Alior Bank zapowiada prace techniczne. Utrudnienia zaczną się w piątek

Alior Bank zapowiada utrudnienia między innymi w dostępie do bankowości internetowej. Administratorzy zaplanowali prace serwisowe w nocy z piątku (26 marca) na sobotę (27 marca). Jeśli jesteś nocnym markiem i zamierzałeś w tym czasie zrobić zakupy w internecie, musisz przełożyć plany na inny moment.

Jak bowiem informuje Alior Bank, prace administracyjne rozpoczną się 26 marca o godzinie 23:30 i planowo potrwają do 9:00 w sobotę, 27 marca. W tym czasie klientom nie uda się zalogować do bankowości internetowej i mobilnej. Nie będzie również dostępny system inwestycyjny.

Alior informuje o planowanych pracach na stronie logowania, fot. Oskar Ziomek.

Co ciekawe, prace nie będą miały wpływu na działanie kart płatniczych, a co za tym idzie – bankomatów. Wypłaty będą więc w tym czasie cały czas możliwe; nie ma potrzeby zabezpieczania się wcześniej gotówką. Alior dodaje, że czas niedostępności usług może jednak ulec wydłużeniu, ale o tym ma na bieżąco informować klientów.

Jednocześnie Alior Bank ostrzega swoich klientów przed oszustami, którzy podszywają się na WhatsAppie pod pracowników serwisów ogłoszeniowych, dążąc do zdobycia niezbędnych danych do kradzieży pieniędzy z konta bankowego. W praktyce chodzi o oszustwo, którego szczegóły opisywaliśmy w odrębnej publikacji, do lektury której zapraszamy.

