śpieszyć, ponieważ akcja crowdfundingowa na Kicksarterze kończy się 19 października, a złożenie zamówienia pozwala zaoszczędzić około 30% od przewidywanej ceny detalicznej produktu. Firma Seesaw, która stoi za DockCase ma już na koncie sześć udanych zbiórek!