Alior Bank i "awaria przed czasem". Bankowość nie działa – skarżą się klienci (aktualizacja)

Alior Bank ma awarię, a przynajmniej na to wskazują obserwacje klientów i nasze. Od kilkudziesięciu minut pojawiają się problemy z logowaniem do internetowej bankowości, a w chwili pisania niniejszego tekstu, nie da się wyświetlić nawet głównej strony banku. Z sugestii banku wynika jednak, że problem może leżeć po stronie klientów.

Na Facebooku Alior Banku pojawia się krytyka klientów, którzy utrudnień spodziewali się dopiero nocą – te były bowiem zapowiadane. Można więc zakładać, że obecna sytuacja nie ma bezpośredniego związku z pracami technicznymi i jest to niezależny problem, który być może lada moment uda się usunąć.

Co ciekawe, na Facebooku Alior Bank odpowiada klientom zgłaszającym problemy, sugerując konieczność wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce lub skorzystanie z trybu incognito, by rozwiązać problem i skutecznie zalogować się do banku. Te rozwiązania są jednak w praktyce nieskuteczne, jak pisze jeden z klientów wyraźnie zdenerwowany zaistniałą sytuacją, która utrudnia mu wykonanie przelewu na czas.

Na tę chwilę nie jest jasne czy usterka ma charakter ogólnopolski, czy też dotyczy tylko wybranych klientów. Mimo chęci zadania dodatkowych pytań przedstawicielom banku oficjalną drogą komunikacji, przed publikacją nie udało nam się dotrzeć do właściwych formularzy i danych – strona Alior Banku nie działa. Gdy tylko poznamy dodatkowe szczegóły, niniejsza publikacja zostanie zaktualizowana.

Aktualizacja, godz. 20:30

Niektórzy klienci potwierdzają na Facebooku, że usunięcie ciasteczek związanych z Alior Bankiem pozwala im ostatecznie skutecznie zalogować się do bankowości. Wszystko wskazuje więc na to, że ewentualny problem został opanowany, a ze strony klientów mających problemy wystarczające jest usunięcie cookies. Nam również udało się już dostać na stronę główną banku.

Wysłaliśmy również zapytanie do Alior Banku z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, publikacja zostanie zaktualizowana.