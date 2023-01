Recenzja Dockcase Explorer Edition Pro — obudowa dla dysków M.2 NVMe SSD @wojtekadams Recenzja Dockcase Explorer Edition Pro — obudowa dla dysków M.2 NVMe SSD 04.01.2023 13:24

W październiku ubiegłego roku miałem okazję testować obudowę Dockcase do 2,5" dysków, która oferowała jedyną w swoim rodzaju dodatkową ochronę przed utratą zasilania. Teraz marka Seesaw, która stoi za tym rozwiązaniem utworzyła nową crowdfundingową akcję na Kickstarterze mającą na celu sfinansowanie podobnej obudowy, ale tym razem przeznaczonej dla dysków M.2 NVMe.

Seesaw w swoim portfolio ma już jedną obudowę dla dysków M.2, jednak nowy model Dockcase Explorer Edition Pro posiada kilka usprawnień względem poprzednika. Teraz obudowa wspiera nośniki o pojemności do 4 TB, posiada dodatkowy port zasilania i przede wszystkim wydłużono czas ochrony przed utratą zasilania (PLP) do 10 sekund.

W zestawie z Dockcase Explorer znajdziemy śrubokręt, śrubkę oraz kabel USB-C do USB-C/USB-A wraz z krótką instrukcją montażu dysku SSD NVMe.

W instrukcji zabrakło informacji o tym, jak przełączać się pomiędzy ekranami, ale ta informacja jest dostępna na stronie aukcji crowdfundingowej. A robimy to przez przyciskanie klawisza D-Key znajdującego się na jednej ze ścian obudowy:

krótkie naciśnięcie — powrót do strony głównej lub przełączenie opcji na stronie "About me"; długie naciśnięcie — wyzwala menu do przełączania się między stronami; również naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy i natychmiastowe zwolnienie, pełni funkcję zatwierdzania zmienenionych ustawień a stronie "About me".

Wygląd Dockcase Explorer Edition Pro należy do oryginalnych, jako iż nie jest to zwykła obudowa dla dysku, dlatego posiada nieco więcej komponentów elektronicznych, które umieszczono za szklaną szybką w towarzystwie 1,33" wyświetlacza.

Pozostała część obudowy to szczotkowanie aluminium, aby włożyć dysk, musimy odkręcić jedną śrubkę znajdującą się na spodzie.

Ściągając pokrywę, można zauważyć dość duży fioletowy kondensator, który odpowiada za tryb PLP obudowy. Case jest kompatybilny ze wszystkimi rozmiarami: 2230, 2242, 2260 i oczywiście z 2280.

Skręcając obudowę i podłączając ją do komputera, powinien od razu rozbłysnąć ekran. Główne menu wyświetla status naładowania PLP, model dysku SSD w obudowie, jego stan oraz szczegóły dotyczące partycjonowania.

Kolejna strona menu zawiera szczegółowe informacje o dysku, takie jak nazwa, numer seryjny, niebezpieczne wyłączenia, cykle zasilania oraz jednostki odczytu i zapisu w gigabajtach. Dalej mamy informacje o partycjach i ich formatach.

Czwarta strona pozwala wybrać język, tryb bootowania, opóźnienie startu SSD i inne. Piąta i ostatnia strona menu to monitor dysku, pokazujący moc i temperaturę podczas pracy obudowy rozłożonej w czasie.

Dockcase Explorer podłączony do komputera za pomocą kabla USB-C do USB-C/USB-A. Interfejs obudowy to USB 3.2 Gen 2. Obudowa posiada jeszcze drugi pomocniczy port, do którego możemy podłączyć zasilanie do 15 W (w przypadku niewystarczającej mocy).

Do moich testów wykorzystałem dysk WD Blue SN570 o pojemności 500 GB i konsoli AYANEO 2. Narzędzie CrystalDiskMark, które wykorzystałem do pomiaru prędkość odczytu i zapisu wykazał następujący rezultat.

Powyższy wynik prezentuje mniej więcej to, czego można się spodziewać po obudowie o prędkości 10 Gb/s.



Funkcja PLP (Power Loss Protection), to najważniejsza cecha obudów DockCase. Ma ona na celu uchronienie naszego dysku, a zwłaszcza zgromadzonych na nim danych przed uszkodzeniem. Gdy obudowa wykryje utratę zasilania, to przełącza się na tryb podtrzymania pracy dysku, dzięki energii skumulowanej w kondensatorze. W tym samym momencie do kontrolera dysku wysyłana jest informacja o zwolnieni danych z pamięci podręcznej (pamięć ulotna DRAM).

PLP potrzebuje czasu, aby działało poprawnie i wystarczająco długo. Aby osiągnąć maksymalny czas pracy, czyli 10 sekund. Obudowa mus być podłączona do komputera przez około 6 minut. Proces ładowania kondensatora jest wizualizowany na wyświetlaczu.

Aktualne ceny obudów dla dysków M.2 NVMe wahają się od 80 do 240 złotych. Z kolei za Dockcase Explorer Edition Pro przyjdzie nam zapłacić około 100 więcej, jeśli zdecydujemy się wesprzeć akcje na Kickstarterze. Cena gadżetu moim zdaniem jest uzasadniana, bo na rynku nie znajdziemy innej obudowy z funkcją ochrony przed utratą zasilnia. No i wyświetlaczem :)