AMD Ryzen 3000XT oficjalnie. Tylko nieco lepiej, ale za to w tej samej cenie

Zgodnie ze wcześniejszymi przeciekami, AMD zaprezentowało usprawnione procesory z rodziny Zen 2, zwane Ryzen 3000XT. Rewolucji nie ma, ale też nie taki był zamysł.

W skład nowej podserii wchodzą trzy jednostki: Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT oraz Ryzen 5 3600XT. Opierając się na ich nazewnictwie, nietrudno wydedukować, jakie układy zastępują. Na tle poprzedników oferują nieco wyższe turbo, a dokładniej, odpowiednio: 100, 200 i raz jeszcze 100 MHz. Zdaniem AMD, przekłada się to na około 4 proc. wyższą wydajność.

Z jednej strony nie jest to zbyt wiele, z drugiej zaś – nie można narzekać, bo dotychczasowe ceny (499, 399 oraz 249 dol.) zostają utrzymane. Co więcej, teoria nakazuje spodziewać się lekkiej poprawy potencjału OC, więc summa summarum otrzymujemy więcej w tej samej cenie.

Producent nadmienia, że efektywność energetyczna Ryzena 9 3900XT jest do 40 proc. lepsza niż u konkurencji, przez co należy rozumieć najprawdopodobniej model Intel Core-10900K.

Chipset B550, czyli tańsze PCI Express 4.0

Obok procesorów Ryzen 3000XT, w sklepach mają pojawić się pierwsze płyty główne z chipsetem B550. Jest to tańszy od dotychczasowego X570 układ logiki z obsługą interfejsu PCI Express 4.0. Jak wynika z oficjalnych informacji, na ostatniej prostej do premiery znajduje się około 40 nowych płyt głównych. Ponadto, wkrótce mają do nich dołączyć konstrukcje z jeszcze tańszym PCH, a mianowicie A520. Tym razem jednak już bez PCIe 4.0.

Zarówno odświeżwone Ryzeny, jak i chipset B550 trafią do sprzedaży 7 lipca 2020 roku, a więc równo rok po premierze mikroarchitektury Zen 2.