MX MECHANICAL — idealna klawiatura mechaniczna do biura @wojtekadams 16.12.2022 14:12

Nie pamiętam, w którym moim tekście wspominałem, że marzy mi wersja klawiatury MX Keys Mini, ale z przełącznikami mechanicznymi. Chyba takich ludzi jak ja było dużo więcej, ponieważ w połowie 2022 Logitech spełnił ów marzenie i zaprezentował serię MX MECHANICAL.

Nowa rodzina jest mocno elastyczna. Mamy do wyboru dwie wielkości klawiatur: pełnowymiarową, z wbudowaną klawiaturą numeryczną, lub wersję kompaktową, zwana Mini. Niezależnie od rozmiaru możemy również wybrać jeden z trzech typów przełączników mechanicznych. Każdy z nich charakteryzuje się unikalną pracą, dzięki czemu oferują odmienne odczucia podczas pisania: cichy, sprężynujący — brązowy, czerwony — liniowy i niebieski z wyraźnym kliknięciem. Ja, jako wielki fan przełączników Tactile, oczywiście wybrałem wariant brązowy.

W pudełku z MX MECHANICAL znajdziemy odbiornik Bolt, kabel do ładowania klawiatury i trochę makulatury.

Logitech MX MECHANICAL Mini (MMM) to naprawdę maleństwo. Jej długość to zaledwie 312,60 milimetrów, a szerokość równa jest 131,55 milimetrom. Klawiatura ma klawisze o niskim profilu, dlatego też jej wysokość również jest niewielka (26,10 mm). Ów kompaktowy rozmiar spowodował, że wszystkie klawisze zostały ściśnięte w jedną sekcję — podobne zabiegi stosuje się w klawiaturach o współczynniku 60%.

Klawisze, podobnie jak w innych modelach klawiatur MX, są podświetlane na śnieżno biały kolor. Zbliżenie rąk do MECHANICAL MINI powoduje automatyczne zapalenie się podświetlenia. Jest to funkcja, którą bardzo lubię. Dość często pracuję w nocy, więc jak tylko siadam do biurka, to od razu wiem, że klawiatura gotowa jest do pracy.

W prawej, górnej części zlokalizowano diodę informującą o stanie wbudowanego akumulatora (1500 mAh), a na prostopadłej ścianie umieszczono włączniki i port USB-C tylko do ładowania. Żywotność baterii zależy oczywiście od intensywności użytkowania, jednak według producenta 3xM powinna działać do 15 dni z włączonym podświetleniem i nawet do 10 miesięcy, jeśli zrezygnujemy ze śnieżnobiałych lampek pod nasadkami.

Ja używam MX MECHANICAL Mini od 6 grudnia, więc jeszcze nie miałem przyjemności jej ładować. Aktualnie wskaźnik w Logi Options pokazuje 15%, a dioda wciąż świeci się na zielono.

Aplikacja towarzysząca pozwala dopasować konfigurację MX MECHANICAL pod siebie. Możemy między innymi przypisać własne akcje dla klawiszy funkcyjnych, pogmerać przy oświetleniu lub sprawdzić, z jakimi urządzeniami sparowana jest klawiatura. Tak, ten model Logitecha wspiera możliwość połączenia się z trzema urządzeniami za pomocą Bluetooth lub Logi Bolt. W Options zabrakło mi jednak możliwości przestawienia funkcji klawisza Pg Up na Insert.

Bardzo często używam klawisza Ins. w pracy. Przełączając się na MX Mech Mini musiałem nauczyć się nowego skrótu fn + pg up, aby wyzwolić funkcję insercji. Poza tym praca z MMM jest niesamowita i tym samym, w moim prywatnym zestawieniu klawiatur do pracy biurowej, spycha z pierwszego miejsca podium MX Keys.

Brązowe przełączniki działają naprawdę cicho i nie powinny przeszkadzać współtowarzyszom w biurze. Nie wspomniałem jeszcze o jednym, MX MECHANICAL posiadają wyciągane nóżki od spodu, które zmieniają nachylenie klawiatury o 8 stopni — a tego w MX Keys nie było!

W tym roku Logitech spełnił moje klawiaturowe marzenia. Nie wiem, o co prosić teraz… może, aby Handheld Logitech G Cloud zawitał do Europy?