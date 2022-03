MX Keys Mini — recenzja idealnej, kompaktowej klawiatury do biura Strona główna › @wojtekadams › MX Keys Mini — recenzja idealnej, kompaktowej klawiatury do biura 29.03.2022 23:06

O MX Keys napisałem dużo dobrych słów. W końcu jest dla mnie wzorem doskonałości sprzętu do pracy biurowej. Szczerze mówiąc, dopatrzyłem się tylko jednej wady — braku regulacji kąta nachylenia. Logitech w 2021 postanowił wydać nowy — odchudzony wariant, czyli MX Keys Mini.

Model ten został pozbawiony bloku numerycznego, a także części klawiszy ulokowanych nad strzałkami, które, notabene, zostały zmniejszone i ulokowane pod prawym Shiftem. Tym samym MX Keys Mini jest krótsza o 134,21 milimetry od swojego protoplasty, stając się klawiaturą kompaktową o współczynniku 60%!

Innych większych zmian konstrukcyjnych względem MX Keys po prostu nie ma, więc mógłbym na tym akapicie równie dobrze zakończyć mój wpis i przekierować do recenzji większego modelu. ;)

Na pewno warto podkreślić to, że część plastikowych elementów, wykorzystane w MX Keys Mini, pochodzą z recyklingu starych urządzeń elektronicznych. Takie podejście na pewno w jakimś minimalnym stopniu pomaga naszej planecie, a na samą jakość produktu nie ma w ogóle wpływu. Plastiki modelu mini są nie do odróżnienia od swojego większego brata.

Mini sprzedawana jest w trzech wariantach kolorystycznych: Grafit, Jasnoszary, Różowy.

Przełączniki nożycowe, zaimplementowane w tym maleństwie, to również PerfectStroke. Ich charakterystyka pracy pozostała nietknięta: skok klawisza nie jest wysoki, a sama aktywacja jest mięsista i niezwykle cicha. Nasadki klawiszy posiadają okrągłe wgłębienia o zmatowionej powierzchni, która zapobiega ześlizgiwaniu się koniuszków palców podczas pisania.

W obu MX Keys podświetlenie klawiszy to istny sztos. Klawiatura została naszpikowana sensorami, dzięki którym potrafi sama dostosować natężenie podświetlenia do panujących warunków (aby nie walić po oczach), a także wie, kiedy ma się zapalić — wykrywa ona bliskość naszych dłoni, placów względem nasadek.

Pomniejszenie rozmiarów klawiatury w ogóle nie wpłynęło na jej długość czasu pracy na wbudowanych akumulatorach (prawdopodobnie ich pojemność pozostała taka sama). Producent deklaruje, że MX Keys Mini, z w pełni naładowanym akumulatorem, będzie działała do 10 dni (240 godzin) z włączonym podświetleniem lub do 5 miesięcy, gdy je wyłączymy. Wszystko oczywiście zależy od intensywności pracy na Mini, w moim przypadku z włączonym podświetleniem (tylko taką opcję sprawdzałem) bateria wystarczały na około miesiąc użytkowania — z reguły nie spędzam przy komputerze więcej niż 10 godzin dziennie. Taki wynik dla mnie jest jak najbardziej akceptowalny!

MX Keys Mini połączymy z komputerem poprzez Bluetooth Low Energy (BLE) lub za pomocą odbiornika Logi Bolt, którego nie dołączono do zestawu (sic!). Ważne też, że nie sparujemy jej ze starym standardem Unifying, który, z końcówką zeszłego roku, przestał być wspierany w nowych urządzeniach Logitech.

Mini wyposażono również w funkcję Easy-Switch, która pozwala na sparowanie do trzech urządzeń i przełączanie się między nimi w locie, za pomocą kombinacji klawiszy: Fn+F1/2/3. Owe przyciski funkcyjne zostały doposażone w dodatkowe diody, które informują o aktualnie wybranym połączeniu.



Doinstalowywując oprogramowanie Options do naszego systemu uzyskamy możliwość konfiguracji klawiszy funkcyjnych i przeglądnięcie sparowanych urządzeń, o których pisałem wyżej.



Praca z MX Keys Mini pozostaje na takim samym, wysokim poziomie, jak w przypadku protoplasty. Choć początkowo pomniejszone klawisze kursorów sprawiły mi problemy, to jednak po kilku godzinach palce nauczyły się w nie trafiać. Dopiero po czasie zorientowałem się, że tylna stopka w Mini jest delikatnie wyższa niż w standardowym modelu, a to ma bezpośredni wpływ na zwiększenie nachylenia kąta, który teraz dla mnie jest odpowiedni.

MX Keys Mini to idealna klawiatura do domu lub biura, gdzie nie ma za dużo przestrzeni. Tym kompaktowym posunięciem Logitech dopełnił serię Master w stu procentach, którą już i tak uważałem za wzór doskonałości, w kategorii akcesoriów komputerowych przeznaczonych do pracy.