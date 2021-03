AMD podobno pracuje nad kartami dla kryptogórników

Udostępnij:

Wszystko wskazuje na to, że AMD chce iść w ślady swojego konkurenta i stworzyć własną linię kart graficznych do kopania kryptowalut. Zgodnie z informacjami, nowe karty graficzne mają być wyposażone w architekturę RDNA pierwszej generacji i będą przeznaczone głównie do obsługi algorytmów wydobywania kryptowalut.

Źródłem tej plotki są informacje o łatkach z zestawu poprawek dla Linuxowego sterownika jądra AMDGPU. Poprawki sterownika jądra określają zmiany w jednostce SKU NV12. Wynikałoby z nich, że karta graficzna AMD NV12 nie obsługiwałaby Video Core Next. Oznacza to mniej więcej tyle, że poza obliczaniem algorytmów służących do wydobywania kryptowalut, nowa karta graficzna od AMD nie miałaby zbyt dużego zastosowania.

Jeżeli plotki potwierdzą się, będzie to oznaczało, że AMD chce stanąć w szranki z Nvidią o kolejną grupę docelową klienta. Nowe karty graficzne, swego czasu, były popularne głównie wśród graczy i profesjonalistów, potrzebujących sprzętu o wysokiej wydajności i sporych możliwościach. Jednak od momentu pojawienia się kryptowalut, są one coraz częściej używane są przez kryptogórników do ich kopania. Ci zaś robią się coraz większą grupą, której przekonanie do siebie przez AMD może oznaczać niebagatelne zyski dla firmy.

Przyszłość pokaże, czy AMD ponownie wejdzie na rynek kart dedykowanych kryptogórnikom. Z perspektywy klienta, na pewno na korzyść działa konkurencja pomiędzy AMD, a Nvidią na kolejnym polu. Póki co jest pewne, że AMD pracuje już od dawna nad własną technologią podobną do DLSS Nvidii. Co jednak poza tym, czas pokaże.