Recenzja Signature K650 — idealna klawiatura do biura @wojtekadams Recenzja Signature K650 — idealna klawiatura do biura 07.11.2022 12:34

Signature to nowa seria od Logitech składająca się jak na razie, tylko z dwóch produktów: myszki M650 i klawiatury K650. Producent postanowił stworzyć niedrogie urządzenia (każde z nich można kupić za 260 zł), które znacznie zwiększą komfort pracy.

W tym duecie klawiatura to zupełna nowość trafiła do sprzedaży zaledwie kilka tygodni temu. Na pierwszy rzut oka K650 wygląda niczym delikatnie odświeżona wersja klawiatury z zestawu MK540 ADVANCED, jednak w rzeczywistości opisywana klawiatura znacznie się od niej różni, czego dowodem jest, chociażby, zmiana technologi bezprzewodowej łączności z Unifying na Bolt plus Bluettoth. Dzięki tej innowacji możliwe jest przełączanie się między dwoma urządzeniami za pomocą jednego przycisku lub reorganizacja niektórych klawiszy funkcyjnych.

W zestawie z Signature K650, nie licząc papierologii, otrzymamy odbiornik Bolt i dwie baterie AA. Tak, K650 nie posiada wbudowanego akumulatora, jednak według Logi na jednej parze paluszków powinna ona działać do 36 miesięcy. I jest to wielce prawdopodobny szacunek, ze względu na to, że klawiatura jest pozbawiona podświetlenia, które, jak wiadomo, ma największy apetyt na energię.

K650 dostępna jet w dwóch kolorach: białym i grafitowy, a materiały, z których została wykonana, pochodzą po części z recyklingu tworzyw sztucznych. Co ważne, wykorzystane ponownie materiały w ogóle nie mają wpływu na jakość wykończenia urządzenia, która jest tutaj na wysokim poziomie. Klawiatura, nawet pod dużym naciskiem, pozostaje sztywna, nie trzeszczy i jest bardzo stabilna.

Mam wątpliwości co do gumowego materiału, którym została pokryta zintegrowana podkładka pod nadgarstki. Wydaje mi się, że porowata faktura z czasem zacznie zbierać brud i jej doczyszczenie nie będzie łatwe.

Poza standardowymi klawiszami znajdziemy również sześć przycisków do sterowania głośnością i multimediami, które zostały zlokalizowane ponad segmentem funkcyjnym. Nasadki klawiszy są delikatnie, minimalnie wklęsłe, co wpływa pozytywnie na komfort pisania. Jednak głównym dobroczyńcą naszych palców jest mechanizm nożycowy, który stabilizuje cały klawisz i skraca jego dystans do aktywacji.

Zerkając na podwozie K650, czeka nas miła niespodzianka, otóż klawiatura posiada trzystopniową regulację kąta nachylenia.

Dodatkowo, pod klapką baterii, znalazło się miejsce do przechowywania odbiornika Bolt. Logitech również zapewnia, że klawiatura przetrwa zalanie, o ile nie wyleje się na nią więcej niż 1/4 szklanki. Na spodzie znajduje się pięć otworów, przez które ciecz może znaleźć ujście.

Signature K650 to idealna klawiatura do pracy. Jest przede wszystkim cicha, a dodatkowe funkcje klawiszy pozytywnie wpływają na naszą wydajność, ale skorzystamy z nich w pełni tylko pod systemem Windows. Dla przykładu, na Ubuntu (Linux) nie wszystkie predefiniowane skróty działają od razu. Trzeba poświęcić troszeczkę czasu na konfigurację systemu, aby uzyskać tę samą funkcjonalność co w systemie Microsoftu. Cały czas czekam, aż Logitech zwróci swój wzrok ku pingwiniej społeczności i wyda Logi Options+ na popularne dystrybucje.

We wspomnianym Logi Options+ (pod Windows) możemy skonfigurować własne akcje dla klawiszy funkcyjnych, czy wyłączyć permanentnie z obsługi np. caps lock. Logitech zdecydował się także zmienić domyślną akcję klawisza insert, teraz odpowiada on za zmianę języka klawiatury. A aby wywołać domyslą akcje insercji trzeba posłużyć się klawiszem Fn. Dla mnie ta zmian była najbardziej uciążliwa i traktuje ją jako największą i chyba jedyną wadę K650. W oprogramowaniu Options+ sprawdzimy również aktualny stan baterii.

Linia Signature, nieważne: myszka M650 czy klawiaura K650, to jedne z lepszych akcesoriów do pracy biurowej w rozsądnej cenie. Sprzęt pracuje cicho i niezawodnie. A czas pracy na baterii jest wręcz oszałamiający! Signature bez dwóch zdań jest warte polecenia.